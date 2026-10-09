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Priemysel hľadá úspory času. Pomôcť môže aj jednoduchšie zapájanie vodičov
Technológia svoriek Snap-in pri stykačoch a motorových spúšťačoch TeSys Deca od Schneider Electric zjednodušuje pripájanie vodičov. Digitalizácia priemyslu, tlak na skracovanie výrobných časov a ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Technológia svoriek Snap-in pri stykačoch a motorových spúšťačoch TeSys Deca od Schneider Electric zjednodušuje pripájanie vodičov.
Digitalizácia priemyslu, tlak na skracovanie výrobných časov a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vedú výrobcov rozvádzačov a strojov k hľadaniu efektívnejších spôsobov montáže. Technológia svoriek Snap-in pri stykačoch a motorových spúšťačoch TeSys Deca od Schneider Electric zjednodušuje pripájanie vodičov a zároveň vytvára predpoklady na ďalšiu robotizáciu.
Pri zvyšovaní produktivity rozhodujú aj úkony, ktoré sa vo výrobe opakujú denne. Jedným z nich je zapájanie elektrických zariadení. Tradičné skrutkové svorky vyžadujú použitie náradia a správne dotiahnutie. Nesprávne utiahnutý spoj môže byť zdrojom montážnych chýb a vyžadovať dodatočnú kontrolu. Zjednodušenie pripájania preto prináša príležitosť skrátiť montážny čas a efektívnejšie využiť kapacitu pracovníkov.
Princíp technológie Snap-in je jednoduchý. Odizolovaný vodič sa zasunie do svorky a predpätý pružinový mechanizmus ho automaticky zaistí. Pri pripájaní nie je potrebný skrutkovač ani lisovanie dutiniek na ohybné vodiče. Správne zaistenie potvrdzuje charakteristické cvaknutie, vizuálna indikácia a zmena polohy tlačidla. Na rozdiel od iných technológií umožňujú svorky Snap-in priame zapojenie ohybných vodičov bez káblových koncoviek a bez použitia náradia.
Technik tak získava okamžitú spätnú väzbu o pripojení vodiča. Pružina zároveň vytvára trvalý prítlak, vďaka ktorému je spoj odolný voči vibráciám a mechanickým rázom. Odpadá potreba následného doťahovania skrutiek. Tieto vlastnosti sú prínosom najmä pri výrobe rozvádzačov a strojov určených do náročných priemyselných podmienok.
Jednoduchý a opakovateľný spôsob pripojenia otvára cestu aj k automatizácii samotnej montáže. Technológia Snap-in je navrhnutá ako "ready-to-robot": zapájanie môže vykonávať kolaboratívny robot, napríklad Lexium Cobot od Schneider Electric.
Robotické rameno zasunie pripravený vodič do príslušného otvoru svorky, kde ho pružinový mechanizmus zaistí. Robot vybavený vhodnými snímačmi môže využiť zvukovú a vizuálnu spätnú väzbu na overenie správneho zaistenia spojenia. Technológia tak umožňuje preniesť opakované zapájacie úkony na robotické pracovisko a podporuje štandardizáciu montážnych postupov.
Pre výrobcov rozvádzačov a strojov to znamená možnosť zjednodušiť manuálne zapájanie a zároveň pripraviť výrobu na ďalší stupeň automatizácie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Priemysel hľadá úspory času. Pomôcť môže aj jednoduchšie zapájanie vodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
Digitalizácia priemyslu, tlak na skracovanie výrobných časov a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vedú výrobcov rozvádzačov a strojov k hľadaniu efektívnejších spôsobov montáže. Technológia svoriek Snap-in pri stykačoch a motorových spúšťačoch TeSys Deca od Schneider Electric zjednodušuje pripájanie vodičov a zároveň vytvára predpoklady na ďalšiu robotizáciu.
Pri zvyšovaní produktivity rozhodujú aj úkony, ktoré sa vo výrobe opakujú denne. Jedným z nich je zapájanie elektrických zariadení. Tradičné skrutkové svorky vyžadujú použitie náradia a správne dotiahnutie. Nesprávne utiahnutý spoj môže byť zdrojom montážnych chýb a vyžadovať dodatočnú kontrolu. Zjednodušenie pripájania preto prináša príležitosť skrátiť montážny čas a efektívnejšie využiť kapacitu pracovníkov.
Vodič stačí zasunúť do svorky
Princíp technológie Snap-in je jednoduchý. Odizolovaný vodič sa zasunie do svorky a predpätý pružinový mechanizmus ho automaticky zaistí. Pri pripájaní nie je potrebný skrutkovač ani lisovanie dutiniek na ohybné vodiče. Správne zaistenie potvrdzuje charakteristické cvaknutie, vizuálna indikácia a zmena polohy tlačidla. Na rozdiel od iných technológií umožňujú svorky Snap-in priame zapojenie ohybných vodičov bez káblových koncoviek a bez použitia náradia.
Technik tak získava okamžitú spätnú väzbu o pripojení vodiča. Pružina zároveň vytvára trvalý prítlak, vďaka ktorému je spoj odolný voči vibráciám a mechanickým rázom. Odpadá potreba následného doťahovania skrutiek. Tieto vlastnosti sú prínosom najmä pri výrobe rozvádzačov a strojov určených do náročných priemyselných podmienok.
Ready-to-Robot: Zapájanie pripravené na robotizáciu
Jednoduchý a opakovateľný spôsob pripojenia otvára cestu aj k automatizácii samotnej montáže. Technológia Snap-in je navrhnutá ako "ready-to-robot": zapájanie môže vykonávať kolaboratívny robot, napríklad Lexium Cobot od Schneider Electric.
Robotické rameno zasunie pripravený vodič do príslušného otvoru svorky, kde ho pružinový mechanizmus zaistí. Robot vybavený vhodnými snímačmi môže využiť zvukovú a vizuálnu spätnú väzbu na overenie správneho zaistenia spojenia. Technológia tak umožňuje preniesť opakované zapájacie úkony na robotické pracovisko a podporuje štandardizáciu montážnych postupov.
Pre výrobcov rozvádzačov a strojov to znamená možnosť zjednodušiť manuálne zapájanie a zároveň pripraviť výrobu na ďalší stupeň automatizácie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Priemysel hľadá úspory času. Pomôcť môže aj jednoduchšie zapájanie vodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
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