Zlatý medailista prišiel po vážnej nehode o ruku. Jeho sen o účasti na OH 2028 sa zrejme rozplynul
Malajzijská vláda oznámila, že uhradí všetky náklady spojené s jeho liečbou a zdravotnou starostlivosťou. Vzpierač Mohd Hafizuddin Roslin, zlatý medailista z Hier Commonwealthu, prišiel o pravú ruku ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Malajzijská vláda oznámila, že uhradí všetky náklady spojené s jeho liečbou a zdravotnou starostlivosťou.
Vzpierač Mohd Hafizuddin Roslin, zlatý medailista z Hier Commonwealthu, prišiel o pravú ruku po vážnej nehode na motocykli vo svojej rodnej Malajzii. Ako uviedol popredný predstaviteľ malajzijského vzpierania, 21-ročný športovec bol vo štvrtok 19. novembra – tri dni po nehode – v nemocnici pri vedomí a v stabilizovanom stave.
Hafizuddin získal v júli v Glasgowe zlatú medailu na Hrách Commonwealthu v kategórii do 88 kg a bol nádejným kandidátom na účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.
"Je pri vedomí a usmieva sa. Jeho fyzický stav sa zlepšuje, no táto udalosť bude mať zásadný vplyv na jeho budúcnosť," povedal pre agentúru AFP prezident Malajzijskej vzpieračskej federácie Ayub Rahmat.
Situáciu označil za "šok a obrovskú stratu" pre vzpieranie v krajine. Podľa správ miestnych médií lekári Hafizuddinovi amputovali ruku nad lakťom.
Malajzijská vláda oznámila, že uhradí všetky náklady spojené s jeho liečbou a zdravotnou starostlivosťou. "Už teraz hľadáme spôsoby, ako ho zapojiť späť do športu, napríklad prostredníctvom budúcej trénerskej úlohy vo vzpieraní," dodal Ayub.
Zdroj: SITA.sk - Zlatý medailista prišiel po vážnej nehode o ruku. Jeho sen o účasti na OH 2028 sa zrejme rozplynul © SITA Všetky práva vyhradené.
Vzpierač Mohd Hafizuddin Roslin, zlatý medailista z Hier Commonwealthu, prišiel o pravú ruku po vážnej nehode na motocykli vo svojej rodnej Malajzii. Ako uviedol popredný predstaviteľ malajzijského vzpierania, 21-ročný športovec bol vo štvrtok 19. novembra – tri dni po nehode – v nemocnici pri vedomí a v stabilizovanom stave.
Hafizuddin získal v júli v Glasgowe zlatú medailu na Hrách Commonwealthu v kategórii do 88 kg a bol nádejným kandidátom na účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.
"Je pri vedomí a usmieva sa. Jeho fyzický stav sa zlepšuje, no táto udalosť bude mať zásadný vplyv na jeho budúcnosť," povedal pre agentúru AFP prezident Malajzijskej vzpieračskej federácie Ayub Rahmat.
Situáciu označil za "šok a obrovskú stratu" pre vzpieranie v krajine. Podľa správ miestnych médií lekári Hafizuddinovi amputovali ruku nad lakťom.
Malajzijská vláda oznámila, že uhradí všetky náklady spojené s jeho liečbou a zdravotnou starostlivosťou. "Už teraz hľadáme spôsoby, ako ho zapojiť späť do športu, napríklad prostredníctvom budúcej trénerskej úlohy vo vzpieraní," dodal Ayub.
Zdroj: SITA.sk - Zlatý medailista prišiel po vážnej nehode o ruku. Jeho sen o účasti na OH 2028 sa zrejme rozplynul © SITA Všetky práva vyhradené.
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