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06. októbra 2026
Preteky sa zmenili na drámu. Roj ázijských sršňov napadol bežcov, jedného zachraňoval vrtuľník
Tagy: Bežecké preteky útok sršňov
Približne dvadsať účastníkov trailových pretekov vo Francúzsku poštípali sršne. Jeden z bežcov po vážnej alergickej reakcii stratil vedomie. Nečakaný a nebezpečný incident poznačil trailové ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Približne dvadsať účastníkov trailových pretekov vo Francúzsku poštípali sršne. Jeden z bežcov po vážnej alergickej reakcii stratil vedomie.
Nečakaný a nebezpečný incident poznačil trailové preteky vo francúzskom Saint-Maurice-en-Gourgois. Účastníkov podujatia napadli ázijské sršne, pričom približne dvadsať bežcov utrpelo bodnutia a jedenásť ľudí museli ošetriť zdravotníci. Informuje o tom francúzsky denník Le Parisien.
Najvážnejšie dopadol jeden z účastníkov, ktorý po bodnutí dostal silnú alergickú reakciu a stratil vedomie. Vrtuľníkom ho transportovali do nemocnice v Saint-Étienne. Podľa organizátorov sa jeho zdravotný stav následne zlepšil a stabilizoval.
Incident sa stal v nedeľu počas 14. ročníka podujatia Trail Gargomançois. Na preteky bolo podľa denníka Le Parisien prihlásených približne 430 účastníkov. Trať viedla po lesných a prírodných chodníkoch, z ktorých niektoré sú verejnosti sprístupnené iba počas konania pretekov.
K útoku došlo približne o 10.30 h. Niektorých bežcov sršne bodli opakovane. Na mieste zasahovali hasiči, zdravotníci a záchranári, pričom jedenásť zasiahnutých ľudí potrebovalo zdravotnú starostlivosť.
Podľa francúzskych médií sa na trase nachádzalo hniezdo ázijských sršňov, ktoré pravdepodobne vyrušili prechádzajúci bežci. Presné okolnosti incidentu však bezprostredne po udalosti neboli definitívne objasnené.
Ázijský sršeň sa vo Francúzsku prvýkrát objavil v roku 2004, pravdepodobne pri dovoze keramiky z Číny, a odvtedy sa rozšíril po veľkej časti krajiny. Francúzska vláda v septembri oznámila národný plán zameraný na koordinovanejší boj proti jeho šíreniu.
Zdroj: SITA.sk - Preteky sa zmenili na drámu. Roj ázijských sršňov napadol bežcov, jedného zachraňoval vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.
Nečakaný a nebezpečný incident poznačil trailové preteky vo francúzskom Saint-Maurice-en-Gourgois. Účastníkov podujatia napadli ázijské sršne, pričom približne dvadsať bežcov utrpelo bodnutia a jedenásť ľudí museli ošetriť zdravotníci. Informuje o tom francúzsky denník Le Parisien.
Najvážnejšie dopadol jeden z účastníkov, ktorý po bodnutí dostal silnú alergickú reakciu a stratil vedomie. Vrtuľníkom ho transportovali do nemocnice v Saint-Étienne. Podľa organizátorov sa jeho zdravotný stav následne zlepšil a stabilizoval.
Incident sa stal v nedeľu počas 14. ročníka podujatia Trail Gargomançois. Na preteky bolo podľa denníka Le Parisien prihlásených približne 430 účastníkov. Trať viedla po lesných a prírodných chodníkoch, z ktorých niektoré sú verejnosti sprístupnené iba počas konania pretekov.
K útoku došlo približne o 10.30 h. Niektorých bežcov sršne bodli opakovane. Na mieste zasahovali hasiči, zdravotníci a záchranári, pričom jedenásť zasiahnutých ľudí potrebovalo zdravotnú starostlivosť.
Podľa francúzskych médií sa na trase nachádzalo hniezdo ázijských sršňov, ktoré pravdepodobne vyrušili prechádzajúci bežci. Presné okolnosti incidentu však bezprostredne po udalosti neboli definitívne objasnené.
Ázijský sršeň sa vo Francúzsku prvýkrát objavil v roku 2004, pravdepodobne pri dovoze keramiky z Číny, a odvtedy sa rozšíril po veľkej časti krajiny. Francúzska vláda v septembri oznámila národný plán zameraný na koordinovanejší boj proti jeho šíreniu.
Zdroj: SITA.sk - Preteky sa zmenili na drámu. Roj ázijských sršňov napadol bežcov, jedného zachraňoval vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bežecké preteky útok sršňov
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