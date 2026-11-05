Progresívne Slovensko predstavilo vylepšený TRESK! Má jasný a konkrétny plán, ako pohnúť Slovensko dopredu – VIDEO
Slovensko potrebuje totálny reštart ekonomiky a najsilnejší opozičný subjekt, hnutie Progresívne Slovensko, vie, ako to dosiahnuť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave progresívci predstavili opatrenia, ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Slovensko potrebuje totálny reštart ekonomiky a najsilnejší opozičný subjekt, hnutie Progresívne Slovensko, vie, ako to dosiahnuť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave progresívci predstavili opatrenia, ktorými vylepšili svoju minuloročnú víziu TRESK! o ďalšie body.
Ak by Progresívne Slovensko bolo po budúcoročných voľbách pri moci, nechce už pokračovať v omyloch a nejasných cieľoch, ktoré urobila vláda po voľbách v roku 2020. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku potrebuje Slovensko potrebuje zmenu pričom musí prejsť od politiky nápadov k politike projektov. Preto predstavilo svoj vylepšený program TRESK! 2, v ktorom presne pomenovalo, ako to chce dosiahnuť.
„Urgentne potrebujeme malý počet priorít, ktoré sa s podporou premiéra a jasnému harmonogramu dotiahnu do konca. Presne o tom je náš program TRESK! 2. Chceme, aby ľuďom v peňaženkách ostávalo viac, aby mohli zostať žiť na Slovensku, aby mali garantovanú zdravotnú starostlivosť bez poplatkov, aby sa dopredu pohli regióny," uviedol Šimečka.
Odborným garantom program TRESK! 2 bude Ľudovít Ódor, ktorý zdôraznil, že sú to konkrétne záväzky pre ekonomiku, regióny i rodiny. „Podnikateľom skrátime lehoty a znížime ceny elektriny o 10 percent, regiónom dáme priame rozhodovanie o 30 percent eurofondov a vytvoríme podmienky na získanie 10-tisíc talentovaných ľudí ročne. Namiesto drahej a neadresnej energopomoci pomôžeme 250-tisíc domácnostiam znížiť účty cez zatepľovanie a obnoviteľné zdroje. Ľudia nechcú ďalšie politické hádky, ale funkčný štát s kvalitnými službami,“ zdôraznil Ódor.
V PS chcú zastaviť nízkokvalifikovanú a neriadenú migráciu na Slovensko z tretích krajín, ktorá navyše nič dobré neprináša.
„Nechceme iba prilákať kvalitných ľudí zo zahraničia naspäť a zastaviť odliv talentovaných pracujúcich a študentov zo Slovenska. Chceme aj obmedziť príchod zamestnancov z krajín, ktoré sú nám často kultúrne veľmi vzdialené. Ich počet je vysoký a ľudia si to všímajú. Tlačí to na mzdy a je to neregulované. Musíme tomu dať systém a regulovať, kto k nám prichádza a vyberať si zamestnancov, ktorých potrebujeme," povedal Michal Šimečka.
Ľudovít Ódor dodal, že PS chce, aby bola migrácia riadená a so šancami na integráciu prichádzajúcich cudzincov do slovenskej spoločnosti.
V PS vnímajú, že je potrebné mať jasné a merateľné priority, aby sa zabránilo zlyhaniam ako v súčasnej vláde.
„Náš cieľ je ozdraviť verejné financie tak, aby sme znížili deficit pod 3 percentá HDP a dlh udržali pod hranicou 70 percent. Zároveň začneme od seba a rázne zoštíhlime štát zrušením dvoch ministerstiev, viacerých štátnych tajomníkov, dvadsiatich zbytočných úradov a agentúr, a viac ako štyristo nepotrebných pozícií,“ povedal Ľudovít Ódor.
Podľa Michala Šimečku by pri rušení ministerstiev malo ísť o rezort športu a cestovného ruchu a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Šimečka hovorí, že Slovensko nemôže dovoliť pokračovať v deštrukčnom vládnutí Roberta Fica ani si nemôže dovoliť udržiavaciu vládu, ktorá sa stará len o prežitie koalície. „S našimi partnermi máme spoločný hodnotový základ pre kvalitné vládnutie. Ľudia dnes očakávajú skutočnú zmenu, a práve o tom je TRESK! 2,“ uzavrel predseda Progresívneho Slovenska.
Program TRESK! 2 zahŕňa zníženie odvodov a ďalšie opatrenia, ktoré majú pracujúcim rodinám priniesť až o 5 000 eur viac ročne v čistom. Zrušené budú poplatky v ambulanciách a garantovaná bude diagnostika pacientov s podozrením na onkologické ochorenia do 30 dní. Prioritné projekty by mali byť súčasťou koaličnej zmluvy, aby nová vláda priniesla skutočné výsledky namiesto politických sporov.
Progresívci sa chcú rozprávať s ostatnými opozičnými stranami o jednotlivých bodoch svojho programu. „Sme pripravení sa rozprávať a dohodnúť sa na rozličných parametroch. Ak má prísť vláda skutočnej zmeny, musí to vyzerať inak, ako doteraz. Musí byť jasné, čo sú priority, aké sú jasne merateľné ciele a za čím stojí premiér a je za ti zodpovedný. Musíme prejsť k politike projektov, ktoré budú vládne, spoločné a bude ich garantovať premiér. To bude kľúčové," doplnil Michal Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko predstavilo vylepšený TRESK! Má jasný a konkrétny plán, ako pohnúť Slovensko dopredu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by Progresívne Slovensko bolo po budúcoročných voľbách pri moci, nechce už pokračovať v omyloch a nejasných cieľoch, ktoré urobila vláda po voľbách v roku 2020. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku potrebuje Slovensko potrebuje zmenu pričom musí prejsť od politiky nápadov k politike projektov. Preto predstavilo svoj vylepšený program TRESK! 2, v ktorom presne pomenovalo, ako to chce dosiahnuť.
„Urgentne potrebujeme malý počet priorít, ktoré sa s podporou premiéra a jasnému harmonogramu dotiahnu do konca. Presne o tom je náš program TRESK! 2. Chceme, aby ľuďom v peňaženkách ostávalo viac, aby mohli zostať žiť na Slovensku, aby mali garantovanú zdravotnú starostlivosť bez poplatkov, aby sa dopredu pohli regióny," uviedol Šimečka.
Odborným garantom program TRESK! 2 bude Ľudovít Ódor, ktorý zdôraznil, že sú to konkrétne záväzky pre ekonomiku, regióny i rodiny. „Podnikateľom skrátime lehoty a znížime ceny elektriny o 10 percent, regiónom dáme priame rozhodovanie o 30 percent eurofondov a vytvoríme podmienky na získanie 10-tisíc talentovaných ľudí ročne. Namiesto drahej a neadresnej energopomoci pomôžeme 250-tisíc domácnostiam znížiť účty cez zatepľovanie a obnoviteľné zdroje. Ľudia nechcú ďalšie politické hádky, ale funkčný štát s kvalitnými službami,“ zdôraznil Ódor.
Zastavenie neriadenej migrácie z tretích krajín
V PS chcú zastaviť nízkokvalifikovanú a neriadenú migráciu na Slovensko z tretích krajín, ktorá navyše nič dobré neprináša.
„Nechceme iba prilákať kvalitných ľudí zo zahraničia naspäť a zastaviť odliv talentovaných pracujúcich a študentov zo Slovenska. Chceme aj obmedziť príchod zamestnancov z krajín, ktoré sú nám často kultúrne veľmi vzdialené. Ich počet je vysoký a ľudia si to všímajú. Tlačí to na mzdy a je to neregulované. Musíme tomu dať systém a regulovať, kto k nám prichádza a vyberať si zamestnancov, ktorých potrebujeme," povedal Michal Šimečka.
Ľudovít Ódor dodal, že PS chce, aby bola migrácia riadená a so šancami na integráciu prichádzajúcich cudzincov do slovenskej spoločnosti.
Zrušiť by sa mali dva ministerstvá
V PS vnímajú, že je potrebné mať jasné a merateľné priority, aby sa zabránilo zlyhaniam ako v súčasnej vláde.
„Náš cieľ je ozdraviť verejné financie tak, aby sme znížili deficit pod 3 percentá HDP a dlh udržali pod hranicou 70 percent. Zároveň začneme od seba a rázne zoštíhlime štát zrušením dvoch ministerstiev, viacerých štátnych tajomníkov, dvadsiatich zbytočných úradov a agentúr, a viac ako štyristo nepotrebných pozícií,“ povedal Ľudovít Ódor.
Podľa Michala Šimečku by pri rušení ministerstiev malo ísť o rezort športu a cestovného ruchu a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Šimečka hovorí, že Slovensko nemôže dovoliť pokračovať v deštrukčnom vládnutí Roberta Fica ani si nemôže dovoliť udržiavaciu vládu, ktorá sa stará len o prežitie koalície. „S našimi partnermi máme spoločný hodnotový základ pre kvalitné vládnutie. Ľudia dnes očakávajú skutočnú zmenu, a práve o tom je TRESK! 2,“ uzavrel predseda Progresívneho Slovenska.
Program TRESK! 2 zahŕňa zníženie odvodov a ďalšie opatrenia, ktoré majú pracujúcim rodinám priniesť až o 5 000 eur viac ročne v čistom. Zrušené budú poplatky v ambulanciách a garantovaná bude diagnostika pacientov s podozrením na onkologické ochorenia do 30 dní. Prioritné projekty by mali byť súčasťou koaličnej zmluvy, aby nová vláda priniesla skutočné výsledky namiesto politických sporov.
Progresívne Slovensko je za skutočnú zmenu
Progresívci sa chcú rozprávať s ostatnými opozičnými stranami o jednotlivých bodoch svojho programu. „Sme pripravení sa rozprávať a dohodnúť sa na rozličných parametroch. Ak má prísť vláda skutočnej zmeny, musí to vyzerať inak, ako doteraz. Musí byť jasné, čo sú priority, aké sú jasne merateľné ciele a za čím stojí premiér a je za ti zodpovedný. Musíme prejsť k politike projektov, ktoré budú vládne, spoločné a bude ich garantovať premiér. To bude kľúčové," doplnil Michal Šimečka.
>>> Rozhovor SITA s Ivanom Miklošom
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko predstavilo vylepšený TRESK! Má jasný a konkrétny plán, ako pohnúť Slovensko dopredu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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