Rozpočtový samit EÚ sa skončil fiaskom, lídri odmietli ustúpiť zo svojich požiadaviek
Spor o stovky miliárd eur prehĺbil rozpory medzi Parížom a Berlínom; bez definitívnej dohody zostala aj ďalšia finančná pomoc Ukrajine, proti ktorej sa postavili tri členské štáty.
27.11.2026 (SITA.sk) - Spor o stovky miliárd eur prehĺbil rozpory medzi Parížom a Berlínom; bez definitívnej dohody zostala aj ďalšia finančná pomoc Ukrajine, proti ktorej sa postavili tri členské štáty.
Lídri členských štátov ani po viac ako 12 hodinách rokovaní nedokázali prekonať zásadné rozpory a od plánovaného piatkového pokračovania samitu upustili. Napätú atmosféru sprevádzali vzájomné výčitky, ultimáta i bojkot časti rokovaní.
Kompromisný návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorý počíta s rozpočtom na roky 2028 až 2034 vo výške 1,78 bilióna eur v bežných cenách, narazil na odpor prakticky zo všetkých strán.
Costa pritom pôvodný návrh Európskej komisie (EK) už zredukoval o 204 miliárd eur, teda približne o desať percent.
Proti sebe stoja dva hlavné tábory. Skupina siedmich rozpočtovo zdržanlivých krajín, do ktorej patria Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko a Švédsko, požaduje ďalšie výrazné škrty.
Sedemnásť krajín združených v skupine Priatelia kohézie vrátane Slovenska naopak odmieta ďalšie okresávanie prostriedkov na regionálny rozvoj.
Costa sa pokúsil prekonať rozpory rozdelením lídrov do menších rokovacích skupín. Predstavitelia rozpočtovo zdržanlivých krajín však nadobudli dojem, že predseda Európskej rady na nich neprimerane tlačí v prospech druhého tábora, a tento formát rokovaní začali bojkotovať.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová už pri príchode na samit konštatovala, že dohoda je vzdialená svetelné roky. „Nemám časový limit. Mám konkrétne podmienky. Keď bude dohoda podľa mňa prijateľná a spravodlivá pre Taliansko, podpíšem ju,“ vyhlásila.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron na mimoriadnej tlačovej konferencii ešte počas summitu označil navrhované rozpočtové škrty za strategickú chybu a stanovil ultimátum.
Obáva sa totiž, že rokovania zasiahnu do kampane pred aprílovými prezidentskými voľbami vo Francúzsku. Marine Le Penová už avizovala zámer výrazne znížiť francúzsky príspevok do rozpočtu EÚ.
„Nie sme pripravení dosiahnuť dohodu za každú cenu. Rokovania môžeme uzavrieť do 31. decembra, ale to je absolútna hranica,“ zdôraznil Macron.
Nemecký kancelár Friedrich Merz naopak trvá na ďalšom znižovaní výdavkov a odmieta nové spoločné zadlžovanie. „Budúci viacročný finančný rámec zaťažia za sedem rokov úroky presahujúce 150 miliárd eur,“ upozornil.
Merz navyše podmieňuje svoj súhlas s rozpočtom účasťou všetkých 27 členských štátov na finančnej pomoci Ukrajine. Slovenský premiér Robert Fico už pred samitom tento postoj označil za „učebnicový príklad vydierania“.
V tieni rozpočtových sporov tak zostal návrh EK na dodatočnú pôžičku Ukrajine vo výške 45 miliárd eur na rok 2027. Kyjev v dôsledku pokračujúcej ruskej vojny čelí rozpočtovému deficitu odhadovanému na 70 miliárd eur.
Costa po samite oznámil, že návrh pôžičky podporilo 24 členských štátov, pričom Bulharsko sa chce zapojiť iba do financovania nevojenskej pomoci. Slovensko, Česko a Maďarsko ešte pred samitom deklarovali neochotu podieľať sa na novej pôžičke.
Predseda Európskej rady napriek neúspechu rokovaní naďalej verí v kompromis. „Všetci vedia, že Európu nesmieme sklamať a od 1. januára 2028 potrebujeme nový rozpočet,“ povedal Costa.
Ďalší pokus o dosiahnutie dohody čaká európskych lídrov na samite 17. a 18. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Rozpočtový samit EÚ sa skončil fiaskom, lídri odmietli ustúpiť zo svojich požiadaviek © SITA Všetky práva vyhradené.
Mimoriadny samit Európskej únie (EÚ), ktorý mal prelomiť patovú situáciu pri rokovaniach o budúcom sedemročnom rozpočte, sa skončil predčasne a bez dohody, napísal web Euronews.
Costov kompromis neprešiel
Kompromisný návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorý počíta s rozpočtom na roky 2028 až 2034 vo výške 1,78 bilióna eur v bežných cenách, narazil na odpor prakticky zo všetkých strán.
Costa pritom pôvodný návrh Európskej komisie (EK) už zredukoval o 204 miliárd eur, teda približne o desať percent.
Sedem šetrných a Priatelia kohézie
Proti sebe stoja dva hlavné tábory. Skupina siedmich rozpočtovo zdržanlivých krajín, do ktorej patria Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko a Švédsko, požaduje ďalšie výrazné škrty.
Sedemnásť krajín združených v skupine Priatelia kohézie vrátane Slovenska naopak odmieta ďalšie okresávanie prostriedkov na regionálny rozvoj.
Costa sa pokúsil prekonať rozpory rozdelením lídrov do menších rokovacích skupín. Predstavitelia rozpočtovo zdržanlivých krajín však nadobudli dojem, že predseda Európskej rady na nich neprimerane tlačí v prospech druhého tábora, a tento formát rokovaní začali bojkotovať.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová už pri príchode na samit konštatovala, že dohoda je vzdialená svetelné roky. „Nemám časový limit. Mám konkrétne podmienky. Keď bude dohoda podľa mňa prijateľná a spravodlivá pre Taliansko, podpíšem ju,“ vyhlásila.
Macronovo ultimátum
Francúzsky prezident Emmanuel Macron na mimoriadnej tlačovej konferencii ešte počas summitu označil navrhované rozpočtové škrty za strategickú chybu a stanovil ultimátum.
Obáva sa totiž, že rokovania zasiahnu do kampane pred aprílovými prezidentskými voľbami vo Francúzsku. Marine Le Penová už avizovala zámer výrazne znížiť francúzsky príspevok do rozpočtu EÚ.
„Nie sme pripravení dosiahnuť dohodu za každú cenu. Rokovania môžeme uzavrieť do 31. decembra, ale to je absolútna hranica,“ zdôraznil Macron.
Nemecký kancelár a slovenský premiér
Nemecký kancelár Friedrich Merz naopak trvá na ďalšom znižovaní výdavkov a odmieta nové spoločné zadlžovanie. „Budúci viacročný finančný rámec zaťažia za sedem rokov úroky presahujúce 150 miliárd eur,“ upozornil.
Merz navyše podmieňuje svoj súhlas s rozpočtom účasťou všetkých 27 členských štátov na finančnej pomoci Ukrajine. Slovenský premiér Robert Fico už pred samitom tento postoj označil za „učebnicový príklad vydierania“.
Traja proti pôžičke Ukrajine
V tieni rozpočtových sporov tak zostal návrh EK na dodatočnú pôžičku Ukrajine vo výške 45 miliárd eur na rok 2027. Kyjev v dôsledku pokračujúcej ruskej vojny čelí rozpočtovému deficitu odhadovanému na 70 miliárd eur.
Costa po samite oznámil, že návrh pôžičky podporilo 24 členských štátov, pričom Bulharsko sa chce zapojiť iba do financovania nevojenskej pomoci. Slovensko, Česko a Maďarsko ešte pred samitom deklarovali neochotu podieľať sa na novej pôžičke.
Ďalší pokus o tri týždne
Predseda Európskej rady napriek neúspechu rokovaní naďalej verí v kompromis. „Všetci vedia, že Európu nesmieme sklamať a od 1. januára 2028 potrebujeme nový rozpočet,“ povedal Costa.
Ďalší pokus o dosiahnutie dohody čaká európskych lídrov na samite 17. a 18. decembra.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rozpočtový samit EÚ sa skončil fiaskom, lídri odmietli ustúpiť zo svojich požiadaviek © SITA Všetky práva vyhradené.
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