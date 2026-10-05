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05. októbra 2026
Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog
Bratislavčan bol zadržaný práve pri preberaní omamnej látky. Obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s
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5.10.2026 (SITA.sk) - Bratislavčan bol zadržaný práve pri preberaní omamnej látky.
Obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou čelí 22-ročný M.P.T z Bratislavy. Obvinenie mu vydal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Práve tento muž bol v minulosti jedným z lídrov neonacistickej skupiny VALHALA.
„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený najneskôr od 12. februára 2026 prostredníctvom šifrovanej telekomunikačnej aplikácie zabezpečovať omamné a psychotropné látky, ktoré následne predával so ziskom koncovým užívateľom. Najčastejšie týmto spôsobom zadovažoval a ďalej predával látku mefedron a klefedron,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Policajti bratislavskej krajskej kriminálky podľa neho dôslednou operatívno pátracou činnosťou zadovážili dostatok dôkazov a následne 1. októbra bol Bratislavčan zadržaný práve pri preberaní omamnej a psychotropnej látky. Čelí zároveň aj novému obvineniu z extrémistickej trestnej činnosti. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia, pričom zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog © SITA Všetky práva vyhradené.
Obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou čelí 22-ročný M.P.T z Bratislavy. Obvinenie mu vydal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Práve tento muž bol v minulosti jedným z lídrov neonacistickej skupiny VALHALA.
„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený najneskôr od 12. februára 2026 prostredníctvom šifrovanej telekomunikačnej aplikácie zabezpečovať omamné a psychotropné látky, ktoré následne predával so ziskom koncovým užívateľom. Najčastejšie týmto spôsobom zadovažoval a ďalej predával látku mefedron a klefedron,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Policajti bratislavskej krajskej kriminálky podľa neho dôslednou operatívno pátracou činnosťou zadovážili dostatok dôkazov a následne 1. októbra bol Bratislavčan zadržaný práve pri preberaní omamnej a psychotropnej látky. Čelí zároveň aj novému obvineniu z extrémistickej trestnej činnosti. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia, pričom zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala bývalého lídra neonacistickej skupiny Valhala, čelí obvineniu z predaja drog © SITA Všetky práva vyhradené.
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