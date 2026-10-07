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07. októbra 2026
Messi označil odchod z reprezentácie za najsmutnejší deň svojej kariéry. Tréner nevie, ako ho nahradia – VIDEO
Tréner národného tímu Argentíny Lionel Scaloni prezradil, ako bude možní vykompenzovať odchod Lionela Messi do reprezentačného "dôchodku". Zvonec a koniec. Futbalový klenot Lionel Messi v utorok ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Tréner národného tímu Argentíny Lionel Scaloni prezradil, ako bude možní vykompenzovať odchod Lionela Messi do reprezentačného "dôchodku".
Zvonec a koniec. Futbalový klenot Lionel Messi v utorok definitívne uzavrel jednu kapitolu vo svojej hráčskej kariére. V Buenos Aires sa rozlúčil s argentínskou reprezentáciou v prípravnom zápase proti výberu afrického Beninu, v ktorom úradujúci vicemajstri sveta zvíťazili 3:0. Svoj odchod z medzinárodného futbalu označil za "najsrdcervúcejší deň svojej kariéry".
Messi na štadióne Monumental zaznamenal jeden presný zásah a na ďalších dvoch sa podieľal prihrávkami. Po zápase sa poďakoval fanúšikom a spoluhráčom, zaspomínal si tiež na svoju 21-ročnú kariéru v argentínskom národnom tíme.
"Je to pre mňa obrovská hrdosť, že som mohol viac než 20 rokov nosiť túto dres," povedal Messi viac ako 80-tisíckam divákom na štadióne. Dodal, že aj v tých najťažších chvíľach nikdy neprestával bojovať a byť súčasťou tímu.
"Bude mimoriadne bolestivé, že už viac nebudem bojovať za svoju krajinu. Prisahám, že by som si prial hrať celý život, pretože hrať za Argentínu je to najkrajšie, čo sa vám môže stať," vyhlásil sa 39-ročný hráč.
Tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni, ktorý v roku 2022 doviedol Argentínu k titulu majstra sveta, zdôraznil, že Messi je jedinečný hráč s nezameniteľnými schopnosťami.
"Je unikátny, vo svojej kariére som nevidel niekoho s takými schopnosťami," povedal dojatý Scaloni, ktorý počas štátnej hymny aj plakal. Vyjadril vďačnosť za to, že mal možnosť viesť tím s takým hráčom, akým Messi je.
Messi uviedol, že návrat na štadión Monumental, na ktorom reprezentácia Argentíny absolvoval svoj prvý zápas po majstrovstvách sveta 2022, je ako okamih, ktorý má sladkohorkú príchuť – priniesol radosť zo vzácneho víťazstva a smútok z konca jednej kapitoly.
Hoci je smutný, nemá žiadne výčitky ohľadom načasovania svojho rozhodnutia skončiť v reprezentácii. Zdôraznil náročnosť ostatného svetového šampionátu, na ktorom Argentína prehrala vo finále so Španielskom. Významný dopad na jeho rozhodnutie mala tiež augustová strata jeho otca a agenta Jorgeho.
"Hoci by som tu chcel byť celý život, cítim, že nastal ten správny okamih. Posledný svetový šampionát bol príliš náročný vzhľadom na všetko, čím som si musel prejsť," povedal Messi.
Scaloni tiež vyhlásil, že Messi zanechal neuveriteľné dedičstvo, no tréner teraz musí sústrediť svoju pozornosť na budovanie nového tímu bez svojho talizmanu.
"Jediný spôsob, ako vykompenzovať jeho odchod, je vytvoriť skvelý tím, kde každý prispeje svojou troškou," doplnil Scaloni.
Zdroj: SITA.sk - Messi označil odchod z reprezentácie za najsmutnejší deň svojej kariéry. Tréner nevie, ako ho nahradia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zvonec a koniec. Futbalový klenot Lionel Messi v utorok definitívne uzavrel jednu kapitolu vo svojej hráčskej kariére. V Buenos Aires sa rozlúčil s argentínskou reprezentáciou v prípravnom zápase proti výberu afrického Beninu, v ktorom úradujúci vicemajstri sveta zvíťazili 3:0. Svoj odchod z medzinárodného futbalu označil za "najsrdcervúcejší deň svojej kariéry".
Messi na štadióne Monumental zaznamenal jeden presný zásah a na ďalších dvoch sa podieľal prihrávkami. Po zápase sa poďakoval fanúšikom a spoluhráčom, zaspomínal si tiež na svoju 21-ročnú kariéru v argentínskom národnom tíme.
"Je to pre mňa obrovská hrdosť, že som mohol viac než 20 rokov nosiť túto dres," povedal Messi viac ako 80-tisíckam divákom na štadióne. Dodal, že aj v tých najťažších chvíľach nikdy neprestával bojovať a byť súčasťou tímu.
"Bude mimoriadne bolestivé, že už viac nebudem bojovať za svoju krajinu. Prisahám, že by som si prial hrať celý život, pretože hrať za Argentínu je to najkrajšie, čo sa vám môže stať," vyhlásil sa 39-ročný hráč.
Unikát
Tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni, ktorý v roku 2022 doviedol Argentínu k titulu majstra sveta, zdôraznil, že Messi je jedinečný hráč s nezameniteľnými schopnosťami.
"Je unikátny, vo svojej kariére som nevidel niekoho s takými schopnosťami," povedal dojatý Scaloni, ktorý počas štátnej hymny aj plakal. Vyjadril vďačnosť za to, že mal možnosť viesť tím s takým hráčom, akým Messi je.
Zmiešané pocity
Messi uviedol, že návrat na štadión Monumental, na ktorom reprezentácia Argentíny absolvoval svoj prvý zápas po majstrovstvách sveta 2022, je ako okamih, ktorý má sladkohorkú príchuť – priniesol radosť zo vzácneho víťazstva a smútok z konca jednej kapitoly.
Ako to v Buenos Aires vyzeralo po skončení duelu?
Hoci je smutný, nemá žiadne výčitky ohľadom načasovania svojho rozhodnutia skončiť v reprezentácii. Zdôraznil náročnosť ostatného svetového šampionátu, na ktorom Argentína prehrala vo finále so Španielskom. Významný dopad na jeho rozhodnutie mala tiež augustová strata jeho otca a agenta Jorgeho.
"Hoci by som tu chcel byť celý život, cítim, že nastal ten správny okamih. Posledný svetový šampionát bol príliš náročný vzhľadom na všetko, čím som si musel prejsť," povedal Messi.
Podarí sa ho nahradiť?
Scaloni tiež vyhlásil, že Messi zanechal neuveriteľné dedičstvo, no tréner teraz musí sústrediť svoju pozornosť na budovanie nového tímu bez svojho talizmanu.
"Jediný spôsob, ako vykompenzovať jeho odchod, je vytvoriť skvelý tím, kde každý prispeje svojou troškou," doplnil Scaloni.
Zdroj: SITA.sk - Messi označil odchod z reprezentácie za najsmutnejší deň svojej kariéry. Tréner nevie, ako ho nahradia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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