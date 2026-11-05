50 rokov Mariky Gombitovej na scéne zachytáva unikátny vinylový box
Pri príležitosti polstoročia Mariky Gombitovej na profesionálnej scéne Vydavateľstvo Opus, ktoré je súčasťou skupiny Warner Music Group, vydalo výnimočný vinylový box desiatich albumov.
Bratislava 4. novembra (OTS) - Vôbec prvýkrát tak na jednom mieste vychádza kompletná štúdiová tvorba jednej z najvýraznejších osobností slovenskej populárnej hudby doplnená o album raritných nahrávok, ktoré sa doteraz na jej albumoch neobjavili.
Rok 2026 je pre Mariku Gombitovú rokom významných jubileí. Päťdesiat rokov od podpisu prvej profesionálnej zmluvy vo vtedajšom Slovkoncerte pripomína aj nový vinylový box 50 rokov na scéne. Vydavateľstvo Opus ho pripravilo v úzkej spolupráci s Marikiným tímom ako kolekciu, ktorá na jednom mieste prináša jej doterajšiu albumovú tvorbu z rokov 1976 až 2026 s bonusmi.
Box obsahuje všetkých deväť doteraz vydaných štúdiových albumov – od Dievčaťa do dažďa až po Zostaň, ktorý vyšiel iba na CD. Kolekciu dopĺňa album Rarity v čase – nová LP platňa so singlami, ktoré v minulosti vyšli iba na SP platniach a doteraz sa neobjavili na žiadnom Marikinom albume.
Celá kolekcia vychádza v remastrovanej podobe a nechýbajú ani dve najnovšie autorské skladby Fantóm srdca a Stúpanie z roku 2024. Komplet je uložený vo vkusnom kazetovom boxe a jeho súčasťou je 16-stranová plnofarebná brožúra s množstvom aktuálnych i archívnych fotografií a výpoveďami ľudí, ktorí boli pri Marikinej hudobnej ceste – medzi nimi textár a dlhoročný spolupracovník Kamil Peteraj, hudobný publicista a dramaturg Július Kinček a samotná Marika Gombitová.
„Aj pre mňa osobne je tento box výnimočnou udalosťou. Počas všetkých rokov mojej profesionálnej kariéry som sa snažila o to, aby som poslucháčom mojich piesní prinášala radosť, povzbudenie a možno aj nádej vo chvíľach, keď sa svet zdá o niečo zložitejší. Odteraz môžu celú túto cestu prejsť spolu so mnou. Hoci tento vinylový box je krásnym obzretím za minulosťou, ešte viac sa teším na to, čo ma na mojej hudobnej ceste čaká,“ uviedla Marika Gombitová.
Box 50 rokov na scéne prináša na jednom mieste desiatky skladieb, ktoré si poslucháči spájajú s rôznymi obdobiami nielen Marikinho, ale aj svojho vlastného života. Päť desaťročí, deväť štúdiových albumov, raritné nahrávky a dve najnovšie autorské skladby – v kolekcii, ktorá prepája Marikinu hudobnú minulosť so súčasnosťou.
Exkluzívna kolekcia, ktorá vychádza v limitovanom náklade, prichádza symbolicky v čase, keď Marika Gombitová završuje oslavu svojho životného jubilea i začiatku profesionálnej kariéry aj na pódiu. Jej česko-slovenské turné MARIKA 70 • Narodeninový koncert už prinieslo vypredané koncerty v Prešove a Prahe a 7. novembra 2026 sa uzavrie v TIPOS Aréne v Bratislave. Práve po bratislavskom koncerte sa box 50 rokov na scéne oficiálne dostane do predaja.
Bratislava bude posledným koncertom jubilejného turné a zároveň poslednou príležitosťou zažiť Mariku Gombitovú v tomto roku na veľkom pódiu. Publikum sa môže tešiť na prierez jej tvorbou, známe hity aj skladby, ktoré na koncertoch doteraz nezazneli, a na výnimočných hostí. Bratislavský narodeninový koncert bude zaznamenaný pre televízne vysielanie. Vďaka finálnemu rozmiestneniu televíznej techniky a kamier sa od 9. septembra a následne od 14. októbra podarilo sprístupniť a do predaja uvoľniť ďalšie skvelé miesta v sektore B.
Posledné dostupné vstupenky na koncert, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2026 v TIPOS Aréne v Bratislave, sú v oficiálnom predaji online tu MARIKA 70 - Narodeninový koncert | Ticketportal – Zážitky, ktoré stoja za to
OBSAH BOXU
DIEVČA DO DAŽĎA
MÔJ MALÝ PRÍBEH
SLNEČNÝ KALENDÁR
MINCE NA DNE FONTÁN
NO. 5
VOĽNÉ MIESTO V SRDCI
ATELIÉR DUŠE
KAM IDÚ ĽUDIA?
ZOSTAŇ
RARITY V ČASE
Rok vydania: 2026
Marika Gombitová Facebook: https://www.facebook.com/MarikaGombitovaOfficial
Marika Gombitová – Oficiálny fanklub Facebook: https://www.facebook.com/marika.gombitova.oficialny.fanklub
Marika Gombitová Instagram: https://www.instagram.com/marikagombitovaofficiall/
Marika Gombitová YouTube: https://www.youtube.com/@MarikaGombitovaOfficial
Súvisiace články
Marika Gombitová oslávila jubileum v pražskej O2 aréne, koncertné turné vyvrcholí v Bratislave
Slovenská speváčka a skladateľka Marika Gombitová oslávila svoje sedemdesiate narodeniny a päťdesiat rokov na hudobnej scéne koncertom v pražskej O2 aréne.
Marika Gombitová sa pripravuje na koncert Vyznanie
Takmer dvojhodinový program bude veľkou oslavou slovenskej hudby a silným emotívnym zážitkom, ktorý umocní aj atmosféra zlatého nedeľného večera pred Vianocami.
Prečítajte si tiež
- Patti Smith sa po osemnástich rokoch vracia na Pohodu. Vystúpi so svojím kvartetom
- Najväčší výpadok elektriny a záhadné úmrtia. Bernard Minier a jeho geopolitický triler Praskliny
- Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku
- Pellegrini v prvý deň samitu V4 privítal prezidentov a generálneho tajomníka OECD na slávnostnom koncerte – FOTO
- Lietadlo na linke Dublin – Rím muselo núdzovo pristáť vo Francúzsku, bombové hrozby ovplyvnili dva ďalšie talianske lety