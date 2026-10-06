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06. októbra 2026

Strana vidieka HULIAKOVCI je nový názov strany ministra cestovného ruchu a športu, predstavila aj svoje plány


Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Program Rómovia

Strana vidieka HULIAKOVCI taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Strana vidieka ...



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rudolf huliak minister cestovneho ruchu a sportu e1760014990635 676x508 6.10.2026 (SITA.sk) - Strana vidieka HULIAKOVCI taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky.


Strana vidieka zmenila svoj názov na Strana vidieka HULIAKOVCI, čo delegáti republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi.

Plán na podporu zamestnanosti Rómov


Sme aktívni, pracujeme pre vidiek, prinášame návrhy, ktoré pomôžu ľuďom. Názov sme doplnili o slovo HULIAKOVCI pre lepšiu poznateľnosť. Nemáme toľko peňazí na kampaň ako iné strany, o to viac reálne pracujeme pre slovenský vidiek,“ uviedol Huliak.

Strana vidieka HULIAKOVCI pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. „Dáme prácu našim Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Uprednostnime ich pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko,“ zdôraznili v tlačovej správe.

Strana chce tiež minimalizovať vývoz dreva vyťaženého na Slovensku. „Máme pripravené opatrenia, aby domáci spracovatelia mali absolútnu prednosť pri nákupe dreva od Lesov Slovenskej republiky. Zachováme a vytvoríme tak pracovné miesta na slovenskom vidieku,“ konštatovali.

Chcú podporiť rodiny s deťmi


Strana vidieka HULIAKOVCI taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. „Musíme myslieť aj na budúcnosť. Chceme, aby sa polovica finančných prostriedkov presunula na podporu rodín s deťmi. Ťažkosti totiž nemajú len dôchodcovia, ale aj rodiny s deťmi. V žiadnom prípade 13. dôchodky rušiť nechceme, ale trváme na tom, že treba pomôcť aj mladým rodinám,“ dodal predseda Huliak.

V oblasti životného prostredia strana presadzuje, aby envirofond prispieval na vytiahnutie žúmp, nakoľko absencia kanalizácie v obciach je podľa nich zodpovednosťou štátu. „Tak nech štát preplatí ľuďom polovicu nákladov na vytiahnutie žumpy,“ navrhuje strana.

V nadchádzajúcich regionálnych a komunálnych voľbách sa o priazeň voličov uchádza celkovo 713 kandidátov pod záštitou Strany vidieka HULIAKOVCI, pričom s podporou strany ide do volieb 767 kandidátov.


Zdroj: SITA.sk - Strana vidieka HULIAKOVCI je nový názov strany ministra cestovného ruchu a športu, predstavila aj svoje plány © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Program Rómovia
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