Fico si vyslúžil „bobríka pravdovravnosti“. Premiér podľa politológa opäť ukázal, na čom koalícii v skutočnosti záleží
Štefančík pripustil, že Fico možno Tarabovi ponúkne niečo, o čom možno my ostatní nebudeme vedieť. Ak premiér Robert Fico (
5.11.2026 (SITA.sk) - Štefančík pripustil, že Fico možno Tarabovi ponúkne niečo, o čom možno my ostatní nebudeme vedieť.
Ak premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí, že Hlas-SD a Slovenská národná strana (SNS) môžu za súčasnú mizériu, tak má podľa politológa pravdu.
"V tomto prípade si predseda vlády vyslúži bobrík pravdovravnosti. Ak by Andrej Danko (SNS) neodkukal zostavovanie kandidátnej listiny v bývalom hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti u Igora Matoviča, vo vláde by SNS síce nesedela, ale Slovensko by malo určite stabilnejšiu vládu," uviedol pre agentúru SITA politológ Radoslav Štefančík v reakcii na stredajšie vyjadrenia predsedu vlády.
Štefančík dodal, že aj keď má Fico pravdu, že Smer-SD nemá problém so stabilitou poslaneckého klubu, kým Hlas-SD a SNS ho majú, netreba k tomu zvolávať tlačovku, pretože všetci to vedia aj bez neho.
Tlačová beseda so zástupom poslancov Smeru po tom, čo vládna koalícia prišla v parlamente o väčšinu pre prestup Romana Malatinca zo Strany vidieka k Tomášovi Tarabovi, nebola však podľa politológa ničím výnimočná.
"Tradičná tlačovka Smeru k všetkému možnému, len nie k tomu najdôležitejšiemu, a síce, ako zvýšiť životnú úroveň v tomto štátu, prípadne, ako zabrániť gréckej ceste na spôsob Slovenska," kritizuje politológ. Už samotný začiatok tlačovej besedy totiž podľa neho ukázal, čo považuje súčasná vládna koalícia za podstatné.
"A to pána Dávida Lindtnera (advokát a poradca premiéra), možno pána Tibora Gašpara a ďalších, ktorých mená radšej neuvediem, aby sa niekto neurazil, keď na neho zabudnem. Robert Fico použil výraz "učebnicový prípad". A toto bol učebnicový prípad toho, čo považuje Smer za také dôležité, že musí k tomu zvolať nielen obyčajnú tlačovku, ale tlačovku celého poslaneckého klubu," povedal Štefančík s tým, že to všetko ostatné je zjavne druhoradé a čaká to na ďalšiu vládu.
"Volič sa raz takto rozhodol a vyzerá to tak, že mnohým je tento druh politiky aj naďalej sympatický. No a opozícia? Škoda reči," skonštatoval politológ.
Podľa opozície sa počas tlačovej besedy Fico priznal k tomu, že si bude kupovať poslancov, len aby sa udržal pri moci. "Bude to drahé. Bude to kšeft," vyhlásil líder progresívcov Michal Šimečka.
Rovnako sa podľa opozície priznal Fico aj k tomu, že ostať pri moci je jediný cieľ súčasnej vládnej koalície, a preto už nemajú do konca volebného obdobia žiadne legislatívne zámery, nechcú pracovať pre ľudí, nechcú riešiť to, ako naštartovať hospodársky rast, uľaviť firmám a zamestnancom, alebo znižovať ceny pohonných hmôt.
Premiérové slová o tom, že bude vyjednávať s poslancami okolo Tomáša Tarabu, podobne, ako to urobil so Samuelom Migaľom a Rudolfom Huliakom, podľa Šimečku tak môžu znamenať napríklad ďalšie ministerstvo, fleky či stámiliónové kšefty. Hnutie Slovensko vyzvalo Tarabu, aby nepodľahol premiérovým tlakom a ponukám.
Politológ pripustil, že Fico možno Tarabovi ponúkne niečo, o čom možno my ostatní nebudeme vedieť. "Hoci sa to zaplatí z našich peňazí, my o tom – tradične – nebudeme mať ani šajnu. Otvorene by mohol napríklad pánovi Malatincovi ponúknuť uvoľnené kreslo podpredsedu vlády po pánovi Kmecovi. Mohol by ho ponúknuť aj pánovi Tarabovi, ale to by vyzeralo ako pekný bordel, keby sa pán Taraba dostal do vlády takýmto spôsobom. A Robert Fico predsa bordel vo svoje vláde nemá," doplnil Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Fico si vyslúžil „bobríka pravdovravnosti“. Premiér podľa politológa opäť ukázal, na čom koalícii v skutočnosti záleží © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí, že Hlas-SD a Slovenská národná strana (SNS) môžu za súčasnú mizériu, tak má podľa politológa pravdu.
"V tomto prípade si predseda vlády vyslúži bobrík pravdovravnosti. Ak by Andrej Danko (SNS) neodkukal zostavovanie kandidátnej listiny v bývalom hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti u Igora Matoviča, vo vláde by SNS síce nesedela, ale Slovensko by malo určite stabilnejšiu vládu," uviedol pre agentúru SITA politológ Radoslav Štefančík v reakcii na stredajšie vyjadrenia predsedu vlády.
Štefančík dodal, že aj keď má Fico pravdu, že Smer-SD nemá problém so stabilitou poslaneckého klubu, kým Hlas-SD a SNS ho majú, netreba k tomu zvolávať tlačovku, pretože všetci to vedia aj bez neho.
Čo považuje koalícia za podstatné?
Tlačová beseda so zástupom poslancov Smeru po tom, čo vládna koalícia prišla v parlamente o väčšinu pre prestup Romana Malatinca zo Strany vidieka k Tomášovi Tarabovi, nebola však podľa politológa ničím výnimočná.
"Tradičná tlačovka Smeru k všetkému možnému, len nie k tomu najdôležitejšiemu, a síce, ako zvýšiť životnú úroveň v tomto štátu, prípadne, ako zabrániť gréckej ceste na spôsob Slovenska," kritizuje politológ. Už samotný začiatok tlačovej besedy totiž podľa neho ukázal, čo považuje súčasná vládna koalícia za podstatné.
"A to pána Dávida Lindtnera (advokát a poradca premiéra), možno pána Tibora Gašpara a ďalších, ktorých mená radšej neuvediem, aby sa niekto neurazil, keď na neho zabudnem. Robert Fico použil výraz "učebnicový prípad". A toto bol učebnicový prípad toho, čo považuje Smer za také dôležité, že musí k tomu zvolať nielen obyčajnú tlačovku, ale tlačovku celého poslaneckého klubu," povedal Štefančík s tým, že to všetko ostatné je zjavne druhoradé a čaká to na ďalšiu vládu.
No a opozícia? Škoda reči
"Volič sa raz takto rozhodol a vyzerá to tak, že mnohým je tento druh politiky aj naďalej sympatický. No a opozícia? Škoda reči," skonštatoval politológ.
Podľa opozície sa počas tlačovej besedy Fico priznal k tomu, že si bude kupovať poslancov, len aby sa udržal pri moci. "Bude to drahé. Bude to kšeft," vyhlásil líder progresívcov Michal Šimečka.
Rovnako sa podľa opozície priznal Fico aj k tomu, že ostať pri moci je jediný cieľ súčasnej vládnej koalície, a preto už nemajú do konca volebného obdobia žiadne legislatívne zámery, nechcú pracovať pre ľudí, nechcú riešiť to, ako naštartovať hospodársky rast, uľaviť firmám a zamestnancom, alebo znižovať ceny pohonných hmôt.
Čo môže Fico ponúknuť Tarabovi?
Premiérové slová o tom, že bude vyjednávať s poslancami okolo Tomáša Tarabu, podobne, ako to urobil so Samuelom Migaľom a Rudolfom Huliakom, podľa Šimečku tak môžu znamenať napríklad ďalšie ministerstvo, fleky či stámiliónové kšefty. Hnutie Slovensko vyzvalo Tarabu, aby nepodľahol premiérovým tlakom a ponukám.
Politológ pripustil, že Fico možno Tarabovi ponúkne niečo, o čom možno my ostatní nebudeme vedieť. "Hoci sa to zaplatí z našich peňazí, my o tom – tradične – nebudeme mať ani šajnu. Otvorene by mohol napríklad pánovi Malatincovi ponúknuť uvoľnené kreslo podpredsedu vlády po pánovi Kmecovi. Mohol by ho ponúknuť aj pánovi Tarabovi, ale to by vyzeralo ako pekný bordel, keby sa pán Taraba dostal do vlády takýmto spôsobom. A Robert Fico predsa bordel vo svoje vláde nemá," doplnil Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Fico si vyslúžil „bobríka pravdovravnosti“. Premiér podľa politológa opäť ukázal, na čom koalícii v skutočnosti záleží © SITA Všetky práva vyhradené.
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