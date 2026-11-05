Severná Kórea odkázala Bruselu, nech sa stará o seba: Ľudské práva v KĽDR sú v poriadku, na rozdiel od EÚ
Podľa misie KĽDR pri OSN demonštranti naprieč Európou požadujú „také základné práva, ako je právo na existenciu.“ Severná Kórea ostro kritizovala Európsku úniu ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Podľa misie KĽDR pri OSN demonštranti naprieč Európou požadujú „také základné práva, ako je právo na existenciu.“
Severná Kórea ostro kritizovala Európsku úniu (EÚ) za návrh rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN) týkajúcej sa ľudských práv v krajine a vyzvala Brusel, aby si riešil vlastné problémy.
Misia KĽDR pri OSN vo vyhlásení zverejnenom štátnou agentúrou KCNA uviedla, že EÚ opätovne predložila návrh rezolúcie, ktorý podľa nej hrubo skresľuje politiku a situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei. Pchjongjang označil tento krok za „frašku“ a „politicky motivovanú provokáciu“.
„Ľudské práva v žiadnom prípade nie sú monopolom Západu,“ uviedla severokórejská misia. Zároveň poukázala na protesty v európskych mestách. „V mestách po celej Európe, od Paríža po Brusel, sídlo Európskej únie, zapĺňajú ulice demonštranti zo všetkých spoločenských vrstiev požadujúci také základné práva, ako je právo na existenciu. EÚ nech sa radšej stará sama do seba a nenafukuje neexistujúce ľudskoprávne otázky,“ uviedla.
Valné zhromaždenie OSN prijíma rezolúciu odsudzujúcu porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei každoročne od roku 2005. Organizácia dlhodobo obviňuje Severnú Kóreu zo systematického porušovania ľudských práv vrátane prevádzkovania väzenských táborov a výrazného obmedzovania slobody prejavu a prístupu k informáciám.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vlani uviedol, že situácia v krajine sa za posledné desaťročie nezlepšila a v mnohých oblastiach sa dokonca zhoršila.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odkázala Bruselu, nech sa stará o seba: Ľudské práva v KĽDR sú v poriadku, na rozdiel od EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea ostro kritizovala Európsku úniu (EÚ) za návrh rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN) týkajúcej sa ľudských práv v krajine a vyzvala Brusel, aby si riešil vlastné problémy.
Misia KĽDR pri OSN vo vyhlásení zverejnenom štátnou agentúrou KCNA uviedla, že EÚ opätovne predložila návrh rezolúcie, ktorý podľa nej hrubo skresľuje politiku a situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei. Pchjongjang označil tento krok za „frašku“ a „politicky motivovanú provokáciu“.
„Ľudské práva v žiadnom prípade nie sú monopolom Západu,“ uviedla severokórejská misia. Zároveň poukázala na protesty v európskych mestách. „V mestách po celej Európe, od Paríža po Brusel, sídlo Európskej únie, zapĺňajú ulice demonštranti zo všetkých spoločenských vrstiev požadujúci také základné práva, ako je právo na existenciu. EÚ nech sa radšej stará sama do seba a nenafukuje neexistujúce ľudskoprávne otázky,“ uviedla.
Valné zhromaždenie OSN prijíma rezolúciu odsudzujúcu porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei každoročne od roku 2005. Organizácia dlhodobo obviňuje Severnú Kóreu zo systematického porušovania ľudských práv vrátane prevádzkovania väzenských táborov a výrazného obmedzovania slobody prejavu a prístupu k informáciám.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vlani uviedol, že situácia v krajine sa za posledné desaťročie nezlepšila a v mnohých oblastiach sa dokonca zhoršila.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odkázala Bruselu, nech sa stará o seba: Ľudské práva v KĽDR sú v poriadku, na rozdiel od EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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