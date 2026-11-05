Prominentného nemeckého politika našli mŕtveho v hotelovej izbe
Bavorský vicepremiér a minister hospodárstva Hubert Aiwanger zomrel vo veku 55 rokov, polícia okolnosti jeho smrti vyšetruje. Nemeckého politika Huberta Aiwangera, podpredsedu ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Bavorský vicepremiér a minister hospodárstva Hubert Aiwanger zomrel vo veku 55 rokov, polícia okolnosti jeho smrti vyšetruje.
Berlínska polícia oznámila, že telo politika objavili v hoteli v centrálnej štvrti Mitte. Polícia a prokuratúra začali vyšetrovanie s cieľom objasniť presnú príčinu a okolnosti úmrtia a vylúčiť prípadné cudzie zavinenie.
Aiwanger, predseda populistickej strany Slobodní voliči (Freie Wähler), pricestoval do Berlína na otvorenie straníckej kancelárie.
Podľa denníka Bild sa však podujatia nezúčastnil, pretože sa necítil dobre. Neskôr ho v hoteli našli bez známok života.
Bavorský premiér Markus Söder označil jeho smrť za „absolútnu tragédiu“. „Všetci sme hlboko otrasení. Naše myšlienky patria predovšetkým jeho rodine a deťom,“ vyhlásil.
Aiwanger stál na čele bavorskej organizácie Slobodných voličov od roku 2006. Strana sa v roku 2018 prvýkrát dostala do bavorskej vlády ako menší koaličný partner Söderovej Kresťanskosociálnej únie (CSU).
V roku 2023 čelil Aiwanger škandálu po odhalení, že ako tínedžer mal v školskej taške antisemitské letáky s nacistickým obsahom. Za aféru sa ospravedlnil, odstúpiť však odmietol.
Zdroj: SITA.sk - Prominentného nemeckého politika našli mŕtveho v hotelovej izbe © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemeckého politika Huberta Aiwangera, podpredsedu bavorskej vlády a ministra hospodárstva tejto spolkovej krajiny, našli v stredu mŕtveho v hotelovej izbe v Berlíne. Mal 55 rokov. Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa.
Bez známok života
Aiwanger, predseda populistickej strany Slobodní voliči (Freie Wähler), pricestoval do Berlína na otvorenie straníckej kancelárie.
Podľa denníka Bild sa však podujatia nezúčastnil, pretože sa necítil dobre. Neskôr ho v hoteli našli bez známok života.
Bavorský premiér Markus Söder označil jeho smrť za „absolútnu tragédiu“. „Všetci sme hlboko otrasení. Naše myšlienky patria predovšetkým jeho rodine a deťom,“ vyhlásil.
Za antisemitizmus sa ospravedlnil
Aiwanger stál na čele bavorskej organizácie Slobodných voličov od roku 2006. Strana sa v roku 2018 prvýkrát dostala do bavorskej vlády ako menší koaličný partner Söderovej Kresťanskosociálnej únie (CSU).
V roku 2023 čelil Aiwanger škandálu po odhalení, že ako tínedžer mal v školskej taške antisemitské letáky s nacistickým obsahom. Za aféru sa ospravedlnil, odstúpiť však odmietol.
Zdroj: SITA.sk - Prominentného nemeckého politika našli mŕtveho v hotelovej izbe © SITA Všetky práva vyhradené.
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