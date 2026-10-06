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06. októbra 2026
Prešovský kraj sa posunul na druhé miesto vo finančnom zdraví žúp. Ktorý dopadol najlepšie?
Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Finančné zdravie samospráv Hodnotenie hovorkyňa PSK Nitriansky samosprávny kraj ozdravovanie verejných financií PSK Prešovský samosprávny kraj Trenčiansky kraj ŽSK Žilinský samosprávny kraj
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najlepšie hodnotenie získal PSK v ukazovateli bilancie bežného účtu. Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najlepšie hodnotenie získal PSK v ukazovateli bilancie bežného účtu.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa podľa najnovšieho hodnotenia finančného zdravia vyšších územných celkov od organizácie INEKO posunul na druhé miesto spomedzi ôsmich slovenských žúp.
Za hospodárenie v roku 2025 získal skóre 4,85 bodu zo šiestich možných, pričom oproti predchádzajúcemu hodnoteniu si polepšil o 0,06 bodu. Prvý skončil Nitriansky samosprávny kraj so skóre 5,04 bodu.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najlepšie hodnotenie získal PSK v ukazovateli bilancie bežného účtu. Podľa INEKO dosiahol v roku 2025 prebytok 10,6 percenta, čo bolo najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Nasledoval Bratislavský kraj s 9,9 percenta a Trenčiansky kraj s 9,8 percenta.
„Tento ukazovateľ vyjadruje schopnosť kraja financovať svoje bežné výdavky z vlastných bežných príjmov a vytvárať zdroje na ďalšie investície, rozvoj či rezervy,“ pripomenula Jeleňová.
Prešovský kraj patril medzi lepšie hodnotené župy aj z hľadiska dlhovej služby. Podľa údajov INEKO dosiahla jej hodnota 3,85 percenta bežných príjmov. Zákonný limit pre tento ukazovateľ je 25 percent.
Celkové zadlženie kraja predstavovalo 31,58 percenta bežných príjmov, pričom zákonná hranica je 60 percent. Žiadny zo slovenských samosprávnych krajov v roku 2025 túto hranicu neprekročil.
PSK zároveň podľa hodnotenia neevidoval záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti predstavovali menej ako 0,01 percenta bežných príjmov.
Priemerné skóre finančného zdravia všetkých ôsmich slovenských žúp dosiahlo 4,33 bodu. INEKO konštatuje, že župy v roku 2025 zastavili predchádzajúce zhoršovanie finančného zdravia, hoci priemerné skóre zostalo na najnižšej úrovni od roku 2016. Priemerné zadlženie krajov ku koncu roka 2025 dosiahlo 26,9 percenta bežných príjmov.
Z dlhodobejšieho pohľadu sa podľa PSK jeho finančné zdravie zlepšilo. Aktuálne skóre 4,85 bodu je podľa hodnotenia o 0,18 bodu vyššie ako priemer rokov 2021 až 2024, ktorý dosahoval 4,67 bodu. Pri porovnaní rokov 2022 a 2025 si Prešovský kraj polepšil o 0,33 bodu, čo bolo druhé najvýraznejšie zlepšenie medzi krajmi po Žilinskom samosprávnom kraji.
PSK zároveň zostal v kategórii dobrého finančného zdravia. Z dlhodobého pohľadu sa jeho postavenie v rebríčku zlepšilo zo siedmeho miesta v roku 2017 na druhé miesto v aktuálnom hodnotení.
INEKO svoje hodnotenie finančného zdravia samosprávnych krajov zostavuje z piatich kľúčových ukazovateľov hospodárenia vrátane celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu a záväzkov po lehote splatnosti. Skóre môže dosiahnuť hodnotu od nuly do šiestich bodov, pričom vyššie skóre znamená lepšie hodnotené finančné zdravie.
Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj sa posunul na druhé miesto vo finančnom zdraví žúp. Ktorý dopadol najlepšie? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa podľa najnovšieho hodnotenia finančného zdravia vyšších územných celkov od organizácie INEKO posunul na druhé miesto spomedzi ôsmich slovenských žúp.
Za hospodárenie v roku 2025 získal skóre 4,85 bodu zo šiestich možných, pričom oproti predchádzajúcemu hodnoteniu si polepšil o 0,06 bodu. Prvý skončil Nitriansky samosprávny kraj so skóre 5,04 bodu.
Ukazovateľ bilancie bežného účtu
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najlepšie hodnotenie získal PSK v ukazovateli bilancie bežného účtu. Podľa INEKO dosiahol v roku 2025 prebytok 10,6 percenta, čo bolo najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Nasledoval Bratislavský kraj s 9,9 percenta a Trenčiansky kraj s 9,8 percenta.
„Tento ukazovateľ vyjadruje schopnosť kraja financovať svoje bežné výdavky z vlastných bežných príjmov a vytvárať zdroje na ďalšie investície, rozvoj či rezervy,“ pripomenula Jeleňová.
Prešovský kraj patril medzi lepšie hodnotené župy aj z hľadiska dlhovej služby. Podľa údajov INEKO dosiahla jej hodnota 3,85 percenta bežných príjmov. Zákonný limit pre tento ukazovateľ je 25 percent.
Skóre finančného zdravia
Celkové zadlženie kraja predstavovalo 31,58 percenta bežných príjmov, pričom zákonná hranica je 60 percent. Žiadny zo slovenských samosprávnych krajov v roku 2025 túto hranicu neprekročil.
PSK zároveň podľa hodnotenia neevidoval záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti predstavovali menej ako 0,01 percenta bežných príjmov.
Priemerné skóre finančného zdravia všetkých ôsmich slovenských žúp dosiahlo 4,33 bodu. INEKO konštatuje, že župy v roku 2025 zastavili predchádzajúce zhoršovanie finančného zdravia, hoci priemerné skóre zostalo na najnižšej úrovni od roku 2016. Priemerné zadlženie krajov ku koncu roka 2025 dosiahlo 26,9 percenta bežných príjmov.
Finančné zdravie samosprávnych krajov
Z dlhodobejšieho pohľadu sa podľa PSK jeho finančné zdravie zlepšilo. Aktuálne skóre 4,85 bodu je podľa hodnotenia o 0,18 bodu vyššie ako priemer rokov 2021 až 2024, ktorý dosahoval 4,67 bodu. Pri porovnaní rokov 2022 a 2025 si Prešovský kraj polepšil o 0,33 bodu, čo bolo druhé najvýraznejšie zlepšenie medzi krajmi po Žilinskom samosprávnom kraji.
PSK zároveň zostal v kategórii dobrého finančného zdravia. Z dlhodobého pohľadu sa jeho postavenie v rebríčku zlepšilo zo siedmeho miesta v roku 2017 na druhé miesto v aktuálnom hodnotení.
INEKO svoje hodnotenie finančného zdravia samosprávnych krajov zostavuje z piatich kľúčových ukazovateľov hospodárenia vrátane celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu a záväzkov po lehote splatnosti. Skóre môže dosiahnuť hodnotu od nuly do šiestich bodov, pričom vyššie skóre znamená lepšie hodnotené finančné zdravie.
Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj sa posunul na druhé miesto vo finančnom zdraví žúp. Ktorý dopadol najlepšie? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Finančné zdravie samospráv Hodnotenie hovorkyňa PSK Nitriansky samosprávny kraj ozdravovanie verejných financií PSK Prešovský samosprávny kraj Trenčiansky kraj ŽSK Žilinský samosprávny kraj
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