Príslušníci Finančnej správy odhalili pašované zubné implantáty, boli ukryté vo vysávači
Tovar bol colníkmi zaistený a vo veci prebieha ďalšie konanie. Príslušníci Finančnej správy odhalili pašované zubné implantáty, ukryté boli ukryté ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Tovar bol colníkmi zaistený a vo veci prebieha ďalšie konanie.
Príslušníci Finančnej správy odhalili pašované zubné implantáty, ukryté boli ukryté vo vysávači. Ako informovali z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR, nezvyčajný obsah našli vo vysávači v batožinovom priestore autobusu.
Príslušníci finančnej správy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod našli 29 zubných implantátov a 20 sterilných hojivých valčekov. Ich hodnota bola 30-tisíc eur.
„Prípad sa stal pri vstupe autobusu na územie Slovenska. Príslušníci Colného úradu Michalovce z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké pred vykonaním colnej kontroly vyzvali vodiča, aby prihlásil druh a množstvo dovážaného tovaru,” uvádza Finančné riaditeľstvo SR.
Vodič autobusu prichádzajúceho z Ukrajiny však pred kontrolou ústne deklaroval dovoz iba jedného litra alkoholického nápoja, no zubné implantáty či ďalší tovar neprihlásil. Obsah vysávača uloženého v batožinovom priestore vozidla odhalila následná dôkladná colná kontrola.
„Nachádzalo sa v ňom 29 zubných implantátov a 20 sterilných hojivých valčekov. Príslušníci finančnej správy tak našli celkovo 49 kusov neprihláseného tovaru určeného na stomatologické použitie,” priblížilo Finančné riaditeľstvo SR. Doplnilo, že tovar bol colníkmi zaistený a vo veci prebieha ďalšie konanie.
Zdroj: SITA.sk - Príslušníci Finančnej správy odhalili pašované zubné implantáty, boli ukryté vo vysávači © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci Finančnej správy odhalili pašované zubné implantáty, ukryté boli ukryté vo vysávači. Ako informovali z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR, nezvyčajný obsah našli vo vysávači v batožinovom priestore autobusu.
Prihlásenie dováženého tovaru
Príslušníci finančnej správy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod našli 29 zubných implantátov a 20 sterilných hojivých valčekov. Ich hodnota bola 30-tisíc eur.
„Prípad sa stal pri vstupe autobusu na územie Slovenska. Príslušníci Colného úradu Michalovce z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké pred vykonaním colnej kontroly vyzvali vodiča, aby prihlásil druh a množstvo dovážaného tovaru,” uvádza Finančné riaditeľstvo SR.
Dôkladná colná kontrola
Vodič autobusu prichádzajúceho z Ukrajiny však pred kontrolou ústne deklaroval dovoz iba jedného litra alkoholického nápoja, no zubné implantáty či ďalší tovar neprihlásil. Obsah vysávača uloženého v batožinovom priestore vozidla odhalila následná dôkladná colná kontrola.
„Nachádzalo sa v ňom 29 zubných implantátov a 20 sterilných hojivých valčekov. Príslušníci finančnej správy tak našli celkovo 49 kusov neprihláseného tovaru určeného na stomatologické použitie,” priblížilo Finančné riaditeľstvo SR. Doplnilo, že tovar bol colníkmi zaistený a vo veci prebieha ďalšie konanie.
Zdroj: SITA.sk - Príslušníci Finančnej správy odhalili pašované zubné implantáty, boli ukryté vo vysávači © SITA Všetky práva vyhradené.
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