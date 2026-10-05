Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 5.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

05. októbra 2026

Špehujú nás čínske vysávače? Nemecká kontrarozviedka upozorňuje na riziká čínskych technológií


Tagy: čínska špionáž čínske technológie spravodajské služby Zdieľanie údajov

Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí. Nemecké spravodajské ...



Zdieľať
gettyimages 1316574146 676x380 5.10.2026 (SITA.sk) - Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí.


Nemecké spravodajské služby v pondelok varovali, že čínske technologické výrobky môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre možnosť zhromažďovania údajov a ich odovzdávania čínskym štátnym orgánom.

Obavy v Nemecku rastú v súvislosti s rastúcou závislosťou od čínskych technológií, od elektromobilov až po robotické vysávače.

„Diaľkové ovládanie“


Šéf nemeckej kontrarozviedky BfV Sinan Selen počas vypočutia pred parlamentným výborom pre kontrolu spravodajských služieb povedal, že tento problém vníma „s veľkým znepokojením“. „Už teraz vidím významné nedostatky, ktoré vytvárajú priestor na zneužitie,“ uviedol.

Podľa Selena by zhromažďované údaje mohli byť odovzdávané štátnym orgánom, čo by mohlo viesť napríklad k možnosti diaľkového odstavenia celých produktov. „Z pohľadu odolnosti a dostupnosti nás to môže vystaviť problémom,“ povedal.

Rastúca závislosť aj konkurencia


Nemecko a Čína, tretia a druhá najväčšia ekonomika sveta, dlhodobo udržiavajú úzke obchodné vzťahy. V posledných rokoch sa však komplikujú v dôsledku rastúcich obáv Berlína z ekonomickej závislosti od Číny a silnejúcej konkurencie čínskych firiem voči nemeckým výrobcom.

Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí. Berlín zároveň zablokoval alebo obmedzil viaceré plánované čínske investície do strategických odvetví vrátane výroby polovodičov.


Zdroj: SITA.sk - Špehujú nás čínske vysávače? Nemecká kontrarozviedka upozorňuje na riziká čínskych technológií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínska špionáž čínske technológie spravodajské služby Zdieľanie údajov
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Video: Deep Purple sa po 17 rokoch vrátili do Bratislavy: Zazneli legendárne hity aj Na Kráľovej holi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 