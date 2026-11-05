Melania Trumpová vyzvala na trvalejšie prímerie na Ukrajine, prijala zástupcov Kyjeva a Moskvy
Americká prvá dáma ocenila spoluprácu oboch krajín pri evakuácii civilistov z Olešiek a vyjadrila nádej na širšiu mierovú dohodu. Americká prvá dáma
5.11.2026 (SITA.sk) - Americká prvá dáma ocenila spoluprácu oboch krajín pri evakuácii civilistov z Olešiek a vyjadrila nádej na širšiu mierovú dohodu.
Trumpová takisto dúfa „že Olešky budú inšpiráciou pre širší mier. Každá významná zmena sa začína malou iskrou,“ vyhlásila Trumpová na spoločnej tlačovej konferencii s osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom a ukrajinským vyjednávačom Davydom Arachamijom.
„Teraz musíme využiť odvahu, ktorú sme prejavili v Oleškách, aby sme našli spoločnú reč prostredníctvom záujmu o utrpenie nevinných ľudí. Spoločne môžeme vytvoriť niečo trvalejšie než dočasné prímerie,“ zdôraznila.
Prímerie, ktoré manželka amerického prezidenta pomohla sprostredkovať, sa skončilo v nedeľu. Umožnilo odmínovanie ciest, dodávky humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov na územie kontrolované Ukrajinou alebo do Ruska.
Americká prvá dáma zároveň oznámila, že prezidentom Vladimirovi Putinovi a Volodymyrovi Zelenskému napísala osobné listy.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec jej odovzdal štátne vyznamenanie za sprostredkovanie prímeria. Dmitrijev poďakoval Trumpovej v mene ruského prezidenta i obyvateľov Ruska.
„Bez prezidenta Putina a prezidenta Zelenského by prímerie v Oleškách nebolo možné. Ich spolupráca vytvára významný precedens pre dosiahnutie mieru v celom regióne,“ uviedla Trumpová.
Prvá dáma sa angažuje aj v úsilí o návrat ukrajinských detí odvlečených do Ruska.
Zdroj: SITA.sk - Melania Trumpová vyzvala na trvalejšie prímerie na Ukrajine, prijala zástupcov Kyjeva a Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká prvá dáma Melania Trumpová vyzvala vo štvrtok na uzavretie trvalejšieho prímeria na Ukrajine.
V Bielom dome prijala predstaviteľov Kyjeva a Moskvy, s ktorými rokovala o nadviazaní na šesťdňové zastavenie bojov v Ruskom okupovanom meste Olešky v Chersonskej oblasti.
Prvá dáma dúfa
Trumpová takisto dúfa „že Olešky budú inšpiráciou pre širší mier. Každá významná zmena sa začína malou iskrou,“ vyhlásila Trumpová na spoločnej tlačovej konferencii s osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom a ukrajinským vyjednávačom Davydom Arachamijom.
„Teraz musíme využiť odvahu, ktorú sme prejavili v Oleškách, aby sme našli spoločnú reč prostredníctvom záujmu o utrpenie nevinných ľudí. Spoločne môžeme vytvoriť niečo trvalejšie než dočasné prímerie,“ zdôraznila.
Prímerie, ktoré manželka amerického prezidenta pomohla sprostredkovať, sa skončilo v nedeľu. Umožnilo odmínovanie ciest, dodávky humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov na územie kontrolované Ukrajinou alebo do Ruska.
Píše Putinovi aj Zelenskému
Americká prvá dáma zároveň oznámila, že prezidentom Vladimirovi Putinovi a Volodymyrovi Zelenskému napísala osobné listy.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec jej odovzdal štátne vyznamenanie za sprostredkovanie prímeria. Dmitrijev poďakoval Trumpovej v mene ruského prezidenta i obyvateľov Ruska.
„Bez prezidenta Putina a prezidenta Zelenského by prímerie v Oleškách nebolo možné. Ich spolupráca vytvára významný precedens pre dosiahnutie mieru v celom regióne,“ uviedla Trumpová.
Prvá dáma sa angažuje aj v úsilí o návrat ukrajinských detí odvlečených do Ruska.
Zdroj: SITA.sk - Melania Trumpová vyzvala na trvalejšie prímerie na Ukrajine, prijala zástupcov Kyjeva a Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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