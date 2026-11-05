Spoločnosť SE-ES pripravila vlastný ESG report, hoci nemusela
Slovenské elektrárne - energetické služby pripravili svoj prvý samostatný ESG report. Popri vlastných emisiách Scope 1 až 3 v ňom sledujú aj emisie, ktorým pomáhajú predchádzať energetické ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Slovenské elektrárne - energetické služby pripravili svoj prvý samostatný ESG report.
Popri vlastných emisiách Scope 1 až 3 v ňom sledujú aj emisie, ktorým pomáhajú predchádzať energetické riešenia realizované u ich zákazníkov.
Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby (SE-ES) pripravila za rok 2025 vlastný ESG report, hoci jej samostatné reportovanie legislatíva neukladá. Potrebné údaje poskytuje svojej materskej spoločnosti Slovenské elektrárne, napriek tomu sa rozhodla svoju environmentálnu, sociálnu a riadiacu výkonnosť vyhodnocovať aj samostatne.
Cieľom reportu nie je iba zhrnúť aktivity spoločnosti, ale na základe dát pomenovať jej reálny dopad, priestor na zlepšenie a výsledky energetických riešení realizovaných pre zákazníkov. "ESG princípy žijeme už dlho. Prvý ESG report je pre nás zrkadlom – ukazuje, kde sme a kam smerujeme," hovorí Martin Kumpan, konateľ a výkonný riaditeľ SE-ES.
Správa bola pripravená podľa Európskeho dobrovoľného štandardu pre vykazovanie udržateľnosti pre nekótované malé a stredné podniky (VSME) a pokrýva jeho základný modul B1 až B11. Hoci ide o dobrovoľné vykazovanie, SE-ES nechala správu zároveň externe overiť organizáciou SUSTAINOVA®. Spoločnosť počíta s tým, že report podľa tohto štandardu bude zverejňovať každoročne a bude tak môcť sledovať vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase.
Environmentálna časť reportu zahŕňa emisie spoločnosti v kategóriách Scope 1, Scope 2 a Scope 3 - od priamych emisií až po nepriame emisie súvisiace s nakupovanou energiou a hodnotovým reťazcom.
Za rok 2025 predstavovali priame emisie Scope 1 celkovo 655,97 t CO₂e a emisie Scope 2 vypočítané metódou location-based 269,39 t CO₂e. Spolu tak Scope 1 a 2 dosiahli 925,36 t CO₂e, čo predstavuje emisnú intenzitu približne 3,97 t CO₂e na milión eur obratu.
SE-ES samostatne vyhodnocuje aj tzv. ‘avoided emissions’, teda emisie, ktorým sa podarilo predísť vďaka energetickým riešeniam u zákazníkov. Niekedy sa neformálne označujú ako Scope 4, nejde však o súčasť štandardných kategórií Scope 1 až 3. Tento ukazovateľ má zachytiť jednu zo špecifických oblastí pôsobenia energetickej spoločnosti: rozdiel medzi jej vlastnou uhlíkovou stopou a dopadom projektov, ktorými pomáha znižovať spotrebu energie a emisie iných firiem.
Energetické riešenia SE-ES pomohli podľa výpočtov za rok 2025 zákazníkom predísť vzniku približne 3 946 ton CO₂e. Do spoločného výsledku vstupujú projekty z viacerých oblastí energetických služieb, napríklad fotovoltické elektrárne, batériové úložiská či tepelné čerpadlá.
Pri výpočtoch SE-ES porovnáva referenčný scenár, teda množstvo emisií, ktoré by vzniklo bez realizovaného opatrenia, so scenárom po jeho zavedení. Metodický prístup vychádza z medzinárodne používaných princípov WBCSD a GHG Protocolu.
Environmentálne ukazovatele sú len jednou časťou ESG reportu. SE-ES mala ku koncu roka 2025 48 zamestnancov a počas roka nezaznamenala žiadny pracovný úraz. Report sleduje aj pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť zamestnancov či ich vzdelávanie a rozvoj.
Súčasťou je aj oblasť zodpovedného riadenia. Spoločnosť má zavedené systémy manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001, ktoré v roku 2025 opätovne obhájila v rámci dozorných auditov. Riadenie spoločnosti zároveň dopĺňajú Etický kódex, Etická príručka a Kódex nulovej tolerancie korupcie.
Výsledky reportu chce SE-ES využívať aj pri nastavovaní ďalších cieľov. Súčasťou prístupu je plán postupného znižovania emisií vznikajúcich pri vlastnej činnosti spoločnosti a zároveň zvyšovanie pozitívneho dopadu energetických riešení realizovaných u zákazníkov.
"Nechceme, aby bol ESG report len formalitou. Má nám ukázať, kde máme priestor zlepšiť vlastné fungovanie a zároveň kde dokážeme prostredníctvom našich riešení priniesť najväčší merateľný prínos zákazníkom. Ak ESG nemá zostať iba na papieri, musí sa premietnuť do konkrétnych rozhodnutí a výsledkov," dodáva Martin Kumpan.
"ESG nie je pre nás cieľ, ale cesta. Tento report vytvárame ako priestor na zastavenie a reálny pohľad na to, čo robíme – kde vieme priniesť najväčšiu hodnotu a čo má zmysel rozvíjať ďalej. Zverejnením reportu chceme ukázať, že ESG môže mať praktický zmysel aj v energetike – ak sa opiera o konkrétne dáta, nie len formálne frázy," doplnil Andrea Pancotti.
Od roku 2024 je SE-ES zároveň členom ESG Klubu, kde spolu s ďalšími firmami a odborníkmi zdieľa skúsenosti s udržateľnosťou a dobrovoľným ESG reportingom. Aj týmto spôsobom chce ďalej rozvíjať svoj prístup k udržateľnosti a prenášať získané skúsenosti do vlastného fungovania aj riešení pre zákazníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť SE-ES pripravila vlastný ESG report, hoci nemusela © SITA Všetky práva vyhradené.
Popri vlastných emisiách Scope 1 až 3 v ňom sledujú aj emisie, ktorým pomáhajú predchádzať energetické riešenia realizované u ich zákazníkov.
Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby (SE-ES) pripravila za rok 2025 vlastný ESG report, hoci jej samostatné reportovanie legislatíva neukladá. Potrebné údaje poskytuje svojej materskej spoločnosti Slovenské elektrárne, napriek tomu sa rozhodla svoju environmentálnu, sociálnu a riadiacu výkonnosť vyhodnocovať aj samostatne.
Cieľom reportu nie je iba zhrnúť aktivity spoločnosti, ale na základe dát pomenovať jej reálny dopad, priestor na zlepšenie a výsledky energetických riešení realizovaných pre zákazníkov. "ESG princípy žijeme už dlho. Prvý ESG report je pre nás zrkadlom – ukazuje, kde sme a kam smerujeme," hovorí Martin Kumpan, konateľ a výkonný riaditeľ SE-ES.
Správa bola pripravená podľa Európskeho dobrovoľného štandardu pre vykazovanie udržateľnosti pre nekótované malé a stredné podniky (VSME) a pokrýva jeho základný modul B1 až B11. Hoci ide o dobrovoľné vykazovanie, SE-ES nechala správu zároveň externe overiť organizáciou SUSTAINOVA®. Spoločnosť počíta s tým, že report podľa tohto štandardu bude zverejňovať každoročne a bude tak môcť sledovať vývoj jednotlivých ukazovateľov v čase.
Vlastná uhlíková stopa SE-ES v číslach
Environmentálna časť reportu zahŕňa emisie spoločnosti v kategóriách Scope 1, Scope 2 a Scope 3 - od priamych emisií až po nepriame emisie súvisiace s nakupovanou energiou a hodnotovým reťazcom.
Za rok 2025 predstavovali priame emisie Scope 1 celkovo 655,97 t CO₂e a emisie Scope 2 vypočítané metódou location-based 269,39 t CO₂e. Spolu tak Scope 1 a 2 dosiahli 925,36 t CO₂e, čo predstavuje emisnú intenzitu približne 3,97 t CO₂e na milión eur obratu.
Od vlastných emisií až po dopad u zákazníkov
SE-ES samostatne vyhodnocuje aj tzv. ‘avoided emissions’, teda emisie, ktorým sa podarilo predísť vďaka energetickým riešeniam u zákazníkov. Niekedy sa neformálne označujú ako Scope 4, nejde však o súčasť štandardných kategórií Scope 1 až 3. Tento ukazovateľ má zachytiť jednu zo špecifických oblastí pôsobenia energetickej spoločnosti: rozdiel medzi jej vlastnou uhlíkovou stopou a dopadom projektov, ktorými pomáha znižovať spotrebu energie a emisie iných firiem.
Energetické riešenia SE-ES pomohli podľa výpočtov za rok 2025 zákazníkom predísť vzniku približne 3 946 ton CO₂e. Do spoločného výsledku vstupujú projekty z viacerých oblastí energetických služieb, napríklad fotovoltické elektrárne, batériové úložiská či tepelné čerpadlá.
Pri výpočtoch SE-ES porovnáva referenčný scenár, teda množstvo emisií, ktoré by vzniklo bez realizovaného opatrenia, so scenárom po jeho zavedení. Metodický prístup vychádza z medzinárodne používaných princípov WBCSD a GHG Protocolu.
Ľudia, bezpečnosť a zodpovedné riadenie
Environmentálne ukazovatele sú len jednou časťou ESG reportu. SE-ES mala ku koncu roka 2025 48 zamestnancov a počas roka nezaznamenala žiadny pracovný úraz. Report sleduje aj pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť zamestnancov či ich vzdelávanie a rozvoj.
Súčasťou je aj oblasť zodpovedného riadenia. Spoločnosť má zavedené systémy manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001, ktoré v roku 2025 opätovne obhájila v rámci dozorných auditov. Riadenie spoločnosti zároveň dopĺňajú Etický kódex, Etická príručka a Kódex nulovej tolerancie korupcie.
ESG report má byť podkladom pre ďalšie rozhodnutia
Výsledky reportu chce SE-ES využívať aj pri nastavovaní ďalších cieľov. Súčasťou prístupu je plán postupného znižovania emisií vznikajúcich pri vlastnej činnosti spoločnosti a zároveň zvyšovanie pozitívneho dopadu energetických riešení realizovaných u zákazníkov.
"Nechceme, aby bol ESG report len formalitou. Má nám ukázať, kde máme priestor zlepšiť vlastné fungovanie a zároveň kde dokážeme prostredníctvom našich riešení priniesť najväčší merateľný prínos zákazníkom. Ak ESG nemá zostať iba na papieri, musí sa premietnuť do konkrétnych rozhodnutí a výsledkov," dodáva Martin Kumpan.
"ESG nie je pre nás cieľ, ale cesta. Tento report vytvárame ako priestor na zastavenie a reálny pohľad na to, čo robíme – kde vieme priniesť najväčšiu hodnotu a čo má zmysel rozvíjať ďalej. Zverejnením reportu chceme ukázať, že ESG môže mať praktický zmysel aj v energetike – ak sa opiera o konkrétne dáta, nie len formálne frázy," doplnil Andrea Pancotti.
Od roku 2024 je SE-ES zároveň členom ESG Klubu, kde spolu s ďalšími firmami a odborníkmi zdieľa skúsenosti s udržateľnosťou a dobrovoľným ESG reportingom. Aj týmto spôsobom chce ďalej rozvíjať svoj prístup k udržateľnosti a prenášať získané skúsenosti do vlastného fungovania aj riešení pre zákazníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť SE-ES pripravila vlastný ESG report, hoci nemusela © SITA Všetky práva vyhradené.
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