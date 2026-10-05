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05. októbra 2026

Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog


Tagy: Obvinenie omamné a psychotropné látky Zločin

Bratislavčan bol zadržaný práve pri preberaní omamnej látky. Obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s



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titulka pz 1 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Bratislavčan bol zadržaný práve pri preberaní omamnej látky.


Obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou čelí 22-ročný M.P.T z Bratislavy. Obvinenie mu vydal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Práve tento muž bol v minulosti jedným z lídrov neonacistickej skupiny VALHALA.

Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený najneskôr od 12. februára 2026 prostredníctvom šifrovanej telekomunikačnej aplikácie zabezpečovať omamné a psychotropné látky, ktoré následne predával so ziskom koncovým užívateľom. Najčastejšie týmto spôsobom zadovažoval a ďalej predával látku mefedron a klefedron,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Policajti bratislavskej krajskej kriminálky podľa neho dôslednou operatívno pátracou činnosťou zadovážili dostatok dôkazov a následne 1. októbra bol Bratislavčan zadržaný práve pri preberaní omamnej a psychotropnej látky. Čelí zároveň aj novému obvineniu z extrémistickej trestnej činnosti. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia, pričom zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu.

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Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obvinenie omamné a psychotropné látky Zločin
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