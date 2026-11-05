Prezidenti V4 prijali spoločnú deklaráciu, Pellegrini trvá na práve veta a upozorňuje na ceny energií – FOTO
Prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej zhrnuli svoje priority a postoje k najdôležitejším otázkam európskej politiky. Silnejšia a konkurencieschopnejšia ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej zhrnuli svoje priority a postoje k najdôležitejším otázkam európskej politiky.
Silnejšia a konkurencieschopnejšia Európska únia, rozširovanie európskeho bloku, vojna na Ukrajine či vysoké ceny energií. To boli hlavné témy prezidentského samitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutočnil v Trenčíne za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.
Prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej zhrnuli svoje priority a postoje k najdôležitejším otázkam európskej politiky. Prezident Peter Pellegrini po rokovaní zdôraznil, že V4 má aj po 35 rokoch existencie pevné miesto v európskom priestore a dokáže prichádzať s vlastnými návrhmi na riešenie problémov.
„V4 už nie je mladším bratom starších demokratických krajín v rámci Európskej únie. Máme svoju skúsenosť, svoje názory aj riešenia pre aktuálne problémy, ktorým Európska únia čelí,“ uviedol. Zároveň vyzval na zachovanie kontinuity spolupráce bez ohľadu na politické zmeny v jednotlivých štátoch.
Jednou z najvýraznejších tém bolo ďalšie rozširovanie Európskej únie. Prezidenti ho označili za strategickú investíciu do bezpečnosti, stability a prosperity celého kontinentu. Pellegrini v tejto súvislosti zdôraznil, že kandidátske krajiny musia splniť stanovené podmienky a pri ich prijímaní by nemali existovať výnimky ani zvýhodňovanie niektorých štátov.
Podporil pritom Čiernu Horu, ktorá patrí medzi najpokročilejších kandidátov na členstvo. Jej prípadný vstup do Únie v roku 2028 by podľa neho vyslal pozitívny signál aj ďalším záujemcom.
Slovenský prezident zároveň odmietol oslabenie práva veta pri zásadných rozhodnutiach o rozširovaní. Pripustil, že niektoré technické kroky prístupového procesu by sa mohli zjednodušiť, no konečné rozhodovanie musí podľa neho zostať v rukách členských štátov.
„Ako malá krajina si musíme zachovať nástroj, ktorým dokážeme brániť aj naše vnútorné záujmy a naše národné priority,“ zdôraznil. Lídri sa venovali aj vojne na Ukrajine a jej dôsledkom pre Európu. Pellegrini zdôraznil potrebu diplomatického úsilia, ktoré by viedlo k ukončeniu konfliktu, a pokračovania pomoci civilnému obyvateľstvu.
„Mier sa nedá vyrokovať na bojisku, ale za rokovacím stolom,“ vyhlásil. Upozornil zároveň na rastúcu ekonomickú záťaž, ktorú vojna predstavuje pre európske krajiny a ich verejné financie.
Fotogaléria k článku: Stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne (fotografie)
Peniaze vynakladané na pomoc Ukrajine podľa neho následne chýbajú v nemocniciach, školách či infraštruktúre členských štátov. Ocenil preto nové diplomatické iniciatívy a návrhy na mierové riešenie.
Osobitnú pozornosť venovali prezidenti blížiacej sa zime a potrebe zabezpečiť obyvateľom Ukrajiny základné dodávky elektriny, tepla a vody. Pellegrini vyzdvihol aj zapojenie Slovenska do medzinárodnej koalície zameranej na návrat ukrajinských detí do vlasti.
Ďalším zásadným bodom rokovania bola dostupnosť energií a jej vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Krajiny V4 patria podľa Pellegriniho medzi najpriemyselnejšie štáty Únie, a preto sú pre ne ceny energií mimoriadne dôležité.
Ak si chce Európa udržať podniky, pracovné miesta a výrobu, musí podľa neho zabezpečiť prijateľné ceny energií a palív. Prezidenti túto otázku otvorili aj v diskusii s predsedníčkou Európskej komisie, a to vrátane budúceho prístupu Únie k dodávkam ruských energetických surovín v kontexte krokov Spojených štátov.
Samit priniesol aj diskusiu o praktickej spolupráci medzi krajinami V4 a možnostiach hľadania spoločných riešení mimo tradičných európskych inštitúcií. Pellegrini pripomenul, že Európska únia nie je iba o Bruseli, samitoch a zasadnutiach, ale predovšetkým o ľuďoch.
Trenčín, ktorý je v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry, má navyše osobitné miesto v historických koreňoch vyšehradskej spolupráce. Program prezidentského samitu vyvrcholil návštevou zrekonštruovaného železničného mosta Fiesta.
Pellegrini si ho prezrel spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom a maďarským prezidentom Andrásom Bakom. Z pôvodného nevyužívaného mosta vznikol multifunkčný verejný priestor určený na oddych, šport, kultúrne a komunitné aktivity.
Pellegrini pripomenul, že myšlienku premeny mosta presadzoval trenčiansky primátor Richard Rybníček a on sám ju podporil ešte počas pôsobenia vo funkcii predsedu vlády. Z projektu by sa podľa neho mohla stať nová dominanta mesta, ktorá priláka aj zahraničných návštevníkov. Ocenil prácu primátora a jeho tímu, ktorému sa podarilo pôvodnú víziu pretaviť do konkrétneho projektu.
Zdroj: SITA.sk - Prezidenti V4 prijali spoločnú deklaráciu, Pellegrini trvá na práve veta a upozorňuje na ceny energií – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Silnejšia a konkurencieschopnejšia Európska únia, rozširovanie európskeho bloku, vojna na Ukrajine či vysoké ceny energií. To boli hlavné témy prezidentského samitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutočnil v Trenčíne za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.
Zachovanie kontinuity spolupráce
Prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej zhrnuli svoje priority a postoje k najdôležitejším otázkam európskej politiky. Prezident Peter Pellegrini po rokovaní zdôraznil, že V4 má aj po 35 rokoch existencie pevné miesto v európskom priestore a dokáže prichádzať s vlastnými návrhmi na riešenie problémov.
„V4 už nie je mladším bratom starších demokratických krajín v rámci Európskej únie. Máme svoju skúsenosť, svoje názory aj riešenia pre aktuálne problémy, ktorým Európska únia čelí,“ uviedol. Zároveň vyzval na zachovanie kontinuity spolupráce bez ohľadu na politické zmeny v jednotlivých štátoch.
Rozširovanie Európskej únie
Jednou z najvýraznejších tém bolo ďalšie rozširovanie Európskej únie. Prezidenti ho označili za strategickú investíciu do bezpečnosti, stability a prosperity celého kontinentu. Pellegrini v tejto súvislosti zdôraznil, že kandidátske krajiny musia splniť stanovené podmienky a pri ich prijímaní by nemali existovať výnimky ani zvýhodňovanie niektorých štátov.
Podporil pritom Čiernu Horu, ktorá patrí medzi najpokročilejších kandidátov na členstvo. Jej prípadný vstup do Únie v roku 2028 by podľa neho vyslal pozitívny signál aj ďalším záujemcom.
Slovenský prezident zároveň odmietol oslabenie práva veta pri zásadných rozhodnutiach o rozširovaní. Pripustil, že niektoré technické kroky prístupového procesu by sa mohli zjednodušiť, no konečné rozhodovanie musí podľa neho zostať v rukách členských štátov.
Rokovanie o mieri na Ukrajine
„Ako malá krajina si musíme zachovať nástroj, ktorým dokážeme brániť aj naše vnútorné záujmy a naše národné priority,“ zdôraznil. Lídri sa venovali aj vojne na Ukrajine a jej dôsledkom pre Európu. Pellegrini zdôraznil potrebu diplomatického úsilia, ktoré by viedlo k ukončeniu konfliktu, a pokračovania pomoci civilnému obyvateľstvu.
„Mier sa nedá vyrokovať na bojisku, ale za rokovacím stolom,“ vyhlásil. Upozornil zároveň na rastúcu ekonomickú záťaž, ktorú vojna predstavuje pre európske krajiny a ich verejné financie.
Fotogaléria k článku: Stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne (fotografie)
Peniaze vynakladané na pomoc Ukrajine podľa neho následne chýbajú v nemocniciach, školách či infraštruktúre členských štátov. Ocenil preto nové diplomatické iniciatívy a návrhy na mierové riešenie.
Zapojenie do medzinárodnej koalície
Osobitnú pozornosť venovali prezidenti blížiacej sa zime a potrebe zabezpečiť obyvateľom Ukrajiny základné dodávky elektriny, tepla a vody. Pellegrini vyzdvihol aj zapojenie Slovenska do medzinárodnej koalície zameranej na návrat ukrajinských detí do vlasti.
Ďalším zásadným bodom rokovania bola dostupnosť energií a jej vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Krajiny V4 patria podľa Pellegriniho medzi najpriemyselnejšie štáty Únie, a preto sú pre ne ceny energií mimoriadne dôležité.
Ak si chce Európa udržať podniky, pracovné miesta a výrobu, musí podľa neho zabezpečiť prijateľné ceny energií a palív. Prezidenti túto otázku otvorili aj v diskusii s predsedníčkou Európskej komisie, a to vrátane budúceho prístupu Únie k dodávkam ruských energetických surovín v kontexte krokov Spojených štátov.
Praktická spolupráca medzi V4
Samit priniesol aj diskusiu o praktickej spolupráci medzi krajinami V4 a možnostiach hľadania spoločných riešení mimo tradičných európskych inštitúcií. Pellegrini pripomenul, že Európska únia nie je iba o Bruseli, samitoch a zasadnutiach, ale predovšetkým o ľuďoch.
Trenčín, ktorý je v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry, má navyše osobitné miesto v historických koreňoch vyšehradskej spolupráce. Program prezidentského samitu vyvrcholil návštevou zrekonštruovaného železničného mosta Fiesta.
Pellegrini si ho prezrel spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom a maďarským prezidentom Andrásom Bakom. Z pôvodného nevyužívaného mosta vznikol multifunkčný verejný priestor určený na oddych, šport, kultúrne a komunitné aktivity.
Pellegrini pripomenul, že myšlienku premeny mosta presadzoval trenčiansky primátor Richard Rybníček a on sám ju podporil ešte počas pôsobenia vo funkcii predsedu vlády. Z projektu by sa podľa neho mohla stať nová dominanta mesta, ktorá priláka aj zahraničných návštevníkov. Ocenil prácu primátora a jeho tímu, ktorému sa podarilo pôvodnú víziu pretaviť do konkrétneho projektu.
Zdroj: SITA.sk - Prezidenti V4 prijali spoločnú deklaráciu, Pellegrini trvá na práve veta a upozorňuje na ceny energií – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO
- Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou, potenciál vidí aj v energetike a obrane
- Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia
- Ficovho poradcu Lindtnera za hanlivé výroky skritizovala aj Rada prokurátorov SR
- Vzniká prvý muzikál o živote Michala Dočolomanského