Ruská špionážna loď sledovala cvičenie NATO pri Škótsku, zasiahlo britské námorníctvo
Britské ozbrojené sily v priebehu niekoľkých týždňov monitorovali tri ruské vojenské plavidlá. Moskva podľa Londýna čoraz častejšie využíva vojnové lode aj na ochranu svojej tieňovej ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Britské ozbrojené sily v priebehu niekoľkých týždňov monitorovali tri ruské vojenské plavidlá. Moskva podľa Londýna čoraz častejšie využíva vojnové lode aj na ochranu svojej tieňovej flotily.
Britské kráľovské námorníctvo sledovalo ruskú spravodajskú loď Viktor Leonov, ktorá monitorovala vojenské cvičenie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pri pobreží Škótska. O operácii informovalo námorníctvo v pondelok 2. novembra v čase rastúcich obáv západných krajín z ruskej špionáže a hybridných operácií v Európe.
Ruské plavidlo triedy Višňa, určené na zhromažďovanie spravodajských informácií, sa pohybovalo v blízkosti škótskeho súostrovia Vonkajšie Hebridy od 29. septembra do 8. októbra. Jeho činnosť monitorovali britské vojenské vrtuľníky Merlin. Podľa britského námorníctva Viktor Leonov pozorne sledoval spojenecké vojnové lode zapojené do cvičenia Strike Warrior, na ktorom sa zúčastnilo približne 2 000 príslušníkov ozbrojených síl zo šiestich krajín NATO.
Britské námorníctvo zároveň informovalo o ďalších operáciách zameraných na ruské vojenské plavidlá. V októbri lode HMS Dauntless a HMS Tyne zachytili a monitorovali ruskú fregatu Neustrashimy, ktorá sprevádzala sankcionované nákladné plavidlá cez Lamanšský prieliv. „Rusi boli v ostatných troch mesiacoch nútení nasadiť vojnovú loď na ochranu svojich nezákonných zásielok,“ uviedlo britské kráľovské námorníctvo.
Londýn podľa jeho vyhlásenia uvalil sankcie na viac ako 500 ruských plavidiel a v júni tohto roka zadržal ropný tanker Smyrtos. Britské námorníctvo upozornilo, že Moskva čoraz častejšie využíva vojenský sprievod na ochranu lodí takzvanej tieňovej flotily. Ide o plavidlá, ktoré Rusko používa na obchádzanie západných sankcií, predovšetkým pri preprave ropy.
Do ďalšej operácie sa od 11. do 14. októbra zapojila britská hliadková loď HMS Tyne, ktorá sledovala ruské výsadkové plavidlo Aleksandr Šabalin. Loď sovietskej výroby sprevádzala podľa britského námorníctva plavidlo ruskej tieňovej flotily a remorkér. Britské ozbrojené sily tak v priebehu niekoľkých týždňov uskutočnili tri operácie zamerané na sledovanie ruských spravodajských a vojenských lodí. Londýn upozorňuje na rastúcu aktivitu ruského námorníctva vo vodách v blízkosti Británie.
Ruská tieňová flotila zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní príjmov, ktoré Moskve pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine. Podľa ukrajinského vládneho registra bolo k máju 2026 identifikovaných 1 404 plavidiel patriacich do tejto flotily. Zvýšená aktivita ruských lodí prichádza v období, keď západní predstavitelia opakovane upozorňujú na rastúcu hrozbu špionáže, sabotáží a ďalších hybridných operácií pripisovaných Rusku, ako aj na riziko priamej vojenskej konfrontácie medzi Moskvou a NATO.
Zdroj: SITA.sk - Ruská špionážna loď sledovala cvičenie NATO pri Škótsku, zasiahlo britské námorníctvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Britské kráľovské námorníctvo sledovalo ruskú spravodajskú loď Viktor Leonov, ktorá monitorovala vojenské cvičenie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pri pobreží Škótska. O operácii informovalo námorníctvo v pondelok 2. novembra v čase rastúcich obáv západných krajín z ruskej špionáže a hybridných operácií v Európe.
Ruské plavidlo triedy Višňa, určené na zhromažďovanie spravodajských informácií, sa pohybovalo v blízkosti škótskeho súostrovia Vonkajšie Hebridy od 29. septembra do 8. októbra. Jeho činnosť monitorovali britské vojenské vrtuľníky Merlin. Podľa britského námorníctva Viktor Leonov pozorne sledoval spojenecké vojnové lode zapojené do cvičenia Strike Warrior, na ktorom sa zúčastnilo približne 2 000 príslušníkov ozbrojených síl zo šiestich krajín NATO.
Ďalšie operácie
Britské námorníctvo zároveň informovalo o ďalších operáciách zameraných na ruské vojenské plavidlá. V októbri lode HMS Dauntless a HMS Tyne zachytili a monitorovali ruskú fregatu Neustrashimy, ktorá sprevádzala sankcionované nákladné plavidlá cez Lamanšský prieliv. „Rusi boli v ostatných troch mesiacoch nútení nasadiť vojnovú loď na ochranu svojich nezákonných zásielok,“ uviedlo britské kráľovské námorníctvo.
Londýn podľa jeho vyhlásenia uvalil sankcie na viac ako 500 ruských plavidiel a v júni tohto roka zadržal ropný tanker Smyrtos. Britské námorníctvo upozornilo, že Moskva čoraz častejšie využíva vojenský sprievod na ochranu lodí takzvanej tieňovej flotily. Ide o plavidlá, ktoré Rusko používa na obchádzanie západných sankcií, predovšetkým pri preprave ropy.
Zvýšená aktivita ruských lodí
Do ďalšej operácie sa od 11. do 14. októbra zapojila britská hliadková loď HMS Tyne, ktorá sledovala ruské výsadkové plavidlo Aleksandr Šabalin. Loď sovietskej výroby sprevádzala podľa britského námorníctva plavidlo ruskej tieňovej flotily a remorkér. Britské ozbrojené sily tak v priebehu niekoľkých týždňov uskutočnili tri operácie zamerané na sledovanie ruských spravodajských a vojenských lodí. Londýn upozorňuje na rastúcu aktivitu ruského námorníctva vo vodách v blízkosti Británie.
Ruská tieňová flotila zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní príjmov, ktoré Moskve pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine. Podľa ukrajinského vládneho registra bolo k máju 2026 identifikovaných 1 404 plavidiel patriacich do tejto flotily. Zvýšená aktivita ruských lodí prichádza v období, keď západní predstavitelia opakovane upozorňujú na rastúcu hrozbu špionáže, sabotáží a ďalších hybridných operácií pripisovaných Rusku, ako aj na riziko priamej vojenskej konfrontácie medzi Moskvou a NATO.
Zdroj: SITA.sk - Ruská špionážna loď sledovala cvičenie NATO pri Škótsku, zasiahlo britské námorníctvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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