Udržanie sa Fica pri moci bude podľa opozície drahé. Matovičovci vyzývajú Tarabu, aby nepodľahol tlaku a ponukám premiéra – VIDEO
Líder hnutia Igor Matovič upozornil, že sa premiér snaží vytvoriť dojem, že jeho vláda plní všetko, čo sľúbila. Udržanie sa Fica pri moci bude drahé. Bude to ...
- Bývalý policajný prezident
- Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
- Minister cestovného ruchu a športu SR
- Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- Ministerka hospodárstva SR
- Opozícia
- Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS)
- predseda hnutia Slovensko
- Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
- Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)
- Predsedníčka strany Za ľudí
- Premiér Slovenskej republiky
- Prezident Slovenskej republiky
4.11.2026 (SITA.sk) - Líder hnutia Igor Matovič upozornil, že sa premiér snaží vytvoriť dojem, že jeho vláda plní všetko, čo sľúbila.
Udržanie sa Fica pri moci bude drahé. Bude to kšeft. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka tak reagoval na stredajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Šimečka upozornil, že Slovensko má už len menšinovú vládu, ktorá má 75 poslancov, a zrejme to tak bude až do volieb. Súčasne podľa neho koalícia stráca autoritu nielen v parlamente, ale aj medzi občanmi a voličmi.
„Strany, ktoré dnes tvoria vládnu koalíciu, ja ich už ani neviem všetky vymenovať, ale tie tri hlavné (Smer-SD, Hlas-SD a SNS) majú dnes podporu okolo 25 percent. Drvivá väčšina slovenských voličov je proti tejto vláde. A čakal som, že predseda vlády na to nejako zareaguje. Že prizná realitu a že povie, ako sa táto situácia bude ďalej riešiť. No a čo povedal? Že bude trpezlivo vyjednávať s poslancami okolo Tomáša Tarabu, a že tak, ako vyriešil Migaľa, Huliaka, tak vyrieši aj Tarabu,“ uviedol Šimečka a upozornil, že inými slovami to znamená, že to bude kšeft a že to bude drahé.
„Hoci to znie nevinne, že sa bude trpezlivo vyjednávať, ale ja chcem, aby ľudia vedeli, čo to v praxi znamená. Možno ďalšie ministerstvo, fleky, stámiliónové kšefty, aby teda všetci boli nakŕmení a mohlo sa pokračovať ďalej. Toto to znamená,“ dodal Šimečka, podľa ktorého vláda, okrem toho, že má menšinovú podporu, tak už ani nechce nič presadzovať.
„To nie je že chromá kačka, ale kačka, ktorá už sa nehýbe a len leží na zemi. Oni už nemajú žiadne legislatívne zámery a nechcú pracovať pre ľudí. Už nechcú riešiť to, ako naštartovať hospodársky rast, uľaviť firmám a zamestnancom, či ako znižovať ceny pohonných hmôt. Nič z toho. Im už ide iba o to, aby tam zostali do septembra 2027 a mohli naďalej poberať dvojnásobné platy, vyvážať sa v limuzínach a užívať moc,“ upozornil líder PS.
Občania by sa podľa neho mali pýtať, čo z toho budú mať, ak tu bude súčasná koalícia ďalších 11 mesiacov len dožívať. Nasledujúci rok bude totiž podľa Šimečku premárneným rokom, ktorý bude plný politickej korupcie, rozkrádania, kšeftov, a zároveň rokom, po ktorom bude ešte náročnejšie situáciu Slovenska zvrátiť.
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling upozornil, že premiér otvorene hovoril o tom, ako sa bude dohadovať s poslancami, aby sa udržal pri moci a zabránil predčasným voľbám. Fico sa tak podľa liberálov priznal, že si bude kupovať poslancov.
„Uvidíme, koľko tieto politické dohody nakoniec budú stáť občanov Slovenska. Roky vykrikoval o politických zlepencoch, no dnes sám vládne zlepencu poslancov, s ktorými musí neustále vyjednávať,“ povedal Gröhling. Predseda SaS zároveň kritizuje, že namiesto riešenia problémov ľudí sa zaoberá len ochranou svojich obžalovaných kamarátov a vlastným politickým prežitím.
„Som presvedčený, že ľudia ešte tých 11 mesiacov vydržia a potom si Slovensko vezmú späť. Krajina potrebuje poctivých a odvážnych politikov, ktorým záleží na občanoch, nie na vlastných politických kšeftoch,“ dodal Gröhling.
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský z premiérovho vystúpenia usúdil, že sa Fico rozhodol hodiť koaličných partnerov cez palubu. Odštartoval podľa neho kampaň, ktorou chce pohltiť ako Hlas-SD, tak aj Slovenskú národnú stranu.
„Koalícia sa háda a rieši vlastné problémy namiesto problémov ľudí. Ceny potravín a palív medzitým rastú. Fico zároveň rezignoval na posledný rok vládnutia. Povedal, že nevidí žiadne veľké legislatívne výzvy a ak zákony neprejdú, tak sa nič nestane,“ uviedol Majerský s tým, že Fico tak síce chce dovládnuť, ale nevie načo.
„To je nehoráznosť. Ľudia ho zvolili na štyri roky práce, nie na tri roky práce a rok kampane,“ zdôraznil predseda KDH. Aj keď predseda vlády už žiadne výzvy nevidí, kresťanskí demokrati ich vidia.
Majerský podotkol, že sa nebudú radovať z rozpadu koalície, ale prídu s návrhmi, ktoré ľuďom pomôžu. Pripomenul, že v utorok 3. novembra prišli napríklad s návrhom na zrušenie ministerstva investícií, ktoré sa podľa nich stalo brzdou pre rozvoj regiónov.
„Štát má šetriť na sebe, nie na ľuďoch. Aj ľudia z vlády hovoria, že je zbytočné. Teraz budú môcť za jeho zrušenie zahlasovať,“ uzavrel Majerský.
Aj podľa Hnutia Slovensko bude premiér kupovať poslancov, len aby sa udržal pri moci. Líder hnutia Igor Matovič upozornil, že sa premiér snaží vytvoriť dojem, že jeho vláda plní všetko, čo sľúbila. Realita je však podľa neho presne opačná.
„Lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie žiť – to bolo programové vyhlásenie vlády. Pýtam sa vás, milí voliči Smeru, lepšie žijete? Pokojnejšie žijete? Však sa hádajú ako psy každý jeden deň. Bezpečnejšie žijete, keď poznižovali tresty mafiánom a zločincom?“ pýtal sa Matovič.
Fico má podľa neho jediný cieľ - udržať sa pri moci a zabezpečiť beztrestnosť sebe a svojim ľuďom. Matovič súčasne vyzval opozíciu, aby nevyvolávala dojem, že je tu možnosť predčasných volieb.
„Mafia od koryta neodchádza. Mafia neprestane dobrovoľne kradnúť. Urobí čokoľvek pre to, aby kradnúť mohla do samého konca. To je základné pravidlo, ktorým sa riadi,“ dodal.
Podľa lídra Hnutia Slovensko slovo rokovať, ktoré premiér použil, znamená v jazyku jeho politiky v skutočnosti slovo kupovať. Matovič súčasne zareagoval aj na to, že sa Fico dožadoval ospravedlnenia svojmu poradcovi Dávidovi Lindtnerovi.
Ako však pripomenul, v čase vznesenia obvinenia voči Lindtnerovi bol pri moci Smer, premiérom bol Peter Pellegrini, ministerkou vnútra Denisa Saková a policajným prezidentom Milan Lučanský. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš doplnil, že Fico je ustráchaný premiér, ktorý sa chce udržať pri moci za každú cenu.
Fico podľa neho potrebuje udržať vládu čo najdlhšie, pretože sa bojí výsledku najbližších parlamentných volieb. Matovič sa počas tlačovej besedy obrátil aj na Tomáša Tarabu a vyzval ho, aby nepodľahol tlaku a ponukám premiéra.
„Fico teraz bude kupovať, pôjde svoje klasické mafiánske praktiky. Bude sľubovať milióny, bude sľubovať funkcie, bude sľubovať čokoľvek,“ upozornil.
Tarabu preto vyzval, aby dodržal verejný prísľub a nepodporoval zákony, ktoré poškodzujú občanov, ako napríklad plánované obmedzenie voľby poštou zo zahraničia či novelu o kajúcnikoch. Premiér Fico by mal podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej podať demisiu.
„Sme svedkami úplného rozkladu jeho zlepenca, ktorý sa opiera o nakúpenú a tesnú parlamentnú väčšinu,“ vyhlásila poslankyňa. Jediné, čo podľa nej Fico rieši, kým sa koaliční partneri navzájom obviňujú z vydierania a zlodejín, a poslanci prebiehajú medzi jednotlivými skupinami, je to, komu ešte musí ustúpiť, aby sa udržal pri moci.
„Tento spolok drží pohromade už len boj o korisť a strach zo spravodlivosti,“ uviedla Remišová a pripomenula, že aj sám premiér priznal, že 80 percent svojej energie musí venovať riešeniu konfliktov v koalícii.
Parlament podľa poslankyne nie je schopný normálne fungovať, pretože koalícia nevie zabezpečiť ani väčšinu na hlasovanie. Slovensko sa tak podľa jej slov stalo rukojemníkom politických vydieračov, ktorých jediným záujmom sú funkcie, moc a peniaze.
Remišová zároveň zdôraznila, že za tento rozvrat nesie zodpovednosť Fico a že sa nemôže vyhovárať na koaličných partnerov. Vyzvala ho preto, aby podal demisiu. Ako dodala, Slovensko nemôže byť rukojemníkom jedného politika, ktorý pre udržanie sa pri moci toleruje vydieranie a politické kšefty.
Zdroj: SITA.sk - Udržanie sa Fica pri moci bude podľa opozície drahé. Matovičovci vyzývajú Tarabu, aby nepodľahol tlaku a ponukám premiéra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Udržanie sa Fica pri moci bude drahé. Bude to kšeft. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka tak reagoval na stredajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Šimečka upozornil, že Slovensko má už len menšinovú vládu, ktorá má 75 poslancov, a zrejme to tak bude až do volieb. Súčasne podľa neho koalícia stráca autoritu nielen v parlamente, ale aj medzi občanmi a voličmi.
Koalícia nechce pracovať pre ľudí
„Strany, ktoré dnes tvoria vládnu koalíciu, ja ich už ani neviem všetky vymenovať, ale tie tri hlavné (Smer-SD, Hlas-SD a SNS) majú dnes podporu okolo 25 percent. Drvivá väčšina slovenských voličov je proti tejto vláde. A čakal som, že predseda vlády na to nejako zareaguje. Že prizná realitu a že povie, ako sa táto situácia bude ďalej riešiť. No a čo povedal? Že bude trpezlivo vyjednávať s poslancami okolo Tomáša Tarabu, a že tak, ako vyriešil Migaľa, Huliaka, tak vyrieši aj Tarabu,“ uviedol Šimečka a upozornil, že inými slovami to znamená, že to bude kšeft a že to bude drahé.
„Hoci to znie nevinne, že sa bude trpezlivo vyjednávať, ale ja chcem, aby ľudia vedeli, čo to v praxi znamená. Možno ďalšie ministerstvo, fleky, stámiliónové kšefty, aby teda všetci boli nakŕmení a mohlo sa pokračovať ďalej. Toto to znamená,“ dodal Šimečka, podľa ktorého vláda, okrem toho, že má menšinovú podporu, tak už ani nechce nič presadzovať.
„To nie je že chromá kačka, ale kačka, ktorá už sa nehýbe a len leží na zemi. Oni už nemajú žiadne legislatívne zámery a nechcú pracovať pre ľudí. Už nechcú riešiť to, ako naštartovať hospodársky rast, uľaviť firmám a zamestnancom, či ako znižovať ceny pohonných hmôt. Nič z toho. Im už ide iba o to, aby tam zostali do septembra 2027 a mohli naďalej poberať dvojnásobné platy, vyvážať sa v limuzínach a užívať moc,“ upozornil líder PS.
Občania by sa podľa neho mali pýtať, čo z toho budú mať, ak tu bude súčasná koalícia ďalších 11 mesiacov len dožívať. Nasledujúci rok bude totiž podľa Šimečku premárneným rokom, ktorý bude plný politickej korupcie, rozkrádania, kšeftov, a zároveň rokom, po ktorom bude ešte náročnejšie situáciu Slovenska zvrátiť.
Ochrana obžalovaných kamarátov
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling upozornil, že premiér otvorene hovoril o tom, ako sa bude dohadovať s poslancami, aby sa udržal pri moci a zabránil predčasným voľbám. Fico sa tak podľa liberálov priznal, že si bude kupovať poslancov.
„Uvidíme, koľko tieto politické dohody nakoniec budú stáť občanov Slovenska. Roky vykrikoval o politických zlepencoch, no dnes sám vládne zlepencu poslancov, s ktorými musí neustále vyjednávať,“ povedal Gröhling. Predseda SaS zároveň kritizuje, že namiesto riešenia problémov ľudí sa zaoberá len ochranou svojich obžalovaných kamarátov a vlastným politickým prežitím.
„Som presvedčený, že ľudia ešte tých 11 mesiacov vydržia a potom si Slovensko vezmú späť. Krajina potrebuje poctivých a odvážnych politikov, ktorým záleží na občanoch, nie na vlastných politických kšeftoch,“ dodal Gröhling.
Fico hodil partnerov cez palubu
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský z premiérovho vystúpenia usúdil, že sa Fico rozhodol hodiť koaličných partnerov cez palubu. Odštartoval podľa neho kampaň, ktorou chce pohltiť ako Hlas-SD, tak aj Slovenskú národnú stranu.
„Koalícia sa háda a rieši vlastné problémy namiesto problémov ľudí. Ceny potravín a palív medzitým rastú. Fico zároveň rezignoval na posledný rok vládnutia. Povedal, že nevidí žiadne veľké legislatívne výzvy a ak zákony neprejdú, tak sa nič nestane,“ uviedol Majerský s tým, že Fico tak síce chce dovládnuť, ale nevie načo.
Brzda pre rozvoj regiónov
„To je nehoráznosť. Ľudia ho zvolili na štyri roky práce, nie na tri roky práce a rok kampane,“ zdôraznil predseda KDH. Aj keď predseda vlády už žiadne výzvy nevidí, kresťanskí demokrati ich vidia.
Majerský podotkol, že sa nebudú radovať z rozpadu koalície, ale prídu s návrhmi, ktoré ľuďom pomôžu. Pripomenul, že v utorok 3. novembra prišli napríklad s návrhom na zrušenie ministerstva investícií, ktoré sa podľa nich stalo brzdou pre rozvoj regiónov.
„Štát má šetriť na sebe, nie na ľuďoch. Aj ľudia z vlády hovoria, že je zbytočné. Teraz budú môcť za jeho zrušenie zahlasovať,“ uzavrel Majerský.
Beztrestnosť pre seba a svojich ľudí
Aj podľa Hnutia Slovensko bude premiér kupovať poslancov, len aby sa udržal pri moci. Líder hnutia Igor Matovič upozornil, že sa premiér snaží vytvoriť dojem, že jeho vláda plní všetko, čo sľúbila. Realita je však podľa neho presne opačná.
„Lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie žiť – to bolo programové vyhlásenie vlády. Pýtam sa vás, milí voliči Smeru, lepšie žijete? Pokojnejšie žijete? Však sa hádajú ako psy každý jeden deň. Bezpečnejšie žijete, keď poznižovali tresty mafiánom a zločincom?“ pýtal sa Matovič.
Fico má podľa neho jediný cieľ - udržať sa pri moci a zabezpečiť beztrestnosť sebe a svojim ľuďom. Matovič súčasne vyzval opozíciu, aby nevyvolávala dojem, že je tu možnosť predčasných volieb.
Ospravedlnenie pre poradcu premiéra
„Mafia od koryta neodchádza. Mafia neprestane dobrovoľne kradnúť. Urobí čokoľvek pre to, aby kradnúť mohla do samého konca. To je základné pravidlo, ktorým sa riadi,“ dodal.
Podľa lídra Hnutia Slovensko slovo rokovať, ktoré premiér použil, znamená v jazyku jeho politiky v skutočnosti slovo kupovať. Matovič súčasne zareagoval aj na to, že sa Fico dožadoval ospravedlnenia svojmu poradcovi Dávidovi Lindtnerovi.
Tlak a ponuky premiéra Fica
Ako však pripomenul, v čase vznesenia obvinenia voči Lindtnerovi bol pri moci Smer, premiérom bol Peter Pellegrini, ministerkou vnútra Denisa Saková a policajným prezidentom Milan Lučanský. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš doplnil, že Fico je ustráchaný premiér, ktorý sa chce udržať pri moci za každú cenu.
Fico podľa neho potrebuje udržať vládu čo najdlhšie, pretože sa bojí výsledku najbližších parlamentných volieb. Matovič sa počas tlačovej besedy obrátil aj na Tomáša Tarabu a vyzval ho, aby nepodľahol tlaku a ponukám premiéra.
„Fico teraz bude kupovať, pôjde svoje klasické mafiánske praktiky. Bude sľubovať milióny, bude sľubovať funkcie, bude sľubovať čokoľvek,“ upozornil.
Vzájomné obviňovanie zo "zlodejín"
Tarabu preto vyzval, aby dodržal verejný prísľub a nepodporoval zákony, ktoré poškodzujú občanov, ako napríklad plánované obmedzenie voľby poštou zo zahraničia či novelu o kajúcnikoch. Premiér Fico by mal podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej podať demisiu.
„Sme svedkami úplného rozkladu jeho zlepenca, ktorý sa opiera o nakúpenú a tesnú parlamentnú väčšinu,“ vyhlásila poslankyňa. Jediné, čo podľa nej Fico rieši, kým sa koaliční partneri navzájom obviňujú z vydierania a zlodejín, a poslanci prebiehajú medzi jednotlivými skupinami, je to, komu ešte musí ustúpiť, aby sa udržal pri moci.
„Tento spolok drží pohromade už len boj o korisť a strach zo spravodlivosti,“ uviedla Remišová a pripomenula, že aj sám premiér priznal, že 80 percent svojej energie musí venovať riešeniu konfliktov v koalícii.
Výzva na podanie demisie
Parlament podľa poslankyne nie je schopný normálne fungovať, pretože koalícia nevie zabezpečiť ani väčšinu na hlasovanie. Slovensko sa tak podľa jej slov stalo rukojemníkom politických vydieračov, ktorých jediným záujmom sú funkcie, moc a peniaze.
Remišová zároveň zdôraznila, že za tento rozvrat nesie zodpovednosť Fico a že sa nemôže vyhovárať na koaličných partnerov. Vyzvala ho preto, aby podal demisiu. Ako dodala, Slovensko nemôže byť rukojemníkom jedného politika, ktorý pre udržanie sa pri moci toleruje vydieranie a politické kšefty.
Zdroj: SITA.sk - Udržanie sa Fica pri moci bude podľa opozície drahé. Matovičovci vyzývajú Tarabu, aby nepodľahol tlaku a ponukám premiéra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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