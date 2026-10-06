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Zdravotní klauni priniesli úsmev do Biomedicínskeho centra SAV
Tagy: PR Zdravotní klauni
Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu 2026 navštívili dnes profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. v ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu 2026 navštívili dnes profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. v Bratislave.
Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu 2026 navštívili dnes profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV) v Bratislave, aby priniesli úsmev a klaunské umenie jeho zamestnankyniam a zamestnancom. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie vedenia centra s vedením Červeného nosa. BMC SAV realizuje v spolupráci s Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK v Bratislave projekt, v ktorom skúmajú zvládanie akútnej stresovej situácie u rôznych skupín ľudí vrátane zdravotných klaunov.
Stalo sa tradíciou, že každý rok v októbri pri príležitosti Svetového dňa úsmevu prinášajú zdravotní klauni z Červeného nosa dobrú náladu a úsmev nielen do nemocníc a seniorských zariadení, ale aj do jednej vybranej inštitúcie. Po Prezidentskej kancelárii v roku 2023, Národnej transfúznej stanici v roku 2024, Lekárskej fakulte UK v roku 2025 obdarovali tentokrát zdravotní klauni úsmevom zamestnancov a zamestnankyne Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Na pôdu SAV zavítali aj výkonný riaditeľ Červeného nosa Milan Šagát a umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák, ktorí sa stretli s generálnou riaditeľkou BMC SAV profesorkou Silviou Pastorekovou a ďalšími členmi vedenia.
"Veľmi si vážime prácu zdravotných klaunov a sme vďační za dobrú náladu a smiech, ktoré k nám priniesli. Aj my vo vede sme v niečom podobní deťom, zvedavosť a radosť z objavov nás posúvajú ďalej, a zmysel pre humor robí život krajším," hovorí profesorka Silvia Pastoreková.
"Teší nás, že naši zdravotní klauni mohli priniesť zážitok z klaunského umenia, zlepšiť náladu a nachvíľu narušiť dennú rutinu pracovníčkam a pracovníkom v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Mám veľký rešpekt k SAV ako inštitúcii, ktorá spája naše najväčšie vedecké špičky. Podobne ako naši zdravotní klauni a zdravotné klaunky aj vedci a vedkyne denne v sebe nachádzajú odvahu prekročiť hranice nepoznaného a prinášajú nádej tam, kde je potrebná,” povedal Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa a dodal: "Považujem za veľmi dôležité, že naši klauni sú súčasťou jedinečného výskumu, ktorého výsledky nám pomôžu lepšie spoznať dopady zdravotného klauningu na nich samotných. Hoci vo svete existuje mnoho výskumov o prínose klauniád pre pacientov, len málo výskumov sa venuje účinkom na klaunov.”
"Človeku nie je jedno, ak sa trápia ľudia v jeho okolí, najmä ak ide o jeho blízkych. Zdieľame utrpenie s nimi prostredníctvom empatie. Ak ho zdieľame intenzívne, v našom mozgu sa aktivujú presne tie isté oblasti ako sa aktivujú v mozgu trpiaceho," uvádza profesorka Daniela Ježová, ktorá v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV za projekt zodpovedá. Projekt sa realizuje v spolupráci s docentkou psychiatrie Ľubomírou Izákovou, prednostkou Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Jednou zo skúmaných skupín sú práve zdravotní klauni, ktorých situácia je špecifická. "Zdravotní klauni rozdávajú radosť trpiacim, ktorí nie sú ich blízki, ale vedia o nich, že trpia, a preto je veľmi zaujímavá otázka, nakoľko táto práca ovplyvní ich vlastnú schopnosť zvládať stresové situácie," hovorí Daniela Ježová.
Laboratórne stresové testy, ktoré zahŕňajú ponorenie ruky do vody s ľadom v prítomnosti iných ľudí, prebiehajú na výskumnej klinike BMC SAV. Výsledky tejto práce rozšíria vedecké poznanie a v budúcnosti môžu pomôcť ľuďom nájsť optimálne spôsoby zvládania stresových situácií.
Občianske združenie v súčasnosti spolupracuje s takmer 70 profesionálnymi zdravotnými klaunmi, ktorí sú prísne vyberaní a už počas 4-kolového výberového worskhopu sú vystavení istej dávke stresu. Umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák upresňuje: "Klauni a klaunky by mali byť dostatočne sebavedomí a otvorení ľudia s vysokou dávkou empatie a chuťou rozdávať radosť druhým. Pre zdravotného klauna je dôležité vedieť rýchlo vyhodnotiť situáciu, byť citlivý, ale zároveň zvládať aj psychicky náročné chvíle, s akými sa v nemocnici stretáva bežne.”
Červený nos zabezpečuje zdravotným klaunom okrem neustáleho vzdelávania a koučingu aj psychologickú supervíziu. Ako prevenciu proti vyhoreniu majú tiež nastavený obmedzený počet klauniád počas mesiaca a dôležité je, aby mali aj iné pracovné aktivity mimo združenia.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už vyše 22 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 250 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento určený najmä dlhodobo hospitalizovaným onkologickým a psychiatrickým detským pacientom. návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. V portfóliu majú aj odborný seminár pre zdravotnícky personál a študentov medicíny Humor ako komunikačný nástroj v zdravotníctve.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zdravotní klauni priniesli úsmev do Biomedicínskeho centra SAV © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu 2026 navštívili dnes profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV) v Bratislave, aby priniesli úsmev a klaunské umenie jeho zamestnankyniam a zamestnancom. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie vedenia centra s vedením Červeného nosa. BMC SAV realizuje v spolupráci s Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK v Bratislave projekt, v ktorom skúmajú zvládanie akútnej stresovej situácie u rôznych skupín ľudí vrátane zdravotných klaunov.
Stalo sa tradíciou, že každý rok v októbri pri príležitosti Svetového dňa úsmevu prinášajú zdravotní klauni z Červeného nosa dobrú náladu a úsmev nielen do nemocníc a seniorských zariadení, ale aj do jednej vybranej inštitúcie. Po Prezidentskej kancelárii v roku 2023, Národnej transfúznej stanici v roku 2024, Lekárskej fakulte UK v roku 2025 obdarovali tentokrát zdravotní klauni úsmevom zamestnancov a zamestnankyne Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Na pôdu SAV zavítali aj výkonný riaditeľ Červeného nosa Milan Šagát a umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák, ktorí sa stretli s generálnou riaditeľkou BMC SAV profesorkou Silviou Pastorekovou a ďalšími členmi vedenia.
"Veľmi si vážime prácu zdravotných klaunov a sme vďační za dobrú náladu a smiech, ktoré k nám priniesli. Aj my vo vede sme v niečom podobní deťom, zvedavosť a radosť z objavov nás posúvajú ďalej, a zmysel pre humor robí život krajším," hovorí profesorka Silvia Pastoreková.
"Teší nás, že naši zdravotní klauni mohli priniesť zážitok z klaunského umenia, zlepšiť náladu a nachvíľu narušiť dennú rutinu pracovníčkam a pracovníkom v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Mám veľký rešpekt k SAV ako inštitúcii, ktorá spája naše najväčšie vedecké špičky. Podobne ako naši zdravotní klauni a zdravotné klaunky aj vedci a vedkyne denne v sebe nachádzajú odvahu prekročiť hranice nepoznaného a prinášajú nádej tam, kde je potrebná,” povedal Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa a dodal: "Považujem za veľmi dôležité, že naši klauni sú súčasťou jedinečného výskumu, ktorého výsledky nám pomôžu lepšie spoznať dopady zdravotného klauningu na nich samotných. Hoci vo svete existuje mnoho výskumov o prínose klauniád pre pacientov, len málo výskumov sa venuje účinkom na klaunov.”
Súčasťou výskumu o zvládaní stresovej situácie sú aj zdravotní klauni
"Človeku nie je jedno, ak sa trápia ľudia v jeho okolí, najmä ak ide o jeho blízkych. Zdieľame utrpenie s nimi prostredníctvom empatie. Ak ho zdieľame intenzívne, v našom mozgu sa aktivujú presne tie isté oblasti ako sa aktivujú v mozgu trpiaceho," uvádza profesorka Daniela Ježová, ktorá v Ústave experimentálnej endokrinológie BMC SAV za projekt zodpovedá. Projekt sa realizuje v spolupráci s docentkou psychiatrie Ľubomírou Izákovou, prednostkou Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Jednou zo skúmaných skupín sú práve zdravotní klauni, ktorých situácia je špecifická. "Zdravotní klauni rozdávajú radosť trpiacim, ktorí nie sú ich blízki, ale vedia o nich, že trpia, a preto je veľmi zaujímavá otázka, nakoľko táto práca ovplyvní ich vlastnú schopnosť zvládať stresové situácie," hovorí Daniela Ježová.
Laboratórne stresové testy, ktoré zahŕňajú ponorenie ruky do vody s ľadom v prítomnosti iných ľudí, prebiehajú na výskumnej klinike BMC SAV. Výsledky tejto práce rozšíria vedecké poznanie a v budúcnosti môžu pomôcť ľuďom nájsť optimálne spôsoby zvládania stresových situácií.
Pre klauna je dôležitá empatia, ale aj odolnosť voči stresovým situáciám
Občianske združenie v súčasnosti spolupracuje s takmer 70 profesionálnymi zdravotnými klaunmi, ktorí sú prísne vyberaní a už počas 4-kolového výberového worskhopu sú vystavení istej dávke stresu. Umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák upresňuje: "Klauni a klaunky by mali byť dostatočne sebavedomí a otvorení ľudia s vysokou dávkou empatie a chuťou rozdávať radosť druhým. Pre zdravotného klauna je dôležité vedieť rýchlo vyhodnotiť situáciu, byť citlivý, ale zároveň zvládať aj psychicky náročné chvíle, s akými sa v nemocnici stretáva bežne.”
Červený nos zabezpečuje zdravotným klaunom okrem neustáleho vzdelávania a koučingu aj psychologickú supervíziu. Ako prevenciu proti vyhoreniu majú tiež nastavený obmedzený počet klauniád počas mesiaca a dôležité je, aby mali aj iné pracovné aktivity mimo združenia.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už vyše 22 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 250 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento určený najmä dlhodobo hospitalizovaným onkologickým a psychiatrickým detským pacientom. návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. V portfóliu majú aj odborný seminár pre zdravotnícky personál a študentov medicíny Humor ako komunikačný nástroj v zdravotníctve.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zdravotní klauni priniesli úsmev do Biomedicínskeho centra SAV © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Zdravotní klauni
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