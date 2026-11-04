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Raphinha a Yamal doviedli FC Barcelona k ďalšiemu triumfu v Lige majstrov

Katalánci ukončili sériu Aston Villy bez prehry dominantným domácim víťazstvom 3:0. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona zvíťazil v Lige majstrov nad Aston ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - Katalánci ukončili sériu Aston Villy bez prehry dominantným domácim víťazstvom 3:0.

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona zvíťazil v Lige majstrov nad Aston Villou 3:0, čím ukončil dokonalý štart anglického tímu v súťaži. Hneď v siedmej minúte otvoril skóre 19-ročný Lamine Yamal, ktorý prekonal rekord Kyliana Mbappého v počte gólov v Lige majstrov pred 20. narodeninami. Následne Raphinha poistil triumf Barcelony dvoma presnými zásahmi v druhom polčase.

Katalánci sa tak zotavili po prehre s obhajcom titulu Parížom Saint-Germain v predchádzajúcom súboji LM a naďalej bojujú o priamy postup do osemfinále tejto prestížnej súťaže.

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The Villains v prvej polovici zápasu statočne vzdorovali domácemu favoritovi, no napokon podľahli väčšej kvalite Blaugranas. Kapitán hostí John McGinn priznal, že zápas bol pre jeho tím veľkou lekciou a uznal, že FC Barcelona zaslúžene zvíťazil. "Barcelona urobila správne rozhodnutia v správnom čase a strelila naozaj pekné góly," povedal McGinn pre TNT Sports.

Pred začiatkom zápasu nehrali hymnu Ligy majstrov na počesť zosnulého útočníka Jesúsa de Miguela z CD Tenerife, ktorý zomrel po zrážke na ihrisku počas zápasu španielskej druhej ligy.

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Raphinha venoval víťazstvo podporu rodine zosnulého: "Chcem venovať toto víťazstvo fanúšikom, ale dnes nechcem rozprávať o futbale. Posielam správu rodine Jesúsa – nech odpočíva v pokoji. Môže sa to stať komukoľvek, je to veľmi ťažké..."

Tréner Barcelony Hansi Flick vyjadril spokojnosť so súdržnosťou defenzívy. "Bolo dôležité, aby sme bránili veľmi kompaktným spôsobom. Obranná línia podala úžasný výkon, ubránila všetko," poznamenal Nemec.

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Aston Villa je v globálnej tabuľke zatiaľ na 3. mieste a tréner Unai Emery označil zápas za cennú skúsenosť proti jednému z najväčších európskych tímov. "Musíme byť bezohľadnejší v útoku, musíme od seba vyžadovať viac, vytvárať viac šancí na skórovanie," skonštatoval.

FC Barcelona si pripísal prvé čisté konto v Lige majstrov po 19 zápasoch.


Zdroj: SITA.sk - Raphinha a Yamal doviedli FC Barcelona k ďalšiemu triumfu v Lige majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.

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