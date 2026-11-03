Rusko uskutočnilo na Ukrajine masívne útoky; 29 mŕtvych a zasiahnutá nemocnica – FOTO
Pri bombardovaní školy v Záporožskej oblasti je nezvestných ďalších 48 ľudí. Útok na nemocnicu v Charkove si vyžiadal desiatky zranených, pričom USA pripravujú nové mierové rokovania.
3.11.2026 (SITA.sk) - Pri bombardovaní školy v Záporožskej oblasti je nezvestných ďalších 48 ľudí. Útok na nemocnicu v Charkove si vyžiadal desiatky zranených, pričom USA pripravujú nové mierové rokovania.
Bilancia pondelkového bombardovania obce Komyšuvacha v Záporožskej oblasti medzitým vzrástla na najmenej 29 mŕtvych. Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia a 48 zostáva nezvestných.
„Počet obetí ruských leteckých útokov na Komyšuvachu vzrástol na 29. Ďalších päť ľudí je zranených a 48 je nezvestných,“ oznámil úradujúci gubernátor Mychajlo Semikin.
Ruské bomby zasiahli školu, v ktorej obyvatelia dostávali humanitárnu pomoc. Po prvom útoku nasledovalo ďalšie bombardovanie úkrytu. Medzi mŕtvymi sú dvaja záchranári a štyria policajti.
V Charkove zasiahli ruské rakety a riadené letecké bomby zdravotnícke zariadenie. Podľa gubernátora Oleha Synehubova utrpelo zranenia najmenej 62 ľudí a do iných nemocníc evakuujú 226 pacientov. Poškodené boli aj okolité bytové domy a vozidlá.
Ruské útoky zasiahli kritickú infraštruktúru v Dnipre a okolí Kryvého Rihu. V Dnipre utrpelo zranenia najmenej päť ľudí.
Výstrahy pred balistickými raketami platili aj pre Kyjev a Sumy. Moskva potvrdila rozsiahle útoky na ukrajinskú energetiku a prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Poľsko v reakcii na bombardovanie aktivovalo protivzdušnú obranu na ochranu svojho vzdušného priestoru.
Boje sa vystupňovali aj na ruskej strane hranice. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že smerom k metropolitnej oblasti letelo približne 493 dronov, pričom 187 ich protivzdušná obrana zneškodnila pri približovaní k hlavnému mestu.
Eskalácia nasledovala po nedeľňajšom skončení šesťdňového prímeria v okolí Ruskom okupovaných Olešiek. Dohodu sprostredkovala prvá dáma USA Melania Trumpová a umožnila humanitárnu pomoc i evakuáciu civilistov.
Ukrajina tvrdí, že Rusko odmietlo predĺženie prímeria a prestávku využilo na posilňovanie vojenských pozícií. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia nepoprel. „To je v takýchto situáciách úplne bežná prax,“ vyhlásil s tým, že aj ukrajinské jednotky podľa neho využívali prestávky na preskupovanie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil bombardovanie Komyšuvachy za dôkaz, že Moskva nemá záujem o mier. „Rusko týmito vraždami vysiela úplne opačný signál: počíta s ďalším zabíjaním. Musí nasledovať odpoveď,“ vyhlásil.
Napriek eskalácii americký osobitný vyslanec Steve Witkoff oznámil, že rokovania Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny by sa mali obnoviť budúci týždeň.
Británia a Francúzsko zároveň pripravujú v Poľsku vojenské cvičenie približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín.
Nové mnohonárodné sily majú pomôcť zabezpečiť Ukrajinu po prípadnom prímerí. Ich úlohou však nebude vedenie útočných operácií a nasadené majú byť až po zastavení bojov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusko uskutočnilo na Ukrajine masívne útoky; 29 mŕtvych a zasiahnutá nemocnica – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v noci na utorok podniklo rozsiahle raketové a letecké útoky na viaceré oblasti Ukrajiny, pričom zasiahlo nemocnicu, energetickú infraštruktúru aj obytné budovy.
Nová vlna bombardovania nasledovala krátko po skončení bezprecedentného miestneho prímeria v Chersonskej oblasti a výrazne oslabila nádeje na diplomatický pokrok.
Mŕtvi a nezvestní
Bilancia pondelkového bombardovania obce Komyšuvacha v Záporožskej oblasti medzitým vzrástla na najmenej 29 mŕtvych. Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia a 48 zostáva nezvestných.
„Počet obetí ruských leteckých útokov na Komyšuvachu vzrástol na 29. Ďalších päť ľudí je zranených a 48 je nezvestných,“ oznámil úradujúci gubernátor Mychajlo Semikin.
Ruské bomby zasiahli školu, v ktorej obyvatelia dostávali humanitárnu pomoc. Po prvom útoku nasledovalo ďalšie bombardovanie úkrytu. Medzi mŕtvymi sú dvaja záchranári a štyria policajti.
Výstrahy pred raketami
V Charkove zasiahli ruské rakety a riadené letecké bomby zdravotnícke zariadenie. Podľa gubernátora Oleha Synehubova utrpelo zranenia najmenej 62 ľudí a do iných nemocníc evakuujú 226 pacientov. Poškodené boli aj okolité bytové domy a vozidlá.
Ruské útoky zasiahli kritickú infraštruktúru v Dnipre a okolí Kryvého Rihu. V Dnipre utrpelo zranenia najmenej päť ľudí.
Výstrahy pred balistickými raketami platili aj pre Kyjev a Sumy. Moskva potvrdila rozsiahle útoky na ukrajinskú energetiku a prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Poľsko v reakcii na bombardovanie aktivovalo protivzdušnú obranu na ochranu svojho vzdušného priestoru.
Ukrajina vracia úder
Boje sa vystupňovali aj na ruskej strane hranice. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že smerom k metropolitnej oblasti letelo približne 493 dronov, pričom 187 ich protivzdušná obrana zneškodnila pri približovaní k hlavnému mestu.
Eskalácia nasledovala po nedeľňajšom skončení šesťdňového prímeria v okolí Ruskom okupovaných Olešiek. Dohodu sprostredkovala prvá dáma USA Melania Trumpová a umožnila humanitárnu pomoc i evakuáciu civilistov.
Rusko zneužilo prímerie
Ukrajina tvrdí, že Rusko odmietlo predĺženie prímeria a prestávku využilo na posilňovanie vojenských pozícií. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia nepoprel. „To je v takýchto situáciách úplne bežná prax,“ vyhlásil s tým, že aj ukrajinské jednotky podľa neho využívali prestávky na preskupovanie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil bombardovanie Komyšuvachy za dôkaz, že Moskva nemá záujem o mier. „Rusko týmito vraždami vysiela úplne opačný signál: počíta s ďalším zabíjaním. Musí nasledovať odpoveď,“ vyhlásil.
Manévre v Poľsku
Napriek eskalácii americký osobitný vyslanec Steve Witkoff oznámil, že rokovania Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny by sa mali obnoviť budúci týždeň.
Británia a Francúzsko zároveň pripravujú v Poľsku vojenské cvičenie približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín.
Nové mnohonárodné sily majú pomôcť zabezpečiť Ukrajinu po prípadnom prímerí. Ich úlohou však nebude vedenie útočných operácií a nasadené majú byť až po zastavení bojov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusko uskutočnilo na Ukrajine masívne útoky; 29 mŕtvych a zasiahnutá nemocnica – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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