Najväčší výpadok elektriny a záhadné úmrtia. Bernard Minier a jeho geopolitický triler Praskliny
Čo sa stane, keď sa moc technologických miliardárov vymkne spod kontroly?
Bernard Minier vo svojom novom trileri Praskliny spája vyšetrovanie záhadných vrážd s obavami z budúcnosti, v ktorej o životoch miliónov ľudí rozhoduje úzka skupina mimoriadne vplyvných mužov.
Pondelok 28. apríla 2025. Španielsko ochromí rozsiahly výpadok elektriny. Krajina sa na dlhé hodiny ocitne v chaose, doprava kolabuje a nemocnice sa spoliehajú na záložné zdroje energie. Emma Boschová, riaditeľka španielskej pobočky technologickej spoločnosti StarCo, sa snaží dostať k svojmu chorému otcovi. Jeho život závisí od dýchacieho prístroja. Domov však nikdy nedorazí.
V Spojených štátoch medzitým objavia telá viacerých spolupracovníčok miliardára Miltona Gaila, zakladateľa spoločnosti StarCo. Všetky boli tehotné. Na prvý pohľad spolu tieto udalosti nemusia súvisieť. Vyšetrovateľka Lucia Guerrero však postupne odkrýva súvislosti, ktoré ju zavedú do sveta technologických gigantov, tajných laboratórií a ľudí presvedčených, že môžu rozhodovať o budúcnosti celého ľudstva.
Bernard Minier rozohráva vyšetrovanie, ktoré sa odohráva na oboch stranách Atlantiku. Lucia musí pochopiť, prečo zomierajú ženy spojené s jednou spoločnosťou a čo ich spája s jej charizmatickým, no mimoriadne kontroverzným zakladateľom.
Milton Gail je typom človeka, ktorý má peniaze, vplyv, technologické zázemie a ambície meniť svet. Práve preto je vyšetrovanie také nebezpečné. Lucia nestojí proti bežnému zločincovi, ale proti mužovi, ktorého možnosti a kontakty ďaleko presahujú hranice tradičného sveta moci.
Autor pritom nepracuje iba s predstavou technologického génia. Zaujíma ho aj odvrátená strana pokroku: závislosť spoločnosti od technológií, koncentrácia vplyvu v rukách niekoľkých jednotlivcov a otázka, kto vlastne kontroluje tých, ktorí sami určujú pravidlá hry.
Výpadok elektriny, ktorý stojí na začiatku príbehu, nie je len efektnou katastrofickou kulisou. Ukazuje, aká krehká je moderná spoločnosť a ako rýchlo sa môžu rozpadnúť pravidlá, na ktoré sa každý deň spoliehame. Stačí, aby prestali fungovať systémy, bez ktorých si už život takmer nevieme predstaviť.
Minier do deja vkladá aj odkazy na skutočných technologických vizionárov a náladu súčasnej Ameriky. Fiktívna spoločnosť StarCo a jej zakladateľ Milton Gail síce nie sú skutočné postavy, no ich svet pripomína realitu, v ktorej sa hranice medzi podnikaním, politikou a mocou čoraz viac prelínajú. Zaujímavé je, že autor nechcel napísať iba geopolitický triler. V rozhovore vysvetlil, že jadrom príbehu je veľmi osobné vyšetrovanie: všetky obete sú mladé tehotné ženy, ktoré pracovali pre tú istú nadnárodnú spoločnosť. Otázka, kto sú otcovia ich nenarodených detí a prečo sa k nim nikto nehlási, postupne otvára ďalšie znepokojivé tajomstvá.
Bernard Minier patrí k najznámejším súčasným francúzskym autorom kriminálnych trilerov. Čitateľov si získal najmä sériou s vyšetrovateľom Martinom Servazom, ktorú odštartoval románom Mráz. Praskliny sľubujú nielen pátranie po vrahovi, ale aj nepríjemne aktuálny pohľad na svet, v ktorom sa technologický pokrok môže stať nástrojom moci. A v ktorom ani človek stojaci na čele vyšetrovania nemusí mať istotu, že proti nemu stojí niekto, koho možno vôbec zastaviť.
Prečítajte si tiež
- Patti Smith sa po osemnástich rokoch vracia na Pohodu. Vystúpi so svojím kvartetom
- 50 rokov Mariky Gombitovej na scéne zachytáva unikátny vinylový box
- Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku
- Pellegrini v prvý deň samitu V4 privítal prezidentov a generálneho tajomníka OECD na slávnostnom koncerte – FOTO
- Lietadlo na linke Dublin – Rím muselo núdzovo pristáť vo Francúzsku, bombové hrozby ovplyvnili dva ďalšie talianske lety