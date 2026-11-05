Zapletalová obhájila prvenstvo v ankete Atlét roka, celkovo ju ovládla už trikrát
Elitná prekážkarka na 400 m triumfovala pred Gabrielou Gajanovou a Matejom Baluchom. Emma Zapletalová si opäť podmanila slovenskú atletiku. Prekážkarka na 400 m dominanciu presahujúcu ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Elitná prekážkarka na 400 m triumfovala pred Gabrielou Gajanovou a Matejom Baluchom.
Emma Zapletalová si opäť podmanila slovenskú atletiku. Prekážkarka na 400 m dominanciu presahujúcu domácu aj európsku scénu potvrdila ziskom svojho celkovo už tretieho ocenenia v hlavnej kategórii ankety Atlét roka, ktorú organizuje Slovenský atletický zväz (SAZ). O tom, že skompletizuje hetrik (2021, 2025 a 2026), jednomyseľne rozhodlo 69 hlasujúcich novinárov, atletických odborníkov (trénerov a funkcionárov), organizátorov podujatí a zástupcov klubov – všetci ju zaradili na prvé miesto.
"Za úspešnú sezónu 2026 definovanú ziskom zlata na majstrovstvách Európy v Birminghame dostala 690 bodov. O 113 bodov menej získala semifinalistka na 800 m na halových MS aj na ME Gabriela Gajanová. Atlétka roka 2024 sa s 577 bodmi medziročne posunula o jednu priečku nahor. Prvú trojku z rovnakého klubu ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica aj vrcholového strediska VŠC Dukla doplnil Matej Baluch, ktorého hlasujúci odmenili 471 bodmi najmä za vyrovnaný slovenský rekord v semifinále 400 m prekážok na vrcholnom podujatí sezóny," informoval SAZ prostredníctvom tlačovej správy.
Zverenka trénera Brama Petersa v roku 2026 potvrdila pozíciu najlepšej Európanky na 400 m prekážok. Svoju hlavnú misiu zavŕšila členka banskobystrickej Dukly ziskom birminghamského zlata, vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obhájila 2. priečku a rovnakú pozíciu dosiahla aj v premiére Ultimate Championship v Budapešti.
Zapletalová nemohla druhý rok spolupráce s koučom Petersom hodnotiť inak ako pozitívne, Absolvovala 22 individuálnych štartov a premenila ich na 14 víťazstiev, z toho 5 na mítingoch prestížnej Diamantovej ligy. Okrem toho zabehla 8 slovenských rekordov, pričom ďalšie dva dosiahla ako členka štafiet. Od 18. augusta nahradila Femke Broedersovú-Bolovú na čele svetového rebríčka a sezónu 2026 ukončila ako dvojka svetových a jednotka európskych tabuliek na 400 m prekážok – časom 52,30 sekundy.
"Zaslúžene sa dočkala nominácie do širšieho výberu 10 žien na ocenenie Európska atlétka roka 2026. Vo finálovej trojke chýbala, zato v domácej ankete nebolo o jej prvenstve žiadnych pochýb. Tretím víťazstvom sa vyrovnala Igorovi Kováčovi (1995, 1997, 1999), Milanovi Haborákovi (2000 – 2002) a Jánovi Volkovi (2017, 2019, 2022), viackrát sa tešili z trofeje už iba Libor Charfreitag (6×) a rekordér Matej Tóth (7×)," poznamenal SAZ.
Dvakrát počas galavečera v Bratislave vystúpil na pódium Sebastian Karp, majster Európy do 18 rokov si prevzal cenu v mládežníckej kategórii a stal sa tiež „Prekvapením/Objavom roka“. Posta najlepšieho trénera medzi dospelými obhájil Zapletalovej kouč Bram Peters, za najlepšieho trénera mládeže vyhlásili Norberta Peczeho a veteránom roka sa stal už ôsmykrát Milan Belianský.
Do Siene slávy slovenskej atletiky (SSSA) uviedli laureátku z roku 2011 Danu Dubovskú Velďákovú, súčasťou dvorany už je 57 osobností.
SAZ sa na akcii oficiálne rozlúčil s prekážkarkou Stanislavou Škvarkovou a chodcom Michalom Morvayom, ktorí sa v roku 2026 sezóne rozhodli ukončiť aktívnu kariéru. Zaslúžený potlesk dostal aj Matej Spišiak, uznávaný chodecký kouč uzavrel svoju trénerskú misiu.
1993 – Igor Kollár (chôdza)
1994 – Róbert Štefko (dlhé behy)
1995 – Igor Kováč (60 a 110 m prek.)
1996 – Štefan Balošák (400 m)
1997 – Igor Kováč (60 a 110 m prek.)
1998 – Miroslav Vanko (dlhé behy)
1999 – Igor Kollár (chôdza)
2000 – Milan Haborák (guľa)
2001 – Milan Haborák (guľa)
2002 – Milan Haborák (guľa)
2003 – Libor Charfreitag (kladivo)
2004 – Libor Charfreitag (kladivo)
2005 – Libor Charfreitag (kladivo)
2006 – Matej Tóth (chôdza)
2007 – Libor Charfreitag (kladivo)
2008 – Libor Charfreitag (kladivo)
2009 – Martina Hrašnová (kladivo)
2010 – Libor Charfreitag (kladivo)
2011 – Dana Velďáková (trojskok)
2012 – Lucia Klocová (stredné trate)
2013 – Matej Tóth (chôdza)
2014 – Matej Tóth (chôdza)
2015 – Matej Tóth (chôdza)
2016 – Matej Tóth (chôdza)
2017 – Ján Volko (šprinty)
2018 – Matej Tóth (chôdza)
2019 – Ján Volko (šprinty)
2020 – Matej Tóth (chôdza)
2021 – Emma Zapletalová (400 m prek.)
2022 – Ján Volko (šprinty)
2023 – Viktória Forster (šprinty a prekážky)
2024 – Gabriela Gajanová (stredné trate)
2025 – Emma Zapletalová (400 m prek. a šprinty)
2026 – Emma Zapletalová (400 m prek. a šprinty)
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová obhájila prvenstvo v ankete Atlét roka, celkovo ju ovládla už trikrát © SITA Všetky práva vyhradené.
Emma Zapletalová si opäť podmanila slovenskú atletiku. Prekážkarka na 400 m dominanciu presahujúcu domácu aj európsku scénu potvrdila ziskom svojho celkovo už tretieho ocenenia v hlavnej kategórii ankety Atlét roka, ktorú organizuje Slovenský atletický zväz (SAZ). O tom, že skompletizuje hetrik (2021, 2025 a 2026), jednomyseľne rozhodlo 69 hlasujúcich novinárov, atletických odborníkov (trénerov a funkcionárov), organizátorov podujatí a zástupcov klubov – všetci ju zaradili na prvé miesto.
"Za úspešnú sezónu 2026 definovanú ziskom zlata na majstrovstvách Európy v Birminghame dostala 690 bodov. O 113 bodov menej získala semifinalistka na 800 m na halových MS aj na ME Gabriela Gajanová. Atlétka roka 2024 sa s 577 bodmi medziročne posunula o jednu priečku nahor. Prvú trojku z rovnakého klubu ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica aj vrcholového strediska VŠC Dukla doplnil Matej Baluch, ktorého hlasujúci odmenili 471 bodmi najmä za vyrovnaný slovenský rekord v semifinále 400 m prekážok na vrcholnom podujatí sezóny," informoval SAZ prostredníctvom tlačovej správy.
Zverenka trénera Brama Petersa v roku 2026 potvrdila pozíciu najlepšej Európanky na 400 m prekážok. Svoju hlavnú misiu zavŕšila členka banskobystrickej Dukly ziskom birminghamského zlata, vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obhájila 2. priečku a rovnakú pozíciu dosiahla aj v premiére Ultimate Championship v Budapešti.
Zapletalová nemohla druhý rok spolupráce s koučom Petersom hodnotiť inak ako pozitívne, Absolvovala 22 individuálnych štartov a premenila ich na 14 víťazstiev, z toho 5 na mítingoch prestížnej Diamantovej ligy. Okrem toho zabehla 8 slovenských rekordov, pričom ďalšie dva dosiahla ako členka štafiet. Od 18. augusta nahradila Femke Broedersovú-Bolovú na čele svetového rebríčka a sezónu 2026 ukončila ako dvojka svetových a jednotka európskych tabuliek na 400 m prekážok – časom 52,30 sekundy.
"Zaslúžene sa dočkala nominácie do širšieho výberu 10 žien na ocenenie Európska atlétka roka 2026. Vo finálovej trojke chýbala, zato v domácej ankete nebolo o jej prvenstve žiadnych pochýb. Tretím víťazstvom sa vyrovnala Igorovi Kováčovi (1995, 1997, 1999), Milanovi Haborákovi (2000 – 2002) a Jánovi Volkovi (2017, 2019, 2022), viackrát sa tešili z trofeje už iba Libor Charfreitag (6×) a rekordér Matej Tóth (7×)," poznamenal SAZ.
Dvakrát počas galavečera v Bratislave vystúpil na pódium Sebastian Karp, majster Európy do 18 rokov si prevzal cenu v mládežníckej kategórii a stal sa tiež „Prekvapením/Objavom roka“. Posta najlepšieho trénera medzi dospelými obhájil Zapletalovej kouč Bram Peters, za najlepšieho trénera mládeže vyhlásili Norberta Peczeho a veteránom roka sa stal už ôsmykrát Milan Belianský.
Sieň slávy
Do Siene slávy slovenskej atletiky (SSSA) uviedli laureátku z roku 2011 Danu Dubovskú Velďákovú, súčasťou dvorany už je 57 osobností.
SAZ sa na akcii oficiálne rozlúčil s prekážkarkou Stanislavou Škvarkovou a chodcom Michalom Morvayom, ktorí sa v roku 2026 sezóne rozhodli ukončiť aktívnu kariéru. Zaslúžený potlesk dostal aj Matej Spišiak, uznávaný chodecký kouč uzavrel svoju trénerskú misiu.
ATLÉT ROKA V SR – PREHĽAD DOTERAJŠÍCH VÍŤAZOV ANKETY (1993 – 2026)
1993 – Igor Kollár (chôdza)
1994 – Róbert Štefko (dlhé behy)
1995 – Igor Kováč (60 a 110 m prek.)
1996 – Štefan Balošák (400 m)
1997 – Igor Kováč (60 a 110 m prek.)
1998 – Miroslav Vanko (dlhé behy)
1999 – Igor Kollár (chôdza)
2000 – Milan Haborák (guľa)
2001 – Milan Haborák (guľa)
2002 – Milan Haborák (guľa)
2003 – Libor Charfreitag (kladivo)
2004 – Libor Charfreitag (kladivo)
2005 – Libor Charfreitag (kladivo)
2006 – Matej Tóth (chôdza)
2007 – Libor Charfreitag (kladivo)
2008 – Libor Charfreitag (kladivo)
2009 – Martina Hrašnová (kladivo)
2010 – Libor Charfreitag (kladivo)
2011 – Dana Velďáková (trojskok)
2012 – Lucia Klocová (stredné trate)
2013 – Matej Tóth (chôdza)
2014 – Matej Tóth (chôdza)
2015 – Matej Tóth (chôdza)
2016 – Matej Tóth (chôdza)
2017 – Ján Volko (šprinty)
2018 – Matej Tóth (chôdza)
2019 – Ján Volko (šprinty)
2020 – Matej Tóth (chôdza)
2021 – Emma Zapletalová (400 m prek.)
2022 – Ján Volko (šprinty)
2023 – Viktória Forster (šprinty a prekážky)
2024 – Gabriela Gajanová (stredné trate)
2025 – Emma Zapletalová (400 m prek. a šprinty)
2026 – Emma Zapletalová (400 m prek. a šprinty)
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová obhájila prvenstvo v ankete Atlét roka, celkovo ju ovládla už trikrát © SITA Všetky práva vyhradené.
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