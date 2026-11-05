Vojna s Iránom prehrala republikánom voľby, ale Trump by ju začal znova. Nebojí sa ani impeachmentu
Odmietol tiež špekulácie o možnom odvolaní ministra vojny Petea Hegsetha, jedného z najvýraznejších zástancov vojenského postupu voči Iránu. Americký prezident ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Odmietol tiež špekulácie o možnom odvolaní ministra vojny Petea Hegsetha, jedného z najvýraznejších zástancov vojenského postupu voči Iránu.
Americký prezident Donald Trump v stredu pripustil, že vojna proti Iránu zohrala významnú úlohu pri porážke Republikánskej strany v kongresových voľbách. Reagoval tak na vyjadrenia viceprezidenta JD Vancea, podľa ktorého boli práve boje s Iránom hlavným dôvodom volebného neúspechu republikánov.
„Myslím si, že je to do veľkej miery pravda, pretože krátkodobo trochu zvýšila ceny benzínu,“ povedal Trump novinárom. Vance predtým na sociálne sieti X napísal: „Dôvodom našej porážky je vojna. Sám prezident to povedal včera večer.“
Trump však zároveň svoje rozhodnutie začať vojenskú operáciu obhajoval. „Keby som sa mal rozhodovať znova, urobil by som to opäť. Z dlhodobého hľadiska je to jediné riešenie. Nemôžete dovoliť Iránu vlastniť jadrovú zbraň,“ vyhlásil.
Prezident tiež odmietol špekulácie o možnom odvolaní ministra vojny Petea Hegsetha, jedného z najvýraznejších zástancov vojenského postupu voči Iránu. „Nie, myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ odpovedal na otázku o je prípadnom odvolaní.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Potom, ako demokrati získali kontrolu nad Kongresom, sa objavili úvahy o možnom začatí procesu impeachmentu. voči súčasnému prezidentovi. Trump však tvrdí, že takýto krok by poškodil samotných demokratov.
„Myslím si, že by to Demokratickú stranu zničilo, keby to urobila,“ povedal prezident. Zároveň zdôraznil, že nevidí „žiadny dôvod“ na svoje odvolanie z funkcie.
Demokrati po víťazstve vo voľbách avizovali rozsiahle vyšetrovanie fungovania Trumpovej administratívy, no zatiaľ sa k prípadnému impeachmentu oficiálne nevyjadrili.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Vojna s Iránom prehrala republikánom voľby, ale Trump by ju začal znova. Nebojí sa ani impeachmentu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v stredu pripustil, že vojna proti Iránu zohrala významnú úlohu pri porážke Republikánskej strany v kongresových voľbách. Reagoval tak na vyjadrenia viceprezidenta JD Vancea, podľa ktorého boli práve boje s Iránom hlavným dôvodom volebného neúspechu republikánov.
Spravil by to zas
„Myslím si, že je to do veľkej miery pravda, pretože krátkodobo trochu zvýšila ceny benzínu,“ povedal Trump novinárom. Vance predtým na sociálne sieti X napísal: „Dôvodom našej porážky je vojna. Sám prezident to povedal včera večer.“
Trump však zároveň svoje rozhodnutie začať vojenskú operáciu obhajoval. „Keby som sa mal rozhodovať znova, urobil by som to opäť. Z dlhodobého hľadiska je to jediné riešenie. Nemôžete dovoliť Iránu vlastniť jadrovú zbraň,“ vyhlásil.
Prezident tiež odmietol špekulácie o možnom odvolaní ministra vojny Petea Hegsetha, jedného z najvýraznejších zástancov vojenského postupu voči Iránu. „Nie, myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ odpovedal na otázku o je prípadnom odvolaní.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Čistý ako ľalia
Potom, ako demokrati získali kontrolu nad Kongresom, sa objavili úvahy o možnom začatí procesu impeachmentu. voči súčasnému prezidentovi. Trump však tvrdí, že takýto krok by poškodil samotných demokratov.
„Myslím si, že by to Demokratickú stranu zničilo, keby to urobila,“ povedal prezident. Zároveň zdôraznil, že nevidí „žiadny dôvod“ na svoje odvolanie z funkcie.
Demokrati po víťazstve vo voľbách avizovali rozsiahle vyšetrovanie fungovania Trumpovej administratívy, no zatiaľ sa k prípadnému impeachmentu oficiálne nevyjadrili.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Vojna s Iránom prehrala republikánom voľby, ale Trump by ju začal znova. Nebojí sa ani impeachmentu © SITA Všetky práva vyhradené.
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