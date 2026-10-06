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06. októbra 2026
Po údajnom výskyte moru na Sibíri ponúkla Moskva pomoc Washingtonu v boji proti infekčným chorobám vrátane osýpok
Tagy: Brušný týfus Infekčné ochorenia Laboratórium Nákaza ochrana verejného zdravia Osýpky pľúcny mor šírenie nákazlivej choroby verejné zdravie
Rusko zároveň upozornilo na zhoršujúcu sa situáciu s osýpkami v troch amerických štátoch a pripomenulo smrteľný prípad moru zaznamenaný v júni v Novom Mexiku.
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6.10.2026 (SITA.sk) - Rusko zároveň upozornilo na zhoršujúcu sa situáciu s osýpkami v troch amerických štátoch a pripomenulo smrteľný prípad moru zaznamenaný v júni v Novom Mexiku.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyzval Rusko na väčšiu transparentnosť v reakcii na správy o úmrtí laborantky na mor vo výskumnom ústave na Sibíri a dodal, že Washington situáciu „veľmi pozorne“ sleduje.
„Myslím si, že je povinnosťou Ruska zdieľať so svetom viac informácií,“ povedal Rubio počas návštevy v islandskom Reykjavíku. Moskvu zároveň vyzval na transparentný prístup potom, ako ruské úrady v utorok popreli informácie, že po úmrtí zaviedli mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Americký prezident Donald Trump v pondelok ponúkol Rusku pomoc s tým, že USA sú pripravené pomôcť „koľko len dokážu“.
Moskva reagovala vyhlásením, že je naopak pripravená pomôcť Spojeným štátom v boji proti šíreniu infekčných chorôb. Ruský úrad na ochranu spotrebiteľa a verejného zdravia Rospotrebnadzor uviedol, že krajina disponuje rozsiahlymi praktickými aj vedeckými skúsenosťami v oblasti epidemiologickej bezpečnosti.
„Ruská federácia je pripravená pomôcť Spojeným štátom pri boji s epidémiami infekčných chorôb,“ uviedol úrad vo vyhlásení, podľa ktorého môže poskytnúť odborníkov, laboratórne vybavenie a diagnostické či preventívne nástroje.
Úrad zároveň upozornil na podľa neho zhoršujúcu sa situáciu s osýpkami v troch amerických štátoch a pripomenul smrteľný prípad moru zaznamenaný v júni v Novom Mexiku. „Situácia v oblasti nebezpečných infekčných chorôb zostáva nestabilná,“ dodal a poukázal aj na údajné prípady výskytu týfusu a legionárskej choroby.
Zdroj: SITA.sk - Po údajnom výskyte moru na Sibíri ponúkla Moskva pomoc Washingtonu v boji proti infekčným chorobám vrátane osýpok © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyzval Rusko na väčšiu transparentnosť v reakcii na správy o úmrtí laborantky na mor vo výskumnom ústave na Sibíri a dodal, že Washington situáciu „veľmi pozorne“ sleduje.
Viac transparentnosti
„Myslím si, že je povinnosťou Ruska zdieľať so svetom viac informácií,“ povedal Rubio počas návštevy v islandskom Reykjavíku. Moskvu zároveň vyzval na transparentný prístup potom, ako ruské úrady v utorok popreli informácie, že po úmrtí zaviedli mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Americký prezident Donald Trump v pondelok ponúkol Rusku pomoc s tým, že USA sú pripravené pomôcť „koľko len dokážu“.
Ruská pomoc
Moskva reagovala vyhlásením, že je naopak pripravená pomôcť Spojeným štátom v boji proti šíreniu infekčných chorôb. Ruský úrad na ochranu spotrebiteľa a verejného zdravia Rospotrebnadzor uviedol, že krajina disponuje rozsiahlymi praktickými aj vedeckými skúsenosťami v oblasti epidemiologickej bezpečnosti.
„Ruská federácia je pripravená pomôcť Spojeným štátom pri boji s epidémiami infekčných chorôb,“ uviedol úrad vo vyhlásení, podľa ktorého môže poskytnúť odborníkov, laboratórne vybavenie a diagnostické či preventívne nástroje.
Úrad zároveň upozornil na podľa neho zhoršujúcu sa situáciu s osýpkami v troch amerických štátoch a pripomenul smrteľný prípad moru zaznamenaný v júni v Novom Mexiku. „Situácia v oblasti nebezpečných infekčných chorôb zostáva nestabilná,“ dodal a poukázal aj na údajné prípady výskytu týfusu a legionárskej choroby.
Zdroj: SITA.sk - Po údajnom výskyte moru na Sibíri ponúkla Moskva pomoc Washingtonu v boji proti infekčným chorobám vrátane osýpok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Brušný týfus Infekčné ochorenia Laboratórium Nákaza ochrana verejného zdravia Osýpky pľúcny mor šírenie nákazlivej choroby verejné zdravie
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