|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2026
Špehujú nás čínske vysávače? Nemecká kontrarozviedka upozorňuje na riziká čínskych technológií
Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí. Nemecké spravodajské ...
Zdieľať
5.10.2026 (SITA.sk) - Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí.
Nemecké spravodajské služby v pondelok varovali, že čínske technologické výrobky môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre možnosť zhromažďovania údajov a ich odovzdávania čínskym štátnym orgánom.
Obavy v Nemecku rastú v súvislosti s rastúcou závislosťou od čínskych technológií, od elektromobilov až po robotické vysávače.
Šéf nemeckej kontrarozviedky BfV Sinan Selen počas vypočutia pred parlamentným výborom pre kontrolu spravodajských služieb povedal, že tento problém vníma „s veľkým znepokojením“. „Už teraz vidím významné nedostatky, ktoré vytvárajú priestor na zneužitie,“ uviedol.
Podľa Selena by zhromažďované údaje mohli byť odovzdávané štátnym orgánom, čo by mohlo viesť napríklad k možnosti diaľkového odstavenia celých produktov. „Z pohľadu odolnosti a dostupnosti nás to môže vystaviť problémom,“ povedal.
Nemecko a Čína, tretia a druhá najväčšia ekonomika sveta, dlhodobo udržiavajú úzke obchodné vzťahy. V posledných rokoch sa však komplikujú v dôsledku rastúcich obáv Berlína z ekonomickej závislosti od Číny a silnejúcej konkurencie čínskych firiem voči nemeckým výrobcom.
Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí. Berlín zároveň zablokoval alebo obmedzil viaceré plánované čínske investície do strategických odvetví vrátane výroby polovodičov.
Zdroj: SITA.sk - Špehujú nás čínske vysávače? Nemecká kontrarozviedka upozorňuje na riziká čínskych technológií © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecké spravodajské služby v pondelok varovali, že čínske technologické výrobky môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre možnosť zhromažďovania údajov a ich odovzdávania čínskym štátnym orgánom.
Obavy v Nemecku rastú v súvislosti s rastúcou závislosťou od čínskych technológií, od elektromobilov až po robotické vysávače.
„Diaľkové ovládanie“
Šéf nemeckej kontrarozviedky BfV Sinan Selen počas vypočutia pred parlamentným výborom pre kontrolu spravodajských služieb povedal, že tento problém vníma „s veľkým znepokojením“. „Už teraz vidím významné nedostatky, ktoré vytvárajú priestor na zneužitie,“ uviedol.
Podľa Selena by zhromažďované údaje mohli byť odovzdávané štátnym orgánom, čo by mohlo viesť napríklad k možnosti diaľkového odstavenia celých produktov. „Z pohľadu odolnosti a dostupnosti nás to môže vystaviť problémom,“ povedal.
Rastúca závislosť aj konkurencia
Nemecko a Čína, tretia a druhá najväčšia ekonomika sveta, dlhodobo udržiavajú úzke obchodné vzťahy. V posledných rokoch sa však komplikujú v dôsledku rastúcich obáv Berlína z ekonomickej závislosti od Číny a silnejúcej konkurencie čínskych firiem voči nemeckým výrobcom.
Nemecká vláda už skôr pre bezpečnostné riziká rozhodla o postupnom vyradení komponentov čínskych telekomunikačných spoločností z 5G sietí. Berlín zároveň zablokoval alebo obmedzil viaceré plánované čínske investície do strategických odvetví vrátane výroby polovodičov.
Zdroj: SITA.sk - Špehujú nás čínske vysávače? Nemecká kontrarozviedka upozorňuje na riziká čínskych technológií © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Video: Deep Purple sa po 17 rokoch vrátili do Bratislavy: Zazneli legendárne hity aj Na Kráľovej holi
Video: Deep Purple sa po 17 rokoch vrátili do Bratislavy: Zazneli legendárne hity aj Na Kráľovej holi