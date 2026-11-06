Trump avizuje rozsiahlu dohodu s Ruskom, ktorá sa má týkať Ukrajiny aj celej Európy
Americký prezident nečakane rokoval v Bielom dome s Putinovým vyslancom, obsah pripravovanej dohody však odmietol prezradiť. Americký prezident
6.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident nečakane rokoval v Bielom dome s Putinovým vyslancom, obsah pripravovanej dohody však odmietol prezradiť.
Trump prezradil, že s Dmitrijevom rokoval mimo pôvodne plánovaného programu. Ruský vyslanec pricestoval do Washingtonu na stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi, ktoré zorganizovala americká prvá dáma Melania Trumpová. „Nemôžem vám povedať, o čom sme diskutovali. Ale poviem vám, že bude dohoda, bude to veľká dohoda,“ vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni.
„Bude to niečo veľmi veľké. Bude sa to týkať viac než len Ukrajiny a dokonca môžem povedať, že by to mohlo zahŕňať celú Európu. Bude to veľká, nádherná dohoda a všetci z nej budú nadšení,“ dodal. Americký prezident zároveň potvrdil, že s ukrajinskými predstaviteľmi, ktorí sa vo štvrtok takisto nachádzali v Bielom dome, sa nestretol.
Trumpove vyjadrenia môžu posilniť obavy európskych krajín, že Washington sa opäť približuje ku Kremľu a bude tlačiť na Kyjev, aby pristúpil na nevýhodné podmienky ukončenia ruskej invázie.
Členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) zároveň pozorne sledujú, či Trump, ktorý už naznačil možnosť stiahnutia amerických vojakov z Európy, nevyhovie rozsiahlym ruským požiadavkám na obmedzenie amerického vplyvu na kontinente.
Trump pritom už počas predvolebnej kampane sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín od svojho nástupu do funkcie v januári 2025. Odvtedy opakovane avizoval blížiace sa mierové dohody, ktoré sa však napokon neuskutočnili.
Melania Trumpová vo štvrtok predtým vyzvala na uzavretie nového, trvalejšieho prímeria na Ukrajine. V Bielom dome prijala predstaviteľov oboch bojujúcich krajín na nezvyčajnom spoločnom stretnutí.
Prvá dáma minulý mesiac pomohla sprostredkovať šesťdňové miestne prímerie v Ruskom okupovanom ukrajinskom meste Olešky, ktorého obyvatelia trpeli vážnym nedostatkom potravín a ďalších základných potrieb.
Trump vyhlásil, že toto dočasné zastavenie bojov, ako aj štvrtkové stretnutie ruských a ukrajinských predstaviteľov v Bielom dome, by mohli byť odrazovým mostíkom k širšej mierovej dohode.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump avizuje rozsiahlu dohodu s Ruskom, ktorá sa má týkať Ukrajiny aj celej Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že očakáva uzavretie veľmi rozsiahlej dohody s Ruskom, ktorá sa nebude týkať iba vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať aj celú Európu.
Vyjadril sa tak po neplánovanom stretnutí s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome.
Tajné rokovanie s Dmitrijevom
Trump prezradil, že s Dmitrijevom rokoval mimo pôvodne plánovaného programu. Ruský vyslanec pricestoval do Washingtonu na stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi, ktoré zorganizovala americká prvá dáma Melania Trumpová. „Nemôžem vám povedať, o čom sme diskutovali. Ale poviem vám, že bude dohoda, bude to veľká dohoda,“ vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni.
„Bude to niečo veľmi veľké. Bude sa to týkať viac než len Ukrajiny a dokonca môžem povedať, že by to mohlo zahŕňať celú Európu. Bude to veľká, nádherná dohoda a všetci z nej budú nadšení,“ dodal. Americký prezident zároveň potvrdil, že s ukrajinskými predstaviteľmi, ktorí sa vo štvrtok takisto nachádzali v Bielom dome, sa nestretol.
Ešte bližšie ku Kremľu
Trumpove vyjadrenia môžu posilniť obavy európskych krajín, že Washington sa opäť približuje ku Kremľu a bude tlačiť na Kyjev, aby pristúpil na nevýhodné podmienky ukončenia ruskej invázie.
Členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) zároveň pozorne sledujú, či Trump, ktorý už naznačil možnosť stiahnutia amerických vojakov z Európy, nevyhovie rozsiahlym ruským požiadavkám na obmedzenie amerického vplyvu na kontinente.
Trump pritom už počas predvolebnej kampane sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín od svojho nástupu do funkcie v januári 2025. Odvtedy opakovane avizoval blížiace sa mierové dohody, ktoré sa však napokon neuskutočnili.
Odrazový mostík
Melania Trumpová vo štvrtok predtým vyzvala na uzavretie nového, trvalejšieho prímeria na Ukrajine. V Bielom dome prijala predstaviteľov oboch bojujúcich krajín na nezvyčajnom spoločnom stretnutí.
Prvá dáma minulý mesiac pomohla sprostredkovať šesťdňové miestne prímerie v Ruskom okupovanom ukrajinskom meste Olešky, ktorého obyvatelia trpeli vážnym nedostatkom potravín a ďalších základných potrieb.
Trump vyhlásil, že toto dočasné zastavenie bojov, ako aj štvrtkové stretnutie ruských a ukrajinských predstaviteľov v Bielom dome, by mohli byť odrazovým mostíkom k širšej mierovej dohode.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump avizuje rozsiahlu dohodu s Ruskom, ktorá sa má týkať Ukrajiny aj celej Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
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