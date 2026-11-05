Nevydarený úvod Nemeckého pohára, Slováci podľahli Lotyšom v predĺžení. Boli lepší, priznal Országh
Slovenskí hokejisti prehrali na úvod Nemeckého pohára v Düsseldorfe, berú aspoň bod. Slovenská hokejová reprezentácia neuspela vo svojom prvom súboji na Nemeckom pohári 2026 v ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti prehrali na úvod Nemeckého pohára v Düsseldorfe, berú aspoň bod.
Slovenská hokejová reprezentácia neuspela vo svojom prvom súboji na Nemeckom pohári 2026 v Düsseldorfe.
Slováci vo štvrtok podvečer podľahli Lotyšom 2:3 po predĺžení v zápase, v ktorom trikrát prehrávali. Dvakrát sa zverencom Vladimíra Országha podarilo vyrovnať, ale v predĺžení to už nebolo možné. Gól Renarsa Krastenbergsa rozhodol o víťazstve Lotyšska za 2 body, Slováci berú jeden bod.
Zo slovenskej nominácie sa do štvrtkovej zostavy nevošli obrancovia Martin Vitaloš, Marko Stacha a útočník Filip Krivošík. Kapitánom bol obranca Patrik Koch.
"Prvé dve tretiny boli z nášho pohľadu surové. Málo sme sa udržali na puku. Súper nám chodil do prečíslení. Neskôr sme mali šance, nakoniec berieme aspoň bod. Dúfame, že v ďalších zápasoch to bude lepšie. Lotyši boli silnejší na puku. Mali lepší prechod stredným pásmom. O jeden gólik boli lepší," uviedol tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
O jediný gól úvodnej časti stretnutia sa v presilovej hre postaral Melnalksnis. Lotyši boli v prvej tretine lepším tímom, no do zaujímavých príležitostí sa dostali aj Slováci. Tí však zatiaľ nenašli recept na výborne chytajúceho Grigalsa. Najbližšie ku gólu mal necelé tri minúty pred koncom Gajdoš, jeho strela skončila na žŕdke.
Ani druhá tretina nepriniesla herné zlepšenie slovenského tímu. Lotyši sa dostali do niekoľkých vyložených príležitostí zásluhou zlého striedania či chýb Slovákov v defenzíve, Po jednej takej chybe v podaní Čederleho sa dostal k puku Vitolinš, ale sám pred Rabčanom neuspel. V polovici zápasu sa slovenskí hokejisti konečne začali viac ukazovať v útoku.
V 33. min predviedol Buček peknú individuálnu akciu, ale Grigalsa ešte neprekonal. Potom prišla šanca Mykluchu, no proti lotyšskému brankárovi neuspel ani center prvého útoku Slovákov. V 38. min sa zverenci trénera Országha a aj Buček konečne dočkali. Po dobrej robote Regendu a Mykluchu sa dostal puk k Bučekovi a ten skúsene vyrovnal strelou k vzdialenejšej žŕdke - 1:1.
"Zlepšili sme sa v tom, že sme sa zadaptovali na väčšie ihrisko. Začali sme vyhrávať viac súbojov, išli sme viac cez bekov a zjednodušili a zpriamočiarili sme svoju hru. V hre nás držal aj skvelý brankár Rabčan. Verím, že ešte pridáme nejaký gólik a zvíťazíme," povedal Samuel Buček po II. tretine pre JOJ Šport.
V 44. min sa Myklucha ocitol sám pred Grigalsom, snažil sa ho položiť na ľad a prekonať, ale dostal sa do príliš veľkého uhla a lotyšský brankár zachránil lapačkou. Potom lotyšský kapitán Abols po peknej individuálnej akcii prekonal Rabčana a po druhý raz v zápase dostal Lotyšov do vedenia.
V samom závere tretej tretiny vyrovnal na 2:2 jeden zo štyroch slovenských nováčikov Jellúš, keď využil presilovku šiestich proti štyrom, a posunul duel do predĺženia. V ňom o víťazstve Lotyšov rozhodol Krastenbergs, ktorý vzal puk Čederlemu a zblízka prekonal Rabčana.
V piatok majú Slováci na Nemeckom pohári voľno. V sobotu od 15.00 h vyzvú Rakúšanov a v nedeľu od 14.45 h aj domáce Nemecko.
Nemecký pohár 2026 - Düsseldorf (Nem.):
Lotyšsko - Slovensko 3:2 po predĺž. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 7. Melnalksnis (Tumanovs, Zile), 47. Abols (Grigals), 62. Krastenbergs - 38. Buček (Myklucha, Regenda), 59. Jellúš (Buček, Bodák)
Vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2318 divákov.
Zostavy:
Lotyšsko: Grigals - Zīle, Rubīns, Tumaovs, Andžans, Feņenko, Bergmanis, Seejs, Smons – Andersons, Abols, Krastenbergs – Gavars, Egle, Skrastiņš – Osmanis, Vītoliņš, Serkins – Veckaktiņš, Melnalksnis, Zabusovs.
Slovensko: Rabčan - Kňažko, Turan, Gajdoš, Bodák, Koch, J. Chromiak, Meliško – Studenič, Myklucha, Regenda - Buček, Čederle, Bjalončík – Hrehorčák, Čacho, Roman - Nauš, Jellúš, Kolenič – Valach.
Zdroj: SITA.sk - Nevydarený úvod Nemeckého pohára, Slováci podľahli Lotyšom v predĺžení. Boli lepší, priznal Országh © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová reprezentácia neuspela vo svojom prvom súboji na Nemeckom pohári 2026 v Düsseldorfe.
Slováci vo štvrtok podvečer podľahli Lotyšom 2:3 po predĺžení v zápase, v ktorom trikrát prehrávali. Dvakrát sa zverencom Vladimíra Országha podarilo vyrovnať, ale v predĺžení to už nebolo možné. Gól Renarsa Krastenbergsa rozhodol o víťazstve Lotyšska za 2 body, Slováci berú jeden bod.
Zo slovenskej nominácie sa do štvrtkovej zostavy nevošli obrancovia Martin Vitaloš, Marko Stacha a útočník Filip Krivošík. Kapitánom bol obranca Patrik Koch.
Málo sme sa udržali na puku
"Prvé dve tretiny boli z nášho pohľadu surové. Málo sme sa udržali na puku. Súper nám chodil do prečíslení. Neskôr sme mali šance, nakoniec berieme aspoň bod. Dúfame, že v ďalších zápasoch to bude lepšie. Lotyši boli silnejší na puku. Mali lepší prechod stredným pásmom. O jeden gólik boli lepší," uviedol tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
O jediný gól úvodnej časti stretnutia sa v presilovej hre postaral Melnalksnis. Lotyši boli v prvej tretine lepším tímom, no do zaujímavých príležitostí sa dostali aj Slováci. Tí však zatiaľ nenašli recept na výborne chytajúceho Grigalsa. Najbližšie ku gólu mal necelé tri minúty pred koncom Gajdoš, jeho strela skončila na žŕdke.
Slovenské chyby
Ani druhá tretina nepriniesla herné zlepšenie slovenského tímu. Lotyši sa dostali do niekoľkých vyložených príležitostí zásluhou zlého striedania či chýb Slovákov v defenzíve, Po jednej takej chybe v podaní Čederleho sa dostal k puku Vitolinš, ale sám pred Rabčanom neuspel. V polovici zápasu sa slovenskí hokejisti konečne začali viac ukazovať v útoku.
Konečne gól
V 33. min predviedol Buček peknú individuálnu akciu, ale Grigalsa ešte neprekonal. Potom prišla šanca Mykluchu, no proti lotyšskému brankárovi neuspel ani center prvého útoku Slovákov. V 38. min sa zverenci trénera Országha a aj Buček konečne dočkali. Po dobrej robote Regendu a Mykluchu sa dostal puk k Bučekovi a ten skúsene vyrovnal strelou k vzdialenejšej žŕdke - 1:1.
"Zlepšili sme sa v tom, že sme sa zadaptovali na väčšie ihrisko. Začali sme vyhrávať viac súbojov, išli sme viac cez bekov a zjednodušili a zpriamočiarili sme svoju hru. V hre nás držal aj skvelý brankár Rabčan. Verím, že ešte pridáme nejaký gólik a zvíťazíme," povedal Samuel Buček po II. tretine pre JOJ Šport.
V 44. min sa Myklucha ocitol sám pred Grigalsom, snažil sa ho položiť na ľad a prekonať, ale dostal sa do príliš veľkého uhla a lotyšský brankár zachránil lapačkou. Potom lotyšský kapitán Abols po peknej individuálnej akcii prekonal Rabčana a po druhý raz v zápase dostal Lotyšov do vedenia.
Gól nováčika, ale prehra
V samom závere tretej tretiny vyrovnal na 2:2 jeden zo štyroch slovenských nováčikov Jellúš, keď využil presilovku šiestich proti štyrom, a posunul duel do predĺženia. V ňom o víťazstve Lotyšov rozhodol Krastenbergs, ktorý vzal puk Čederlemu a zblízka prekonal Rabčana.
V piatok majú Slováci na Nemeckom pohári voľno. V sobotu od 15.00 h vyzvú Rakúšanov a v nedeľu od 14.45 h aj domáce Nemecko.
Nemecký pohár 2026 - Düsseldorf (Nem.):
Lotyšsko - Slovensko 3:2 po predĺž. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 7. Melnalksnis (Tumanovs, Zile), 47. Abols (Grigals), 62. Krastenbergs - 38. Buček (Myklucha, Regenda), 59. Jellúš (Buček, Bodák)
Vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2318 divákov.
Zostavy:
Lotyšsko: Grigals - Zīle, Rubīns, Tumaovs, Andžans, Feņenko, Bergmanis, Seejs, Smons – Andersons, Abols, Krastenbergs – Gavars, Egle, Skrastiņš – Osmanis, Vītoliņš, Serkins – Veckaktiņš, Melnalksnis, Zabusovs.
Slovensko: Rabčan - Kňažko, Turan, Gajdoš, Bodák, Koch, J. Chromiak, Meliško – Studenič, Myklucha, Regenda - Buček, Čederle, Bjalončík – Hrehorčák, Čacho, Roman - Nauš, Jellúš, Kolenič – Valach.
Zdroj: SITA.sk - Nevydarený úvod Nemeckého pohára, Slováci podľahli Lotyšom v predĺžení. Boli lepší, priznal Országh © SITA Všetky práva vyhradené.
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