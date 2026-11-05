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Ruská ombudsmanka a ukrajinský ombudsman sa majú stretnúť v Bielom dome

Stretnutie hostí americká prvá dáma Melania Trumpová. Prvá dáma USA Melania Trumpová vo štvrtok v Bielom dome privíta predstaviteľov Ruska a Ukrajiny pred ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Stretnutie hostí americká prvá dáma Melania Trumpová.

Prvá dáma USA Melania Trumpová vo štvrtok v Bielom dome privíta predstaviteľov Ruska a Ukrajiny pred budúcotýždňovými rokovaniami v Abú Zabí, ktorých cieľom je ukončenie vojny na Ukrajine.

Podľa ruských médií by sa stretnutia mali zúčastniť poradca Kremľa pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu Kirill Dmitrijev a splnomocnenkyňa pre ľudské práva Jana Lantratovová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že účasť ruských predstaviteľov závisí od dokončenia všetkých logistických príprav.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec potvrdil, že cestuje do Washingtonu na sériu rokovaní vrátane stretnutia s americkou prvou dámou. „Som na ceste do Washingtonu. Čakajú ma dôležité stretnutia. Kým som však na ceste, chcem sa vás na niečo opýtať: Ak by ste mohli odovzdať jediný odkaz prvej dáme Spojených štátov Melanii Trumpovej, čo by ste jej povedali?“ napísal Lubinec na sociálnej sieti Facebook.

Trumpovej kancelária už skôr avizovala, že prvá dáma osobne zorganizuje v Bielom dome stretnutie zástupcov Ruska a Ukrajiny.

Schôdzka sa uskutoční krátko potom, ako ukrajinsky prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že mal „veľmi podrobný, hodinu a pol dlhý“ telefonát s osobitnými americkými vyslancami Steveom WitkoffomJaredom Kushnerom pred plánovanými budúcotýždňovými trojstrannými rokovaniami v SAE.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Ruská ombudsmanka a ukrajinský ombudsman sa majú stretnúť v Bielom dome © SITA Všetky práva vyhradené.

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