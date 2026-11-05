Ronaldo oznámil veľkú novinku. Po konflikte s reprezentačným trénerom ukončil kariéru v národnom tíme – VIDEO
Dres seniorského tímu Portugalska obliekal od roku 2003 a strelil zaň rekordných 146 gólov. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo na sociálnej sieti oznámil niečo, o čom sa ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Dres seniorského tímu Portugalska obliekal od roku 2003 a strelil zaň rekordných 146 gólov.
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo na sociálnej sieti oznámil niečo, o čom sa špekulovalo od jeho konfliktu s trénerom Jorgem Jesusom v októbri.
Po odchode z reprezentačného zrazu pre nedostatočnú vyťaženosť útočník saudskoarabského klubu Al-Nassr oznámil verejnosti ukončenie kariéry v národnom tíme.
Dres seniorského tímu Portugalska obliekal od roku 2003 a strelil zaň rekordných 146 gólov. Po 23 rokoch tak prichádza koniec jednej veľkolepej éry, počas ktorej spoločne triumfovali na majstrovstvách Európy v roku 2016.
CR7 počas reprezentačnej akcie na prelome septembra a októbra opustil A-tím po nezhode s koučom Jesusom, za čo od národnej federácie dostal dištanc na 30 dní a symbolickú pokutu 255 eur.
Hlavný kormidelník ho síce zaradil do širšej nominácie na novembrový asociačný termín, v definitívnom kádri však už CR7 nebude figurovať.
Päťnásobný najlepší futbalista planéty odišiel z reprezentačného kempu 30. septembra po nezhodách s kormidelníkom Jesusom.
Následne ho obvinil, že nedodržal sľub týkajúci sa jeho herného vyťaženia. Portugalský kapitán sa pritom už 27. septembra počas zápasu proti Nórsku rozcvičoval ako náhradník, no tréner ho napokon na ihrisko neposlal.
Napätie vyvrcholilo po tom, ako sa Ronaldo dozvedel, že nenastúpi ani v základnej zostave proti Dánsku v stretnutí naplánovanom na 1. októbra.
Bývalý hráč Manchestru United či Realu Madrid, ktorý aktuálne hráva v Saudskej Arábii za Al-Nassr, sa rozhodol reprezentačný tím opustiť ešte pred zápasom.
Za svojvoľný odchod z reprezentácie mu hrozil zákaz činnosti až šesť mesiacov, napokon dostal najmiernejší možný trest. Disciplinárna komisia prihliadla na jeho verejné ospravedlnenie zo 6. októbra, v ktorom priznal chybu a vyjadril ochotu prijať akýkoľvek trest.
Suspendácia sa počítala spätne od 1. októbra, teda odo dňa duelu s Dánskom. Ronaldo tak mal v čase oznámenia trestu už odpykaných 19 dní a zákaz mu vypršal koncom októbra. Novembrové reprezentačné stretnutia by preto mal mať možnosť absolvovať.
Portugalsko sa bez svojho historicky najlepšieho strelca a rekordéra v počte reprezentačných štartov zaobišlo úspešne. Vyhralo všetky štyri súboje Ligy národov a postup do štvrťfinále si zabezpečilo už dve kolá pred koncom skupinovej fázy.
"Dnes nastal čas odovzdať dres s číslom 7 budúcnosti. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože niektoré veci sa nerozhodujú len rozumom – rozhoduje o nich aj srdce. Cesta, ktorá sa začala v auguste 2003 a navždy zmenila môj život, sa končí," dodal v emotívnom videu Ronaldo.
Portugalsko privíta 14. novembra Dánsko a o tri dni neskôr nastúpi na ihrisku Walesu.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldo oznámil veľkú novinku. Po konflikte s reprezentačným trénerom ukončil kariéru v národnom tíme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo na sociálnej sieti oznámil niečo, o čom sa špekulovalo od jeho konfliktu s trénerom Jorgem Jesusom v októbri.
Po odchode z reprezentačného zrazu pre nedostatočnú vyťaženosť útočník saudskoarabského klubu Al-Nassr oznámil verejnosti ukončenie kariéry v národnom tíme.
Dres seniorského tímu Portugalska obliekal od roku 2003 a strelil zaň rekordných 146 gólov. Po 23 rokoch tak prichádza koniec jednej veľkolepej éry, počas ktorej spoločne triumfovali na majstrovstvách Európy v roku 2016.
Česť nosiť dres s číslom 7
CR7 počas reprezentačnej akcie na prelome septembra a októbra opustil A-tím po nezhode s koučom Jesusom, za čo od národnej federácie dostal dištanc na 30 dní a symbolickú pokutu 255 eur.
Hlavný kormidelník ho síce zaradil do širšej nominácie na novembrový asociačný termín, v definitívnom kádri však už CR7 nebude figurovať.
Portugalskému národu – nastal čas, aby som vrátil dres s číslom sedem nášho národného tímu. Nikdy som nemal pocit, že patrí iba mne, no počas 23 rokov som mal tú česť a zodpovednosť nosiť ho, brániť jeho česť a brať si ho so sebou na štadióny po celom svete.
Päťnásobný najlepší futbalista planéty odišiel z reprezentačného kempu 30. septembra po nezhodách s kormidelníkom Jesusom.
Následne ho obvinil, že nedodržal sľub týkajúci sa jeho herného vyťaženia. Portugalský kapitán sa pritom už 27. septembra počas zápasu proti Nórsku rozcvičoval ako náhradník, no tréner ho napokon na ihrisko neposlal.
Najmiernejší trest
Napätie vyvrcholilo po tom, ako sa Ronaldo dozvedel, že nenastúpi ani v základnej zostave proti Dánsku v stretnutí naplánovanom na 1. októbra.
Bývalý hráč Manchestru United či Realu Madrid, ktorý aktuálne hráva v Saudskej Arábii za Al-Nassr, sa rozhodol reprezentačný tím opustiť ešte pred zápasom.
Za svojvoľný odchod z reprezentácie mu hrozil zákaz činnosti až šesť mesiacov, napokon dostal najmiernejší možný trest. Disciplinárna komisia prihliadla na jeho verejné ospravedlnenie zo 6. októbra, v ktorom priznal chybu a vyjadril ochotu prijať akýkoľvek trest.
Suspendácia sa počítala spätne od 1. októbra, teda odo dňa duelu s Dánskom. Ronaldo tak mal v čase oznámenia trestu už odpykaných 19 dní a zákaz mu vypršal koncom októbra. Novembrové reprezentačné stretnutia by preto mal mať možnosť absolvovať.
Portugalsko sa bez svojho historicky najlepšieho strelca a rekordéra v počte reprezentačných štartov zaobišlo úspešne. Vyhralo všetky štyri súboje Ligy národov a postup do štvrťfinále si zabezpečilo už dve kolá pred koncom skupinovej fázy.
"Dnes nastal čas odovzdať dres s číslom 7 budúcnosti. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože niektoré veci sa nerozhodujú len rozumom – rozhoduje o nich aj srdce. Cesta, ktorá sa začala v auguste 2003 a navždy zmenila môj život, sa končí," dodal v emotívnom videu Ronaldo.
Portugalsko privíta 14. novembra Dánsko a o tri dni neskôr nastúpi na ihrisku Walesu.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldo oznámil veľkú novinku. Po konflikte s reprezentačným trénerom ukončil kariéru v národnom tíme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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