Patti Smith sa po osemnástich rokoch vracia na Pohodu. Vystúpi so svojím kvartetom
Jedna z najvýraznejších osobností svetovej hudby, poetka, spisovateľka a priekopníčka punku Patti Smith sa po osemnástich rokoch vracia na festival Pohoda.
Na jeho 31. ročníku, ktorý sa uskutoční 8. – 10. júla 2027, vystúpi so zostavou Patti Smith Quartet. Festival oznámil jej účasť len deň po zverejnení informácie, že polovica jeho celkovej kapacity 30-tisíc návštevníkov a návštevníčok je už vypredaná.
Patti Smith patrí k umelkyniam, ktoré zásadne ovplyvnili podobu modernej hudby. Keď v roku 1975 vydala debutový album Horses, spojila na ňom surový rock’n’roll s poéziou, improvizáciou a energiou newyorskej undergroundovej scény. Nahrávka sa stala jedným zo základných diel punku a dodnes patrí medzi najvplyvnejšie albumy hudobnej histórie. Smith však nikdy nebola iba punkovou ikonou. Vo svojej tvorbe prepája rock, folk, blues, experimentálnu hudbu a literatúru. Jej koncerty si aj po viac než polstoročí na scéne zachovávajú spontánnosť, naliehavosť a silný emocionálny náboj.
Na Pohodu sa vracia po prvý raz od roku 2009. Vtedy vystúpila na hlavnom pódiu v piatok počas západu slnka a zahrala aj svoje zásadné skladby Dancing Barefoot, Because the Night či People Have the Power. Koncert patril k vrcholom 13. ročníka festivalu. V jeho druhej polovici sa Smith obrátila na publikum s výzvou, aby si uvedomilo vlastnú silu, nenechalo sa ovládať vládami ani korporáciami a myslelo na životné prostredie. Jej odkaz na záver znel jednoducho: „Buďte slobodní.“
V roku 2027 sa Patti Smith predstaví v zostave Patti Smith Quartet. Na pódiu ju doplnia jej syn, gitarista Jackson Smith, dlhoročný spolupracovník Tony Shanahan na basgitare a klávesoch a bubeník Seb Rochford, známy aj z projektov Sons of Kemet či zo spolupráce s Davidom Byrnom. Shanahan hrá so Smith viac než dve desaťročia a Jackson je súčasťou jej koncertnej kapely už roky. Rochford prináša do zostavy osobitý rytmický rukopis a skúsenosť z jazzu aj experimentálnej hudby. Spoločne dávajú klasickým skladbám nový priestor a podobu, v ktorej vyniká sila textov, gitár a nezameniteľného hlasu Patti Smith.
Päťdesiate výročie albumu Horses oslávila Smith v roku 2025 koncertným turné, počas ktorého album odohrala v celom rozsahu. Na pódiu sa k nej pridali aj gitarista Lenny Kaye a bubeník Jay Dee Daugherty, členovia pôvodnej nahrávacej zostavy. Jej nedávne koncerty s kvartetom ukazujú, že nejde o nostalgické prehrávanie starých hitov. Smith na pódiu prepája svoje najznámejšie skladby s poéziou, rozprávaním osobných príbehov a aktuálnymi odkazmi. Jej vystúpenia tak zostávajú živým a otvoreným stretnutím s publikom.
Patti Smith sa narodila v Chicagu v roku 1946 a vyrastala v New Jersey. Do New Yorku prišla v roku 1967, kde sa postupne zapojila do umeleckého života mesta. Najprv sa presadzovala ako poetka a performerka, vystupovala s gitaristom Lennym Kayom a hľadala spôsob, ako spojiť hovorené slovo s hudbou. Z tejto spolupráce vyrástla skupina Patti Smith Group a album Horses. Nasledovali nahrávky Radio Ethiopia, Easter a Wave. Z albumu Easter pochádza aj jej najväčší komerčný hit Because the Night, ktorý napísala spolu s Bruceom Springsteenom. V roku 1979 sa stiahla z verejného života, presťahovala sa do Detroitu, vydala sa za hudobníka Freda „Sonic“ Smitha a venovala sa rodine. Po manželovej smrti v roku 1994 sa postupne vrátila k hudbe albumom Gone Again z roku 1996.
Jej príbeh je neoddeliteľne spätý s dvoma legendárnymi miestami New Yorku. Klub CBGB na Bowery v East Village bol v sedemdesiatych rokoch jedným z najdôležitejších centier vznikajúceho punku a novej vlny. Práve tu sa formovala scéna, z ktorej vzišli Ramones, Television, Blondie, Talking Heads či Patti Smith Group. Klub založil Hilly Kristal v roku 1973 a postupne sa stal priestorom pre hudobníkov, ktorí menili pravidlá rocku mimo veľkých vydavateľstiev a koncertných sál. Keď CBGB v roku 2006 zatváralo, posledný koncert v ňom odohrala práve Patti Smith.
Ďalším dôležitým miestom jej newyorského príbehu bol Chelsea Hotel. V sedemdesiatych rokoch tam žila s fotografom Robertom Mapplethorpeom, s ktorým ju spájalo intenzívne osobné aj umelecké puto. Ich spoločné začiatky, priateľstvo a umelecké hľadanie neskôr opísala v oceňovanej knihe Just Kids. Chelsea Hotel bol v tom čase útočiskom a stretávacím miestom umelcov, hudobníkov a spisovateľov. Bývali či tvorili tam napríklad Leonard Cohen, Janis Joplin, Bob Dylan, Arthur C. Clarke či Allen Ginsberg. Smith v jednom z rozhovorov prirovnala život v hoteli k univerzite – na jednom mieste sa stretávali ľudia, od ktorých sa mohla učiť poéziu, umenie aj spôsob života.
Patti Smith je držiteľkou viacerých významných ocenení. V roku 2007 ju uviedli do Rock and Roll Hall of Fame, v roku 2010 získala National Book Award za memoárovú knihu Just Kids, v ktorej zachytila svoje začiatky v New Yorku a vzťah s Mapplethorpeom. V tom istom roku jej ASCAP udelil Founders Award za celoživotný prínos hudbe a v roku 2011 získala prestížnu švédsku Polar Music Prize. Je tiež nositeľkou francúzskeho vyznamenania Commandeur des Arts et des Lettres a literárnej ceny PEN/Audible Literary Service Award. Jej tvorba presahuje hudbu – venuje sa fotografii, výtvarnému umeniu, poézii a próze a dlhodobo sa angažuje v témach ľudských práv a ochrany životného prostredia.
Patti Smith zostáva umelkyňou, ktorá sa neobzerá iba späť. V novembri 2025 vydala memoárovú knihu Bread of Angels, v ktorej sa vracia k rodinnej histórii, detstvu, tvorbe aj osobným stratám. Aj jej súčasné koncerty ukazujú, že hudba, poézia a občiansky postoj u nej stále tvoria jeden celok.
Pohoda 2027 postupne odhaľuje program svojho 31. ročníka. Medzi doteraz oznámenými menami sú britské elektronické duo The Chemical Brothers, legendárna trip-hopová skupina Massive Attack, juhoafrická speváčka a performerka Moonchild Sanelly, britsko-nigérijský básnik a hudobník Joshua Idehen, kórejská ženská punková skupina Sailor Honeymoon a škótske punkové duo Cowboy Hunters. K nim sa teraz pridáva Patti Smith Quartet, ktorý na Pohodu prinesie piesne formujúce dejiny rocku aj aktuálne koncertné vystúpenie jednej z jeho najvýznamnejších osobností.
Festival oznámil Patti Smith len deň po tom, čo informoval o predaji polovice svojej celkovej kapacity. Pohoda 2027 má už predaných 15-tisíc vstupeniek, pričom značná časť návštevníkov a návštevníčok si ich zabezpečila ešte pred zverejnením prvých interpretov a interpretiek. Aj po prvých programových oznámeniach tak pokračuje mimoriadne silný záujem o 31. ročník festivalu. Vstupenky sú v predaji na oficiálnom webe www.pohodafestival.sk.
Súvisiace články
Pohoda 2027 má už predanú polovicu kapacity. Záujem o festival je rekordný
Festival Pohoda má predanú polovicu kapacity 31. ročníka, teda 15-tisíc vstupeniek, hoci prvých interpretov začal oznamovať len minulý týždeň.
Pohoda 2027 pridáva ďalšie veľké meno: The Chemical Brothers sa vrátia po deviatich rokoch
Po včerajšom oznámení Massive Attack odhaľuje Pohoda 2027 svoje druhé veľké meno. Na festival sa po deviatich rokoch vrátia legendárni The Chemical Brothers, jedna z najzásadnejších dvojíc elektronickej hudby.
Massive Attack sú prvým menom Pohody 2027. Vystúpia vo štvrtok 8. júla
Prvým headlinerom festivalu Pohoda 2027 sú Massive Attack. Organizátori ich dnes oznámili vo vysielaní Rádia_FM.
Festival Pohoda uzavrel svoj jubilejný 30. ročník a organizátori ho označili za najlepší v celej histórii festivalu
Na trenčianskom letisku sa počas štyroch dní stretli desaťtisíce ľudí, aby spoločne oslávili hudbu, umenie, slobodu, rešpekt a komunitu – hodnoty, na ktorých Pohoda stojí už tri desaťročia.
Pohoda 2026: The Prodigy roztancovalo trenčianske letisko po tretíkrát
Zoskupenie odohralo hity, ako Breathe, Firestarter, Omen, Smack My Bitch Up, Woodoo People, Out of Space, Poison či Také Me To The Hospital.
Pohoda 2026 má pred sebou posledný deň, vystúpia ešte The Prodigy
Sobota večer sa bude niesť aj duchu spomienky na speváka Olivera Tree, ktorý zahynul v júni v Rio de Janeiro pri zrážke dvoch helikoptér.
Čaputová a Petr Pavel spoločne diskutovali na Pohode. Rozhovor sa týkal politiky, demokracie aj útokov na kultúru
Diskusiu moderoval šéfredaktor českého periodika Respekt Erik Tabery, ktorý je i autorom knihy rozhovorov s Čaputovou, ktorá nesie názov Nestratiť sa sama sebe.
Pohoda 2026: Gorillaz vystúpili na Pohode s 20-člennou zostavou
Medzi hudobnými hosťami bola aj skupina Idles, ktorá taktiež vystúpila na festivale.
Pohoda 2026: Festival pokračuje tretím dňom, prinesie vystúpenie Lykke Li
Návštevníci taktiež môžu navštíviť rôzne sprievodné podujatia, ako diskusie či divadlo.
Pohoda 2026: Gorillaz vystúpia vo štvrtok večer prvýkrát na Slovensku
Na letisku čakajú návštevníkov aj koncerty ukrajinskej rapovej skupiny Kalush Orchestra, anglickej rockovej skupiny Maruja či ukrajinskej speváčky Aliny Pash.
Prečítajte si tiež
- Najväčší výpadok elektriny a záhadné úmrtia. Bernard Minier a jeho geopolitický triler Praskliny
- 50 rokov Mariky Gombitovej na scéne zachytáva unikátny vinylový box
- Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku
- Pellegrini v prvý deň samitu V4 privítal prezidentov a generálneho tajomníka OECD na slávnostnom koncerte – FOTO
- Lietadlo na linke Dublin – Rím muselo núdzovo pristáť vo Francúzsku, bombové hrozby ovplyvnili dva ďalšie talianske lety