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SPP zabezpečil v zásobníkoch rekordný objem zemného plynu
Tagy: Plynové zásobníky PR Zemný plyn
SPP s výrazným predstihom splnil aj tretí a zároveň posledný míľnik napĺňania zásobníkov. SPP s výrazným predstihom splnil aj tretí a zároveň posledný míľnik napĺňania zásobníkov stanovený ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - SPP s výrazným predstihom splnil aj tretí a zároveň posledný míľnik napĺňania zásobníkov.
SPP s výrazným predstihom splnil aj tretí a zároveň posledný míľnik napĺňania zásobníkov stanovený rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme. Od 6. októbra má SPP pre svojich zákazníkov v zásobníkoch zabezpečený cieľový objem 17,5 TWh zemného plynu. Spoločnosť je tak pripravená na zimnú vykurovaciu sezónu 2026/2027 a garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu pre všetky skupiny zákazníkov, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov.
SPP splnil všetky tri míľniky stanovené Ministerstvom hospodárstva SR. Prvý míľnik spoločnosť splnila k 1. júlu, keď mala uskladnených 5,633 TWh zemného plynu. Druhý míľnik, stanovený na 1. septembra, splnila s predstihom už počas druhého augustového týždňa dosiahnutím objemu 13 TWh. Konečný cieľ 17,5 TWh, ktorý mal byť podľa rozhodnutia MH SR zabezpečený do konca októbra, SPP dosiahol už 6. októbra.
"Našu prípravu na nadchádzajúcu zimu sme úspešne zavŕšili. V zásobníku máme cieľový objem 17,5 TWh zemného plynu a splnili sme tak všetky tri míľniky stanovené Ministerstvom hospodárstva SR. Posledný z nich sme dosiahli s výrazným predstihom. Vzhľadom na bezpečnosť dodávok sme za posledné roky výrazne zvýšili objem uskladneného plynu. Kým v roku 2021 sme mali v zásobníkoch 8 TWh, dnes je to viac ako dvojnásobok. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, preto garantujeme bezpečné a plynulé dodávky zemného plynu počas celej zimnej sezóny," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
SPP v posledných rokoch výrazne zvýšil objem zemného plynu, ktorý zabezpečuje v zásobníkoch. V roku 2020 išlo o 8,9 TWh, v roku 2021 o 8 TWh, v roku 2022 o 14,3 TWh, v roku 2023 o 14 TWh, v roku 2024 o 17 TWh a v roku 2025 o 17,8 TWh. Pre zimnú sezónu 2026/2027 má spoločnosť zabezpečených 17,5 TWh.
Za bežných podmienok zásobníky slúžia predovšetkým na vykrývanie vyššej spotreby a odberových špičiek počas zimy. V posledných rokoch sa však plyn uskladnený v podzemných zásobníkoch stal významným pilierom bezpečnosti dodávok. SPP pritom potrebný objem zabezpečuje z diverzifikovaného portfólia dodávok od významných medzinárodných partnerov.
Objem 17,5 TWh je zároveň výrazne vyšší, než by SPP potreboval pri bežnom komerčnom fungovaní. Za štandardných podmienok by spoločnosti pre potreby jej zákazníkov postačoval približne polovičný objem. Vyššia úroveň zásob tak predstavuje významnú bezpečnostnú rezervu pre prípad nepriaznivého vývoja počas zimy.
Slovenské podzemné zásobníky dokážu pri plnom naplnení pokryť objem zodpovedajúci približne 70% celkovej ročnej spotreby zemného plynu na Slovensku. Slovensko tak patrí v rámci Európskej únie medzi krajiny s najväčšou skladovacou kapacitou v pomere k domácej spotrebe.
Pri hodnotení pripravenosti jednotlivých krajín preto nie je rozhodujúce iba percento naplnenosti ich zásobníkov. Dôležitý je najmä reálny objem uskladneného plynu vo vzťahu k spotrebe krajiny. V tomto porovnaní patrí Slovensko podľa podkladov SPP medzi päť najlepšie pripravených krajín Európy.
SPP vstupuje do zimnej vykurovacej sezóny 2026/2027 s plnou rezervovanou skladovacou kapacitou a dostatočnou zásobou plynu aj pre prípad nepriaznivého vývoja. Pri príprave spoločnosť počíta s viacerými scenármi, vrátane dlhších období silných mrazov a zvýšenej spotreby. Aj v takomto prípade bude mať pre svojich zákazníkov dostatok komodity. V kombinácii s diverzifikovanými priebežnými dodávkami to vytvára pevný základ pre bezpečné a plynulé dodávky pre zákazníkov SPP počas celej zimy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP zabezpečil v zásobníkoch rekordný objem zemného plynu © SITA Všetky práva vyhradené.
SPP s výrazným predstihom splnil aj tretí a zároveň posledný míľnik napĺňania zásobníkov stanovený rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme. Od 6. októbra má SPP pre svojich zákazníkov v zásobníkoch zabezpečený cieľový objem 17,5 TWh zemného plynu. Spoločnosť je tak pripravená na zimnú vykurovaciu sezónu 2026/2027 a garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu pre všetky skupiny zákazníkov, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov.
SPP splnil všetky tri míľniky stanovené Ministerstvom hospodárstva SR. Prvý míľnik spoločnosť splnila k 1. júlu, keď mala uskladnených 5,633 TWh zemného plynu. Druhý míľnik, stanovený na 1. septembra, splnila s predstihom už počas druhého augustového týždňa dosiahnutím objemu 13 TWh. Konečný cieľ 17,5 TWh, ktorý mal byť podľa rozhodnutia MH SR zabezpečený do konca októbra, SPP dosiahol už 6. októbra.
"Našu prípravu na nadchádzajúcu zimu sme úspešne zavŕšili. V zásobníku máme cieľový objem 17,5 TWh zemného plynu a splnili sme tak všetky tri míľniky stanovené Ministerstvom hospodárstva SR. Posledný z nich sme dosiahli s výrazným predstihom. Vzhľadom na bezpečnosť dodávok sme za posledné roky výrazne zvýšili objem uskladneného plynu. Kým v roku 2021 sme mali v zásobníkoch 8 TWh, dnes je to viac ako dvojnásobok. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, preto garantujeme bezpečné a plynulé dodávky zemného plynu počas celej zimnej sezóny," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
Zásobníky sú dôležitým pilierom bezpečnosti dodávok
SPP v posledných rokoch výrazne zvýšil objem zemného plynu, ktorý zabezpečuje v zásobníkoch. V roku 2020 išlo o 8,9 TWh, v roku 2021 o 8 TWh, v roku 2022 o 14,3 TWh, v roku 2023 o 14 TWh, v roku 2024 o 17 TWh a v roku 2025 o 17,8 TWh. Pre zimnú sezónu 2026/2027 má spoločnosť zabezpečených 17,5 TWh.
Za bežných podmienok zásobníky slúžia predovšetkým na vykrývanie vyššej spotreby a odberových špičiek počas zimy. V posledných rokoch sa však plyn uskladnený v podzemných zásobníkoch stal významným pilierom bezpečnosti dodávok. SPP pritom potrebný objem zabezpečuje z diverzifikovaného portfólia dodávok od významných medzinárodných partnerov.
Objem 17,5 TWh je zároveň výrazne vyšší, než by SPP potreboval pri bežnom komerčnom fungovaní. Za štandardných podmienok by spoločnosti pre potreby jej zákazníkov postačoval približne polovičný objem. Vyššia úroveň zásob tak predstavuje významnú bezpečnostnú rezervu pre prípad nepriaznivého vývoja počas zimy.
Slovensko má jednu z najväčších skladovacích kapacít v Európe
Slovenské podzemné zásobníky dokážu pri plnom naplnení pokryť objem zodpovedajúci približne 70% celkovej ročnej spotreby zemného plynu na Slovensku. Slovensko tak patrí v rámci Európskej únie medzi krajiny s najväčšou skladovacou kapacitou v pomere k domácej spotrebe.
Pri hodnotení pripravenosti jednotlivých krajín preto nie je rozhodujúce iba percento naplnenosti ich zásobníkov. Dôležitý je najmä reálny objem uskladneného plynu vo vzťahu k spotrebe krajiny. V tomto porovnaní patrí Slovensko podľa podkladov SPP medzi päť najlepšie pripravených krajín Európy.
SPP vstupuje do zimnej vykurovacej sezóny 2026/2027 s plnou rezervovanou skladovacou kapacitou a dostatočnou zásobou plynu aj pre prípad nepriaznivého vývoja. Pri príprave spoločnosť počíta s viacerými scenármi, vrátane dlhších období silných mrazov a zvýšenej spotreby. Aj v takomto prípade bude mať pre svojich zákazníkov dostatok komodity. V kombinácii s diverzifikovanými priebežnými dodávkami to vytvára pevný základ pre bezpečné a plynulé dodávky pre zákazníkov SPP počas celej zimy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP zabezpečil v zásobníkoch rekordný objem zemného plynu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Plynové zásobníky PR Zemný plyn
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