Trumpova dohoda s Putinom naráža na problémy, tankery s ruskou naftou menia kurz a vyhýbajú sa USA
Americkí odberatelia sa obávajú právnych a sankčných rizík. Dva z troch tankerov, ktoré pôvodne smerovali k americkému pobrežiu, už zmenili trasu. Plány na obnovenie dodávok ruskej motorovej nafty do ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Americkí odberatelia sa obávajú právnych a sankčných rizík. Dva z troch tankerov, ktoré pôvodne smerovali k americkému pobrežiu, už zmenili trasu.
Plány na obnovenie dodávok ruskej motorovej nafty do Spojených štátov v rámci dohody prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom narážajú na vážne prekážky. Dva z troch tankerov s ruským palivom, ktoré pôvodne smerovali k americkému pobrežiu, zmenili trasu. Potenciálni americkí odberatelia sa totiž obávajú právnych a sankčných rizík spojených s nákupom ruskej motorovej nafty. Informoval o tom ukrajinský Forbes s odvolaním sa na denník Financial Times (FT).
Tanker Talisman, ktorý preváža ruskú naftu, namiesto plavby cez Atlantik zamieril do Stredozemného mora a momentálne sa nachádza pri pobreží Alžírska, kde čaká na ďalšie pokyny. Plavidlo podlieha sankciám Spojených štátov, Veľkej Británie aj Európskej únie. Kurz zmenil aj tanker Leruo plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, ktorý 2. novembra zamieril smerom k Brazílii. Na toto plavidlo sa vzťahujú sankcie Británie, EÚ a Kanady.
Tretí tanker Agioi Fanendes zatiaľ pokračuje smerom k Spojeným štátom, no jeho konečný prístav nie je potvrdený. Analytik spoločnosti Kpler Matt Smith upozornil, že dve z troch zásielok už boli presmerované a podobný osud môže postihnúť aj tretiu. Podľa FT sa k americkému pobrežiu vydal aj ďalší sankcionovaný tanker Beast, ktorý 27. októbra naložil palivo v ruskom prístave Primorsk. Ako cieľ plavby zatiaľ uvádza Atlantický oceán.
Situáciu komplikuje aj pokles zásob motorovej nafty v USA. Jej zásoby podľa FT klesli pod hranicu 100 miliónov barelov, čo sa stalo prvýkrát za viac ako dve desaťročia. Trump pritom už v septembri kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré spájal s rastúcimi cenami palív. Po telefonáte s Putinom 10. októbra oznámil zmiernenie sankcií na ruskú naftu, pričom Moskva prisľúbila rýchle zvýšenie dodávok na svetový trh.
Generálny riaditeľ lodnej spoločnosti TORM Jacob Meldgaard sa domnieva, že malý počet vypravených tankerov a následné zmeny ich trás ukazujú, aký komplikovaný môže byť návrat Ruska do medzinárodného obchodu. Napriek oznámenému uvoľneniu sankcií totiž pretrvávajú obmedzenia vzťahujúce sa na konkrétne plavidlá a americké spoločnosti sa zjavne zdráhajú podstupovať riziko spojené s obchodovaním s ruským palivom.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova dohoda s Putinom naráža na problémy, tankery s ruskou naftou menia kurz a vyhýbajú sa USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Plány na obnovenie dodávok ruskej motorovej nafty do Spojených štátov v rámci dohody prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom narážajú na vážne prekážky. Dva z troch tankerov s ruským palivom, ktoré pôvodne smerovali k americkému pobrežiu, zmenili trasu. Potenciálni americkí odberatelia sa totiž obávajú právnych a sankčných rizík spojených s nákupom ruskej motorovej nafty. Informoval o tom ukrajinský Forbes s odvolaním sa na denník Financial Times (FT).
Tanker Talisman, ktorý preváža ruskú naftu, namiesto plavby cez Atlantik zamieril do Stredozemného mora a momentálne sa nachádza pri pobreží Alžírska, kde čaká na ďalšie pokyny. Plavidlo podlieha sankciám Spojených štátov, Veľkej Británie aj Európskej únie. Kurz zmenil aj tanker Leruo plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, ktorý 2. novembra zamieril smerom k Brazílii. Na toto plavidlo sa vzťahujú sankcie Británie, EÚ a Kanady.
Tretí tanker Agioi Fanendes zatiaľ pokračuje smerom k Spojeným štátom, no jeho konečný prístav nie je potvrdený. Analytik spoločnosti Kpler Matt Smith upozornil, že dve z troch zásielok už boli presmerované a podobný osud môže postihnúť aj tretiu. Podľa FT sa k americkému pobrežiu vydal aj ďalší sankcionovaný tanker Beast, ktorý 27. októbra naložil palivo v ruskom prístave Primorsk. Ako cieľ plavby zatiaľ uvádza Atlantický oceán.
Situáciu komplikuje aj pokles zásob motorovej nafty v USA. Jej zásoby podľa FT klesli pod hranicu 100 miliónov barelov, čo sa stalo prvýkrát za viac ako dve desaťročia. Trump pritom už v septembri kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré spájal s rastúcimi cenami palív. Po telefonáte s Putinom 10. októbra oznámil zmiernenie sankcií na ruskú naftu, pričom Moskva prisľúbila rýchle zvýšenie dodávok na svetový trh.
Generálny riaditeľ lodnej spoločnosti TORM Jacob Meldgaard sa domnieva, že malý počet vypravených tankerov a následné zmeny ich trás ukazujú, aký komplikovaný môže byť návrat Ruska do medzinárodného obchodu. Napriek oznámenému uvoľneniu sankcií totiž pretrvávajú obmedzenia vzťahujúce sa na konkrétne plavidlá a americké spoločnosti sa zjavne zdráhajú podstupovať riziko spojené s obchodovaním s ruským palivom.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova dohoda s Putinom naráža na problémy, tankery s ruskou naftou menia kurz a vyhýbajú sa USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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