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06. októbra 2026
Maďarská vláda zavedie od budúceho roka tzv. „daň z bohatstva“
Nová daň sa bude vzťahovať iba na fyzické osoby s čistým majetkom nad jednu miliardu forintov. Maďarská vláda schválila detaily pripravovanej dane z majetku, ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Nová daň sa bude vzťahovať iba na fyzické osoby s čistým majetkom nad jednu miliardu forintov.
Maďarská vláda schválila detaily pripravovanej dane z majetku, rozšírenie zvýhodneného režimu pre malé podniky KATA a zrušenie časti daňových výhod pre profesionálnych futbalistov. V utorok to oznámil premiér Péter Magyar vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.
Daň z majetku, alebo aj „miliardárska daň“ začne platiť od 1. januára 2027. Majetok v hodnote nad jednu miliardu forintov (asi 2,7 milióna eur) bude zdaňovaný jednopercentnou sadzbou, pri majetku presahujúcom 100 miliárd forintov bude sadzba 1,5 percenta.
Do základu dane sa bude započítavať nehnuteľný majetok, obchodné podiely, majetok v zahraničí aj aktíva spravované zverenskými fondmi, a to podľa ich trhovej hodnoty.
Daň sa bude platiť raz ročne podľa stavu majetku ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka. Povinnosť sa bude vzťahovať iba na fyzické osoby s čistým majetkom nad jednu miliardu forintov.
Vláda zároveň rozširuje režim paušálnej dane KATA aj na ľudí pracujúcich popri hlavnom zamestnaní, dôchodcov a vysokoškolských študentov. Daň budú môcť využívať aj firmy a ďalšie organizácie, nielen fyzické osoby. Podľa premiéra by sa do systému mohlo zapojiť viac ako 100-tisíc nových malých podnikateľov.
Podnikatelia využívajúci KATA pri svojom hlavnom zdroji príjmu budú platiť paušálnu mesačnú daň 100-tisíc forintov. Pri vedľajšej zárobkovej činnosti bude mesačná daň 50-tisíc forintov. Ročný limit príjmov pre využívanie režimu KATA sa zvýši z 18 miliónov na 22 miliónov forintov.
Magyar zároveň oznámil obmedzenie daňového zvýhodnenia pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Horný limit príjmu sa zníži z 500 miliónov na 60 miliónov forintov ročne, čo je rovnaká hranica, aká platí pre novinárov, hercov a ďalšie tvorivé profesie.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská vláda zavedie od budúceho roka tzv. „daň z bohatstva“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská vláda schválila detaily pripravovanej dane z majetku, rozšírenie zvýhodneného režimu pre malé podniky KATA a zrušenie časti daňových výhod pre profesionálnych futbalistov. V utorok to oznámil premiér Péter Magyar vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.
Daň z bohatstva
Daň z majetku, alebo aj „miliardárska daň“ začne platiť od 1. januára 2027. Majetok v hodnote nad jednu miliardu forintov (asi 2,7 milióna eur) bude zdaňovaný jednopercentnou sadzbou, pri majetku presahujúcom 100 miliárd forintov bude sadzba 1,5 percenta.
Do základu dane sa bude započítavať nehnuteľný majetok, obchodné podiely, majetok v zahraničí aj aktíva spravované zverenskými fondmi, a to podľa ich trhovej hodnoty.
Daň sa bude platiť raz ročne podľa stavu majetku ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka. Povinnosť sa bude vzťahovať iba na fyzické osoby s čistým majetkom nad jednu miliardu forintov.
Paušálna daň z príjmu
Vláda zároveň rozširuje režim paušálnej dane KATA aj na ľudí pracujúcich popri hlavnom zamestnaní, dôchodcov a vysokoškolských študentov. Daň budú môcť využívať aj firmy a ďalšie organizácie, nielen fyzické osoby. Podľa premiéra by sa do systému mohlo zapojiť viac ako 100-tisíc nových malých podnikateľov.
Podnikatelia využívajúci KATA pri svojom hlavnom zdroji príjmu budú platiť paušálnu mesačnú daň 100-tisíc forintov. Pri vedľajšej zárobkovej činnosti bude mesačná daň 50-tisíc forintov. Ročný limit príjmov pre využívanie režimu KATA sa zvýši z 18 miliónov na 22 miliónov forintov.
Menej výhod
Magyar zároveň oznámil obmedzenie daňového zvýhodnenia pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Horný limit príjmu sa zníži z 500 miliónov na 60 miliónov forintov ročne, čo je rovnaká hranica, aká platí pre novinárov, hercov a ďalšie tvorivé profesie.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská vláda zavedie od budúceho roka tzv. „daň z bohatstva“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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