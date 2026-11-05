Chromiak bol pri sedemgólovej výhre Los Angeles, Mešár v AHL dvakrát skóroval a Hlavaj vychytal víťazstvo
Calgary Flames s dvojicou Slovákov v zostave podľahli na ľade Seattlu Kraken 1:2 po predĺžení. Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa predstavil v drese Los Angeles Kings pri vysokom víťazstve ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Calgary Flames s dvojicou Slovákov v zostave podľahli na ľade Seattlu Kraken 1:2 po predĺžení.
Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa predstavil v drese Los Angeles Kings pri vysokom víťazstve 7:2 nad San Jose Sharks v zámorskej NHL. V stredajšom zápase strávil na ľade 9:03 min, vyslal dve strely na bránku a pripísal si jeden bodyček.
Dvadsaťštyriročný rodák z Ilavy, ktorého Kings povolali z farmárskeho Ontaria Reign koncom októbra, debutoval v profilige 31. októbra. Hlavnou postavou víťazného tímu bol švédsky útočník Adrian Kempe, ktorý zaznamenal hetrik a asistenciu, štyrmi prihrávkami sa blysol Artemij Panarin.
Calgary Flames s dvojicou Slovákov v zostave podľahli na ľade Seattlu Kraken 1:2 po predĺžení. Útočník Martin Pospíšil odohral 13:18 min, zaznamenal jednu strelu a päť bodyčekov. Obranca Šimon Nemec dostal priestor na 22:04 min, štyrikrát vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky a zblokoval tri strely. Ani jeden sa bodovo nepresadil. Samuel Honzek do stretnutia nezasiahol.
Výborný individuálny výkon predviedol v nižšej AHL Filip Mešár, ktorý strelil dva góly Lavalu Rocket pri domácej prehre 4:5 po predĺžení s Lehigh Valley Phantoms. Slovenský útočník najprv v 30. minúte poslal farmu Montrealu do vedenia 2:1 a v 50. minúte vyrovnal na 4:4. Po tomto stretnutí má na konte päť presných zásahov v sezóne. Laval napokon inkasoval rozhodujúci gól od Zayda Wisdoma po 65 sekundách predĺženia, napriek prehre si však udržal prvé miesto v Severnej divízii AHL.
Z víťazstva sa tešil aj slovenský brankár Samuel Hlavaj, ktorý pomohol Torontu Marlies k triumfu 5:1 na ľade Hamiltonu Hammers. Zneškodnil 23 z 24 striel, dosiahol úspešnosť zákrokov 95,8 percenta a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.
Zdroj: SITA.sk - Chromiak bol pri sedemgólovej výhre Los Angeles, Mešár v AHL dvakrát skóroval a Hlavaj vychytal víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa predstavil v drese Los Angeles Kings pri vysokom víťazstve 7:2 nad San Jose Sharks v zámorskej NHL. V stredajšom zápase strávil na ľade 9:03 min, vyslal dve strely na bránku a pripísal si jeden bodyček.
Dvadsaťštyriročný rodák z Ilavy, ktorého Kings povolali z farmárskeho Ontaria Reign koncom októbra, debutoval v profilige 31. októbra. Hlavnou postavou víťazného tímu bol švédsky útočník Adrian Kempe, ktorý zaznamenal hetrik a asistenciu, štyrmi prihrávkami sa blysol Artemij Panarin.
De Simmer à Mešár 🚨 https://t.co/Ln5loWKAsj— Rocket de Laval (@RocketLaval) November 5, 2026
Calgary Flames s dvojicou Slovákov v zostave podľahli na ľade Seattlu Kraken 1:2 po predĺžení. Útočník Martin Pospíšil odohral 13:18 min, zaznamenal jednu strelu a päť bodyčekov. Obranca Šimon Nemec dostal priestor na 22:04 min, štyrikrát vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky a zblokoval tri strely. Ani jeden sa bodovo nepresadil. Samuel Honzek do stretnutia nezasiahol.
Výborný individuálny výkon predviedol v nižšej AHL Filip Mešár, ktorý strelil dva góly Lavalu Rocket pri domácej prehre 4:5 po predĺžení s Lehigh Valley Phantoms. Slovenský útočník najprv v 30. minúte poslal farmu Montrealu do vedenia 2:1 a v 50. minúte vyrovnal na 4:4. Po tomto stretnutí má na konte päť presných zásahov v sezóne. Laval napokon inkasoval rozhodujúci gól od Zayda Wisdoma po 65 sekundách predĺženia, napriek prehre si však udržal prvé miesto v Severnej divízii AHL.
Z víťazstva sa tešil aj slovenský brankár Samuel Hlavaj, ktorý pomohol Torontu Marlies k triumfu 5:1 na ľade Hamiltonu Hammers. Zneškodnil 23 z 24 striel, dosiahol úspešnosť zákrokov 95,8 percenta a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.
Zdroj: SITA.sk - Chromiak bol pri sedemgólovej výhre Los Angeles, Mešár v AHL dvakrát skóroval a Hlavaj vychytal víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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