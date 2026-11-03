Regenda si zvolil švédsku cestu na návrat do NHL. Individuálne sa mu darí, no tímu patrí posledné miesto
Aj napriek nepriaznivej situácii vie, že mužstvo je "dobré" a všetko sa otočí v jeho prospech a naštartuje sa víťazná šnúra. Slovenský hokejista Pavol Regenda ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Aj napriek nepriaznivej situácii vie, že mužstvo je "dobré" a všetko sa otočí v jeho prospech a naštartuje sa víťazná šnúra.
Slovenský hokejista Pavol Regenda skončil po štyroch rokoch v zámorí a musel sa presunúť do Európy. Aby si opäť našiel cestu do NHL, rozhodol sa pre švédsku ligu.
Vybral si klub HV 71, kde pravidelne dostáva dostatok priestoru na ľade, a v 13 zápasoch nazbieral 11 bodov za tri góly a osem asistencií. Priemerne približne odohrá okolo 19 minút za duel.
Jeho tímu sa však výsledkovo nedarí, keď po 14 stretnutiach získal iba 11 bodov a z víťazstva sa tešil len trikrát. Patrí mu tak posledná 14. priečka štyri body za pozície zaručujúce vyhnutie sa baráži o udržanie.
"Musím povedať, že som mal náročné leto a takúto situáciu, čo nastala, som vôbec nečakal. Veril som, že príde nejaká ponuka zo zámoria. Stále som z toho sklamaný a trápi ma to, ale nič sa nedá robiť. Rozhodol som sa, že pôjdem európskou cestou a verím, že dvere do NHL nie sú zatvorené. Chcem sa vrátiť späť, taká je moja mentalita a uvidíme, čo bude v lete po sezóne," vyjadril sa pre médiá na reprezentačnom zraze 26-ročný Michalovčan.
"Švédska lige je top v Európe a bavil som sa aj s agentmi, že práve z nej je veľká šanca na návrat do NHL. Aj preto som zvolil túto cestu a chcel som byť v tíme, kde dostanem veľa priestoru a môžem napredovať," prezradil ďalej.
Aj napriek nepriaznivej situácii a poslednému miestu vo švédskej súťaži vie, že mužstvo je "dobré" a všetko sa otočí v jeho prospech a naštartuje sa víťazná šnúra.
"Liga je veľmi náročná a vyrovnaná, vyhráte tri zápasy a ste zrazu hore. Určite tie body a postavenie v tabuľke nezodpovedajú tomu, čo predvádzame," priblížil Regenda.
V meste Jönköping sa cíti dobre, páčia sa mu fanúšikovia i zázemie. "Oproti zámoriu sa tu hrá menej súbojov, menej sa cestuje a po dueloch ste vždy doma," doplnil na zraze pred cestou na Nemecký pohár.
Zdroj: SITA.sk - Regenda si zvolil švédsku cestu na návrat do NHL. Individuálne sa mu darí, no tímu patrí posledné miesto © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Pavol Regenda skončil po štyroch rokoch v zámorí a musel sa presunúť do Európy. Aby si opäť našiel cestu do NHL, rozhodol sa pre švédsku ligu.
Vybral si klub HV 71, kde pravidelne dostáva dostatok priestoru na ľade, a v 13 zápasoch nazbieral 11 bodov za tri góly a osem asistencií. Priemerne približne odohrá okolo 19 minút za duel.
Jeho tímu sa však výsledkovo nedarí, keď po 14 stretnutiach získal iba 11 bodov a z víťazstva sa tešil len trikrát. Patrí mu tak posledná 14. priečka štyri body za pozície zaručujúce vyhnutie sa baráži o udržanie.
Takúto situáciu nečakal
"Musím povedať, že som mal náročné leto a takúto situáciu, čo nastala, som vôbec nečakal. Veril som, že príde nejaká ponuka zo zámoria. Stále som z toho sklamaný a trápi ma to, ale nič sa nedá robiť. Rozhodol som sa, že pôjdem európskou cestou a verím, že dvere do NHL nie sú zatvorené. Chcem sa vrátiť späť, taká je moja mentalita a uvidíme, čo bude v lete po sezóne," vyjadril sa pre médiá na reprezentačnom zraze 26-ročný Michalovčan.
"Švédska lige je top v Európe a bavil som sa aj s agentmi, že práve z nej je veľká šanca na návrat do NHL. Aj preto som zvolil túto cestu a chcel som byť v tíme, kde dostanem veľa priestoru a môžem napredovať," prezradil ďalej.
Páči sa mu tam
Aj napriek nepriaznivej situácii a poslednému miestu vo švédskej súťaži vie, že mužstvo je "dobré" a všetko sa otočí v jeho prospech a naštartuje sa víťazná šnúra.
"Liga je veľmi náročná a vyrovnaná, vyhráte tri zápasy a ste zrazu hore. Určite tie body a postavenie v tabuľke nezodpovedajú tomu, čo predvádzame," priblížil Regenda.
V meste Jönköping sa cíti dobre, páčia sa mu fanúšikovia i zázemie. "Oproti zámoriu sa tu hrá menej súbojov, menej sa cestuje a po dueloch ste vždy doma," doplnil na zraze pred cestou na Nemecký pohár.
Zdroj: SITA.sk - Regenda si zvolil švédsku cestu na návrat do NHL. Individuálne sa mu darí, no tímu patrí posledné miesto © SITA Všetky práva vyhradené.
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