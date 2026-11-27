Spotrebitelia naďalej veria spoločnosti TAURIS. Po deviaty raz sa stala Najdôveryhodnejšou značkou
Dôvera zákazníkov patrí k najcennejším hodnotám, ktoré sa budujú dlhé roky. Svojou kvalitou a tradičnou výrobou sa o ňu každý deň usiluje aj spoločnosť TAURIS. Že toto úsilie prináša ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Dôvera zákazníkov patrí k najcennejším hodnotám, ktoré sa budujú dlhé roky.
Svojou kvalitou a tradičnou výrobou sa o ňu každý deň usiluje aj spoločnosť TAURIS. Že toto úsilie prináša výsledky, potvrdzujú samotní slovenskí spotrebitelia. Tí ju totiž už po deviaty raz zvolili za Najdôveryhodnejšiu značku v kategórii mäsa a mäsových výrobkov, tentoraz za rok 2026.
"Veľmi si vážime, že nám spotrebitelia opakovane prejavujú svoju dôveru. Získanie ocenenia Najdôveryhodnejšia značka už po deviaty raz je pre nás uznaním, ale zároveň aj záväzkom. Chceme, aby zákazníci aj naďalej vedeli, že na kvalitu našich výrobkov sa môžu spoľahnúť," hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a.s., do ktorej portfólia patrí aj RYBA Košice.
Najdôveryhodnejšia značka je marketingový program, ktorý na slovenskom trhu monitoruje a oceňuje značky, v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru. Vychádza z rozsiahleho prieskumu medzi 2000 Slovákmi.
TAURIS prináša zákazníkom viacero výrobkov, ktoré si získali obľubu naprieč generáciami. Patria medzi ne najmä známe Zipser párky a Zipser šunka, ale aj prémiová Toreador saláma. Nemožno zabudnúť ani na salámu Nitran 77, ktorá je výnimočná svojou pôvodnou receptúrou siahajúcou až do roku 1977.
Svoje miesto medzi zákazníkmi si však postupne upevňuje aj produktový rad ZVERINA, ktorý prináša výrobky zo zverinového mäsa pochádzajúceho výlučne zo slovenských lesov. Najmä v tomto období sú zároveň veľmi obľúbené aj zabíjačkové špeciality, ktoré TAURIS pripravuje tradičným spôsobom. Už ikonickou sa stala aj Treskoslovenská treska z produkcie RYBA Košice. Na trhu je už viac ako 70 rokov a dodnes sa vyrába podľa pôvodnej receptúry z roku 1958.
Dlhodobý dôraz na kvalitu prináša spoločnosti TAURIS aj množstvo ďalších ocenení od spotrebiteľov či odbornej verejnosti. Produkty spoločností TAURIS a RYBA Košice pravidelne bodujú v ankete Voľba spotrebiteľov a naša Treskoslovenská treska je už tradičným víťazom ocenenia Superbrands Slovakia. Zároveň už tridsiatka výrobkov spoločnosti nesie Značku kvality. Úspechy TAURIS zaznamenáva aj u odbornej verejnosti – na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro získal tento rok ocenenie odbornej poroty už po ôsmy raz. Tento rok sme získali zaujímavé ocenenie Zlatá firma. Toto ocenenie sa udeľuje na základe online recenzií od zákazníkov.
TAURIS však nezabúda ani na starostlivosť o zamestnancov, ich bezpečnosť a ochranu zdravia. Sú prirodzenou súčasťou firemnej kultúry, čo potvrdzujú dve významné ocenenia- Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ. Sú uznaním systematickej práce, zodpovedného prístupu a úsilia o vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia vo firme.
Dôveru spotrebiteľov chce spoločnosť aj naďalej rozvíjať. A to zachovávaním vysokej kvality a bezpečnosti výrobkov. Zároveň však reaguje aj na meniace sa potreby zákazníkov neustálou modernizáciou výroby a inováciami. "Chceme naďalej rozvíjať našu spoločnosť tak, aby sme dokázali spájať osvedčené tradície s modernými technológiami a prinášať zákazníkom výrobky, na ktoré sa môžu spoľahnúť," dodáva Richard Duda.
Slovenská spoločnosť TAURIS patrí k popredným výrobcom a distribútorom mäsových výrobkov a výsekového mäsa. Má za sebou dlhoročnú históriu, ktorá sa začala písať ešte v roku 1977. V súčasnosti je sebavedomou firmou, ktorá má štyri výrobné závody – v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Svoje výrobky a aj čerstvé mäso ponúka spotrebiteľom v najväčšej sieti slovenských mäsiarstiev TAURIS Mäsiarstvo u Býka v rámci celého Slovenska.
Spoločnosť Tauris a.s. je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s podnikateľa Milana Fiľa. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spotrebitelia naďalej veria spoločnosti TAURIS. Po deviaty raz sa stala Najdôveryhodnejšou značkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Svojou kvalitou a tradičnou výrobou sa o ňu každý deň usiluje aj spoločnosť TAURIS. Že toto úsilie prináša výsledky, potvrdzujú samotní slovenskí spotrebitelia. Tí ju totiž už po deviaty raz zvolili za Najdôveryhodnejšiu značku v kategórii mäsa a mäsových výrobkov, tentoraz za rok 2026.
"Veľmi si vážime, že nám spotrebitelia opakovane prejavujú svoju dôveru. Získanie ocenenia Najdôveryhodnejšia značka už po deviaty raz je pre nás uznaním, ale zároveň aj záväzkom. Chceme, aby zákazníci aj naďalej vedeli, že na kvalitu našich výrobkov sa môžu spoľahnúť," hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a.s., do ktorej portfólia patrí aj RYBA Košice.
Najdôveryhodnejšia značka je marketingový program, ktorý na slovenskom trhu monitoruje a oceňuje značky, v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru. Vychádza z rozsiahleho prieskumu medzi 2000 Slovákmi.
Výrobky obľúbené naprieč generáciami
TAURIS prináša zákazníkom viacero výrobkov, ktoré si získali obľubu naprieč generáciami. Patria medzi ne najmä známe Zipser párky a Zipser šunka, ale aj prémiová Toreador saláma. Nemožno zabudnúť ani na salámu Nitran 77, ktorá je výnimočná svojou pôvodnou receptúrou siahajúcou až do roku 1977.
Svoje miesto medzi zákazníkmi si však postupne upevňuje aj produktový rad ZVERINA, ktorý prináša výrobky zo zverinového mäsa pochádzajúceho výlučne zo slovenských lesov. Najmä v tomto období sú zároveň veľmi obľúbené aj zabíjačkové špeciality, ktoré TAURIS pripravuje tradičným spôsobom. Už ikonickou sa stala aj Treskoslovenská treska z produkcie RYBA Košice. Na trhu je už viac ako 70 rokov a dodnes sa vyrába podľa pôvodnej receptúry z roku 1958.
TAURIS oceňujú spotrebitelia aj odborná verejnosť
Dlhodobý dôraz na kvalitu prináša spoločnosti TAURIS aj množstvo ďalších ocenení od spotrebiteľov či odbornej verejnosti. Produkty spoločností TAURIS a RYBA Košice pravidelne bodujú v ankete Voľba spotrebiteľov a naša Treskoslovenská treska je už tradičným víťazom ocenenia Superbrands Slovakia. Zároveň už tridsiatka výrobkov spoločnosti nesie Značku kvality. Úspechy TAURIS zaznamenáva aj u odbornej verejnosti – na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro získal tento rok ocenenie odbornej poroty už po ôsmy raz. Tento rok sme získali zaujímavé ocenenie Zlatá firma. Toto ocenenie sa udeľuje na základe online recenzií od zákazníkov.
TAURIS však nezabúda ani na starostlivosť o zamestnancov, ich bezpečnosť a ochranu zdravia. Sú prirodzenou súčasťou firemnej kultúry, čo potvrdzujú dve významné ocenenia- Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ. Sú uznaním systematickej práce, zodpovedného prístupu a úsilia o vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia vo firme.
Vysoká kvalita ako záväzok aj do budúcnosti
Dôveru spotrebiteľov chce spoločnosť aj naďalej rozvíjať. A to zachovávaním vysokej kvality a bezpečnosti výrobkov. Zároveň však reaguje aj na meniace sa potreby zákazníkov neustálou modernizáciou výroby a inováciami. "Chceme naďalej rozvíjať našu spoločnosť tak, aby sme dokázali spájať osvedčené tradície s modernými technológiami a prinášať zákazníkom výrobky, na ktoré sa môžu spoľahnúť," dodáva Richard Duda.
Slovenská spoločnosť TAURIS patrí k popredným výrobcom a distribútorom mäsových výrobkov a výsekového mäsa. Má za sebou dlhoročnú históriu, ktorá sa začala písať ešte v roku 1977. V súčasnosti je sebavedomou firmou, ktorá má štyri výrobné závody – v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Svoje výrobky a aj čerstvé mäso ponúka spotrebiteľom v najväčšej sieti slovenských mäsiarstiev TAURIS Mäsiarstvo u Býka v rámci celého Slovenska.
Spoločnosť Tauris a.s. je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s podnikateľa Milana Fiľa. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spotrebitelia naďalej veria spoločnosti TAURIS. Po deviaty raz sa stala Najdôveryhodnejšou značkou © SITA Všetky práva vyhradené.
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