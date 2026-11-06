Rabčan držal Slovákov, ale prehre s Lotyšmi nezabránil. Nováčik Jellúš je vďačný za gól aj šancu
Slováci sa mohli spoľahnúť na Eugena Rabčana, inak by prehrali s Lotyšmi vyšším rozdielom. Slovenskí hokejoví reprezentanti nevykročili dobre za obhajobou druhého miesta na Nemeckom pohári. ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Slováci sa mohli spoľahnúť na Eugena Rabčana, inak by prehrali s Lotyšmi vyšším rozdielom.
Slovenskí hokejoví reprezentanti nevykročili dobre za obhajobou druhého miesta na Nemeckom pohári. V zostave s viacerými bývalými hráčmi NHL (Regenda, Studenič, Kňažko, Koch) prehrali s Lotyšmi 2:3 po predĺžení.
Prehra mohla byť aj výraznejšia, ale v druhej polovici zápasu sa Slováci zlepšili a výborný výkon v bránke podal Eugen Rabčan.
„Prvá tretina bola pre mňa trochu ťažšia, iba som sa dostával do tempa, ale chalani mi pomohli. V druhej tretine som mal jeden dôležitý zákrok a odvtedy som bol plne v zápase a chytalo sa mi skvele. Len škoda výsledku: 45 minút s jedným inkasovaným gólom a nakoniec tri. Mohli sme vyhrať,“ uviedol Rabčan pre JOJ Šport.
Brankár, ktorý pred touto sezónou zamieril z Banskej Bystrice do Brna, sa vôbec nesťažoval na to, že lotyšskí hokejisti ho provokovali občasným seknutím po betónoch či tzv. spŕškou, čiže prudkým zabrzdením pred brankárom a jeho atakovaním ľadovou drťou.
„Je to súčasť hokeja, vlastne aj ich práca a to sa nepíska. Je už len na nás, aby sme sa za to postavili ako tím. Chalani však pracovali dobre, strážili odrazy puku a predvádzali dobré bloky predo mnou. Som však víťazný typ, stále chcem víťaziť a škoda tejto prehry,“ dodal Rabčan.
Jeden z troch nováčikov v tíme trénera Vladimíra Országha bol Simon Jellúš. A práve tento šikovný 25-ročný útočník v závere riadneho hracieho času v presilovke šiestich proti štyrom vyrovnal na 2:2. V predĺžení však Lotyši rozhodli o svojom víťazstve.
„Z mentálnej stránke nie je dobré, keď v zápase doťahujeme náskok súpera. Lepšie sa nám hrá, keď vyhrávame. Som však rád, že sme to dotiahli aspoň do predĺženia. V našej hre boli chybičky aj vylúčenia, škoda, že sme nevyhrali,“ skonštatoval Jellúš vo videu pre Hockey Slovakia.
Štrnásťbodový útočník Košíc v aktuálnej sezóne Tipsport liga priznal, že spočiatku jemu aj spoluhráčom nešli nohy a Lotyši boli lepším tímom.
„Súper mal prečíslenia a vytváral si šance, ale mali sme aj my príležitosti, ktoré sme neskôr nepremenili. Gól na 2:2? Som veľmi rád, že mi dal tréner šancu v presilovke a keď to prišlo, snažil som sa vystreliť najlepšie, ako viem. Som rád, že som tímu mohol pomôcť,“ dodal Jellúš.
V druhom štvrtkovom zápase na Nemeckom pohári v Düsseldorfe domáci hokejisti zdolali Rakúšanov 3:0 gólmi Loibla, Ugbekileho a Stachowiaka. Nemci sú s 3 bodmi na čele poradia turnaja, Slováci sú s jedným bodom na treťom mieste.
V piatok je v Düsseldorfe voľný deň, v sobotu od 15.00 h je plánovaný zápas Slovensko – Rakúsko a v nedeľu od 14.45 h Slovensko – Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Rabčan držal Slovákov, ale prehre s Lotyšmi nezabránil. Nováčik Jellúš je vďačný za gól aj šancu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejoví reprezentanti nevykročili dobre za obhajobou druhého miesta na Nemeckom pohári. V zostave s viacerými bývalými hráčmi NHL (Regenda, Studenič, Kňažko, Koch) prehrali s Lotyšmi 2:3 po predĺžení.
V druhej tretine už lepšie
Prehra mohla byť aj výraznejšia, ale v druhej polovici zápasu sa Slováci zlepšili a výborný výkon v bránke podal Eugen Rabčan.
„Prvá tretina bola pre mňa trochu ťažšia, iba som sa dostával do tempa, ale chalani mi pomohli. V druhej tretine som mal jeden dôležitý zákrok a odvtedy som bol plne v zápase a chytalo sa mi skvele. Len škoda výsledku: 45 minút s jedným inkasovaným gólom a nakoniec tri. Mohli sme vyhrať,“ uviedol Rabčan pre JOJ Šport.
Lotyši provokovali
Brankár, ktorý pred touto sezónou zamieril z Banskej Bystrice do Brna, sa vôbec nesťažoval na to, že lotyšskí hokejisti ho provokovali občasným seknutím po betónoch či tzv. spŕškou, čiže prudkým zabrzdením pred brankárom a jeho atakovaním ľadovou drťou.
„Je to súčasť hokeja, vlastne aj ich práca a to sa nepíska. Je už len na nás, aby sme sa za to postavili ako tím. Chalani však pracovali dobre, strážili odrazy puku a predvádzali dobré bloky predo mnou. Som však víťazný typ, stále chcem víťaziť a škoda tejto prehry,“ dodal Rabčan.
Nie je dobré doťahovať
Jeden z troch nováčikov v tíme trénera Vladimíra Országha bol Simon Jellúš. A práve tento šikovný 25-ročný útočník v závere riadneho hracieho času v presilovke šiestich proti štyrom vyrovnal na 2:2. V predĺžení však Lotyši rozhodli o svojom víťazstve.
„Z mentálnej stránke nie je dobré, keď v zápase doťahujeme náskok súpera. Lepšie sa nám hrá, keď vyhrávame. Som však rád, že sme to dotiahli aspoň do predĺženia. V našej hre boli chybičky aj vylúčenia, škoda, že sme nevyhrali,“ skonštatoval Jellúš vo videu pre Hockey Slovakia.
Snažil sa, ako najlepšie vedel
Štrnásťbodový útočník Košíc v aktuálnej sezóne Tipsport liga priznal, že spočiatku jemu aj spoluhráčom nešli nohy a Lotyši boli lepším tímom.
„Súper mal prečíslenia a vytváral si šance, ale mali sme aj my príležitosti, ktoré sme neskôr nepremenili. Gól na 2:2? Som veľmi rád, že mi dal tréner šancu v presilovke a keď to prišlo, snažil som sa vystreliť najlepšie, ako viem. Som rád, že som tímu mohol pomôcť,“ dodal Jellúš.
Vyhrali aj Nemci
V druhom štvrtkovom zápase na Nemeckom pohári v Düsseldorfe domáci hokejisti zdolali Rakúšanov 3:0 gólmi Loibla, Ugbekileho a Stachowiaka. Nemci sú s 3 bodmi na čele poradia turnaja, Slováci sú s jedným bodom na treťom mieste.
V piatok je v Düsseldorfe voľný deň, v sobotu od 15.00 h je plánovaný zápas Slovensko – Rakúsko a v nedeľu od 14.45 h Slovensko – Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Rabčan držal Slovákov, ale prehre s Lotyšmi nezabránil. Nováčik Jellúš je vďačný za gól aj šancu © SITA Všetky práva vyhradené.
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