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06. októbra 2026

Slovenské akvaparky a kúpaliská mali úspešnú letnú sezónu, zatvárať sa však ešte nechystajú


Tagy: Akvapark domáci cestovný ruch Kúpalisko Letná sezóna

Významnú časť návštevníkov tvorili hostia z Česka, Poľska a Maďarska. Slovenské akvaparky a kúpaliská majú za sebou úspešnú



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6a30ffc2853da909899727 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Významnú časť návštevníkov tvorili hostia z Česka, Poľska a Maďarska.


Slovenské akvaparky a kúpaliská majú za sebou úspešnú letnú sezónu. Členské zariadenia Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) zaznamenali podľa predbežných údajov medziročný rast návštevnosti približne o 10 až 15 percent. K pozitívnym výsledkom prispel najmä horúci august, rastúci záujem domácich aj zahraničných návštevníkov a rozšírená ponuka služieb. Návštevnosť však zostala pod rekordnou úrovňou roka 2024.

Významnú časť návštevníkov tvorili hostia z Česka, Poľska a Maďarska, výrazné zastúpenie mali aj návštevníci z Izraela, Rakúska a Ukrajiny. Najmä česká a poľská klientela podporila rast viacdňových pobytov a obsadenosti ubytovacích kapacít. SAAKP v súčasnosti združuje 34 zariadení, ktoré v roku 2025 zaznamenali spolu približne 6,3 milióna návštev.

Asociácia zároveň upozorňuje na význam bezpečnosti pri vode. Počas jediného júnového týždňa zaznamenali záchranné zložky 15 prípadov utopenia. Podľa dlhodobých štatistík sa na Slovensku každoročne utopí približne 100 až 120 ľudí. SAAKP preto odporúča najmä rodinám s deťmi, seniorom a menej skúseným plavcom využívať organizované kúpaliská a akvaparky, kde je zabezpečený odborný dohľad a kontrola kvality vody.

Prevádzkovatelia sa už pripravujú na jesennú a zimnú sezónu. Návštevníkov čakajú halloweenske programy, podujatia počas jesenných prázdnin či wellness pobyty. SAAKP očakáva, že akvaparky, termálne kúpaliská a wellness služby zostanú významnou súčasťou domáceho cestovného ruchu aj počas nasledujúcich mesiacov. Uvedené údaje sú predbežné a konečné výsledky budú známe po uzavretí hospodárskeho roka 2026.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské akvaparky a kúpaliská mali úspešnú letnú sezónu, zatvárať sa však ešte nechystajú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akvapark domáci cestovný ruch Kúpalisko Letná sezóna
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