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07. októbra 2026
Šefčovič mieri do Pekingu na kľúčové rokovania, Slovák sa pokúsi odvrátiť ďalšiu obchodnú eskaláciu medzi EÚ a Čínou
Brusel od rokovaní očakáva konkrétny pokrok pri znižovaní obchodnej nerovnováhy, lepšom prístupe európskych firiem na čínsky trh aj pri čínskych obmedzeniach vývozu strategických ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Brusel od rokovaní očakáva konkrétny pokrok pri znižovaní obchodnej nerovnováhy, lepšom prístupe európskych firiem na čínsky trh aj pri čínskych obmedzeniach vývozu strategických surovín.
Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič cestuje tento týždeň do Pekingu, kde ho čakajú dvojdňové rokovania s čínskym ministrom obchodu Wangom Wen-tchao. Pôjde o jedno z najdôležitejších obchodných rokovaní Európskej únie s Čínou v tomto roku. Brusel od nich očakáva konkrétny pokrok pri znižovaní obchodnej nerovnováhy, lepšom prístupe európskych firiem na čínsky trh aj pri čínskych obmedzeniach vývozu strategických surovín.
Šefčovič a Wang sa stretnú v Pekingu 8. a 9. októbra na druhom zasadnutí mechanizmu EÚ – Čína pre obchodné a investičné konzultácie. Prvé rokovanie sa uskutočnilo koncom júna v Bruseli. Obe strany vtedy vytvorili štyri pracovné okruhy - vyvažovanie obchodu a investícií, kontroly vývozu, ochranu práv duševného vlastníctva a reformu Svetovej obchodnej organizácie. Zriadili tiež spoločný mechanizmus na monitorovanie obchodných tokov.
Brusel však dal najavo, že samotné pokračovanie dialógu nestačí. Európska komisia očakáva, že októbrové rokovania prinesú prvé konkrétne a dôveryhodné výsledky. Medzi najcitlivejšie otázky patria prudko rastúce čínske vývozy do Európy, podmienky pôsobenia európskych spoločností v Číne a čínske kontroly vývozu vzácnych zemín a permanentných magnetov, od ktorých sú závislé viaceré európske priemyselné odvetvia.
Jedným z hlavných argumentov Bruselu je veľkosť obchodnej nerovnováhy. Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol v roku 2025 rekordných približne 360,6 miliardy eur, čo bolo o 15 percent viac ako rok predtým. V prvých štyroch mesiacoch tohto roka sa ďalej zväčšil približne o desať percent.
Šefčovič situáciu pred cestou opísal ešte názornejšie. Deficit podľa neho predstavuje približne jednu miliardu eur denne. Eurokomisár zároveň upozornil, že EÚ a Čína pri hľadaní riešenia ešte ani zďaleka nie sú v cieli. Brusel požaduje predovšetkým férovejší prístup európskych podnikov na čínsky trh a opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu prehlbovaniu nerovnováhy.
Situácia sa pritom krátko pred Šefčovičovým príchodom do Pekingu ďalej vyostrila. Čínske ministerstvo obchodu začalo antidumpingové vyšetrovanie dovozu p-nitrotoluénu z Európskej únie. Chemikália sa používa okrem iného pri výrobe farbív, farmaceutických produktov a pesticídov. Čínski výrobcovia tvrdia, že lacný európsky dovoz poškodzuje domáci priemysel. Vyšetrovanie má trvať najviac 12 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších šesť.
Podľa údajov, na ktorých je čínske konanie založené, ceny európskeho p-nitrotoluénu v rokoch 2022 až 2025 klesli takmer o 60 percent. Krok Pekingu prichádza v čase, keď aj Európska únia výrazne častejšie využíva nástroje obchodnej ochrany voči čínskym výrobkom.
Napätie medzi oboma ekonomickými veľmocami sa netýka iba chemického priemyslu. EÚ už zaviedla dodatočné clá na elektromobily vyrábané v Číne, keď dospela k záveru, že čínski výrobcovia profitujú zo štátnej podpory. Peking na európske opatrenia reagoval vlastnými obchodnými konaniami a obmedzeniami.
Pre európsky priemysel je mimoriadne citlivá najmä dostupnosť vzácnych zemín a permanentných magnetov. Používajú sa v automobilovom priemysle, energetike, elektronike či obranných technológiách. Čínske exportné kontroly preto môžu zasiahnuť výrobné reťazce v EÚ.
Šefčovič po júnových rokovaniach uviedol, že od čínskeho ministra dostal ubezpečenie, že existujúce obmedzenia vývozu vzácnych zemín a magnetov nenarušia európske dodávateľské reťazce. Zároveň navrhol zjednodušenie udeľovania vývozných licencií európskym spoločnostiam. Už vtedy avizoval, že práve pri jesennej návšteve Pekingu chce vyhodnotiť, či rokovania priniesli hmatateľné výsledky.
Pred októbrovým stretnutím sa rokovania zintenzívnili. Šefčovič a Wang absolvovali v septembri viac než hodinový videohovor a následne do Pekingu odcestoval aj technický tím Európskej komisie.
Výsledok dvojdňového rokovania tak môže ukázať, či sa Bruselu a Pekingu podarí obchodné napätie stabilizovať, alebo budú obe strany pokračovať v zavádzaní ďalších ochranných opatrení. Pre Šefčoviča bude návšteva zároveň jedným z najvýznamnejších rokovaní od prevzatia portfólia obchodu a ekonomickej bezpečnosti EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič mieri do Pekingu na kľúčové rokovania, Slovák sa pokúsi odvrátiť ďalšiu obchodnú eskaláciu medzi EÚ a Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič cestuje tento týždeň do Pekingu, kde ho čakajú dvojdňové rokovania s čínskym ministrom obchodu Wangom Wen-tchao. Pôjde o jedno z najdôležitejších obchodných rokovaní Európskej únie s Čínou v tomto roku. Brusel od nich očakáva konkrétny pokrok pri znižovaní obchodnej nerovnováhy, lepšom prístupe európskych firiem na čínsky trh aj pri čínskych obmedzeniach vývozu strategických surovín.
Šefčovič a Wang sa stretnú v Pekingu 8. a 9. októbra na druhom zasadnutí mechanizmu EÚ – Čína pre obchodné a investičné konzultácie. Prvé rokovanie sa uskutočnilo koncom júna v Bruseli. Obe strany vtedy vytvorili štyri pracovné okruhy - vyvažovanie obchodu a investícií, kontroly vývozu, ochranu práv duševného vlastníctva a reformu Svetovej obchodnej organizácie. Zriadili tiež spoločný mechanizmus na monitorovanie obchodných tokov.
Brusel však dal najavo, že samotné pokračovanie dialógu nestačí. Európska komisia očakáva, že októbrové rokovania prinesú prvé konkrétne a dôveryhodné výsledky. Medzi najcitlivejšie otázky patria prudko rastúce čínske vývozy do Európy, podmienky pôsobenia európskych spoločností v Číne a čínske kontroly vývozu vzácnych zemín a permanentných magnetov, od ktorých sú závislé viaceré európske priemyselné odvetvia.
Deficit približne miliarda eur denne
Jedným z hlavných argumentov Bruselu je veľkosť obchodnej nerovnováhy. Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol v roku 2025 rekordných približne 360,6 miliardy eur, čo bolo o 15 percent viac ako rok predtým. V prvých štyroch mesiacoch tohto roka sa ďalej zväčšil približne o desať percent.
Šefčovič situáciu pred cestou opísal ešte názornejšie. Deficit podľa neho predstavuje približne jednu miliardu eur denne. Eurokomisár zároveň upozornil, že EÚ a Čína pri hľadaní riešenia ešte ani zďaleka nie sú v cieli. Brusel požaduje predovšetkým férovejší prístup európskych podnikov na čínsky trh a opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu prehlbovaniu nerovnováhy.
Situácia sa pritom krátko pred Šefčovičovým príchodom do Pekingu ďalej vyostrila. Čínske ministerstvo obchodu začalo antidumpingové vyšetrovanie dovozu p-nitrotoluénu z Európskej únie. Chemikália sa používa okrem iného pri výrobe farbív, farmaceutických produktov a pesticídov. Čínski výrobcovia tvrdia, že lacný európsky dovoz poškodzuje domáci priemysel. Vyšetrovanie má trvať najviac 12 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších šesť.
Podľa údajov, na ktorých je čínske konanie založené, ceny európskeho p-nitrotoluénu v rokoch 2022 až 2025 klesli takmer o 60 percent. Krok Pekingu prichádza v čase, keď aj Európska únia výrazne častejšie využíva nástroje obchodnej ochrany voči čínskym výrobkom.
Elektromobily aj vzácne zeminy
Napätie medzi oboma ekonomickými veľmocami sa netýka iba chemického priemyslu. EÚ už zaviedla dodatočné clá na elektromobily vyrábané v Číne, keď dospela k záveru, že čínski výrobcovia profitujú zo štátnej podpory. Peking na európske opatrenia reagoval vlastnými obchodnými konaniami a obmedzeniami.
Pre európsky priemysel je mimoriadne citlivá najmä dostupnosť vzácnych zemín a permanentných magnetov. Používajú sa v automobilovom priemysle, energetike, elektronike či obranných technológiách. Čínske exportné kontroly preto môžu zasiahnuť výrobné reťazce v EÚ.
Šefčovič po júnových rokovaniach uviedol, že od čínskeho ministra dostal ubezpečenie, že existujúce obmedzenia vývozu vzácnych zemín a magnetov nenarušia európske dodávateľské reťazce. Zároveň navrhol zjednodušenie udeľovania vývozných licencií európskym spoločnostiam. Už vtedy avizoval, že práve pri jesennej návšteve Pekingu chce vyhodnotiť, či rokovania priniesli hmatateľné výsledky.
Pred októbrovým stretnutím sa rokovania zintenzívnili. Šefčovič a Wang absolvovali v septembri viac než hodinový videohovor a následne do Pekingu odcestoval aj technický tím Európskej komisie.
Výsledok dvojdňového rokovania tak môže ukázať, či sa Bruselu a Pekingu podarí obchodné napätie stabilizovať, alebo budú obe strany pokračovať v zavádzaní ďalších ochranných opatrení. Pre Šefčoviča bude návšteva zároveň jedným z najvýznamnejších rokovaní od prevzatia portfólia obchodu a ekonomickej bezpečnosti EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič mieri do Pekingu na kľúčové rokovania, Slovák sa pokúsi odvrátiť ďalšiu obchodnú eskaláciu medzi EÚ a Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.
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