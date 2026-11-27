NKÚ odhalil vážne riziká v štátnom zbrojárskom holdingu DMD Group, kontrolórom chýbali viaceré doklady
NKÚ pre nedostatočnú súčinnosť spoločnosti nedokázal overiť úplnosť a správnosť všetkých údajov. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ...
27.11.2026 (SITA.sk) - NKÚ pre nedostatočnú súčinnosť spoločnosti nedokázal overiť úplnosť a správnosť všetkých údajov.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozornil na vážne nedostatky v hospodárení a riadení štátnej holdingovej spoločnosti DMD Group. Kontrolóri počas desaťmesačného auditu nedostali od vedenia spoločnosti potrebnú súčinnosť ani prístup ku kompletným účtovným dokladom. Nemohli preto komplexne posúdiť hospodárenie holdingu, transparentnosť rozhodovania ani nakladanie s majetkom štátu.
Spoločnosť združuje zbrojárske podniky KONŠTRUKTA – Defence a ZTS-ŠPECIÁL a vlastní 50-percentný podiel v ZVS holding. Jej jediným akcionárom je ministerstvo obrany. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho vedenie spoločnosti počas kontroly opakovane spochybňovalo právomoci úradu a obmedzovalo prístup k ekonomickej a účtovnej dokumentácii. Kontrolóri nemali k dispozícii ani hlavnú účtovnú knihu.
NKÚ zároveň identifikoval riziká v rozhodovaní predstavenstva, ktoré podľa dostupných zistení prijímalo rozhodnutia bez ekonomických analýz, hodnotenia dosahov či systematického riadenia rizík. Upozornil aj na koncentráciu riadiacich a kontrolných funkcií v rukách predsedu predstavenstva Miroslava Sima, ktorý zastáva najmenej šesť funkcií v spoločnostiach holdingu.
Zároveň sa podieľal na rozhodovaní o odmeňovaní, z ktorého mal aj priamy prospech. Za október 2025 mu bola priznaná odmena najmenej vo výške 18-násobku mesačnej mzdy. Úplný rozsah odmeňovania však kontrolóri pre chýbajúce dokumenty nemohli overiť.
Kontrola sa zamerala aj na využitie 90 miliónov eur, o ktoré ministerstvo obrany v decembri 2023 navýšilo základné imanie holdingu. Peniaze boli do dcérskych spoločností presúvané postupne, pričom značná časť prostriedkov zostávala dlhší čas na bankových účtoch. NKÚ preto nedokázal potvrdiť, či bol takýto postup v súlade so strategickým zámerom štátu podporiť rozvoj výrobných kapacít obranného priemyslu.
Kontrolóri navyše identifikovali pôžičku vo výške 15 miliónov eur, ktorú spoločnosť ZTS-ŠPECIÁL poskytla materskému holdingu DMD Group napriek tomu, že holding disponoval vlastnými finančnými zdrojmi. Pre nedostatok podkladov nebolo možné posúdiť ekonomickú opodstatnenosť transakcie ani vylúčiť riziko konfliktu záujmov.
Podľa dostupných finančných údajov nebol holding významne zadlžený. V roku 2025 dosiahol výnosy 7,1 milióna eur a zisk 6,25 milióna eur. NKÚ pre nedostatočnú súčinnosť spoločnosti nedokázal overiť úplnosť a správnosť všetkých údajov.
Predseda NKÚ o závažnosti situácie informoval parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Zodpovednosť za spoluprácu s kontrolórmi nesie štatutár spoločnosti, ktorý sa má za svoje konanie zodpovedať ministerstvu obrany ako jedinému akcionárovi holdingu.
Zdroj: SITA.sk - NKÚ odhalil vážne riziká v štátnom zbrojárskom holdingu DMD Group, kontrolórom chýbali viaceré doklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozornil na vážne nedostatky v hospodárení a riadení štátnej holdingovej spoločnosti DMD Group. Kontrolóri počas desaťmesačného auditu nedostali od vedenia spoločnosti potrebnú súčinnosť ani prístup ku kompletným účtovným dokladom. Nemohli preto komplexne posúdiť hospodárenie holdingu, transparentnosť rozhodovania ani nakladanie s majetkom štátu.
Riziká v rozhodovaní predstavenstva
Spoločnosť združuje zbrojárske podniky KONŠTRUKTA – Defence a ZTS-ŠPECIÁL a vlastní 50-percentný podiel v ZVS holding. Jej jediným akcionárom je ministerstvo obrany. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho vedenie spoločnosti počas kontroly opakovane spochybňovalo právomoci úradu a obmedzovalo prístup k ekonomickej a účtovnej dokumentácii. Kontrolóri nemali k dispozícii ani hlavnú účtovnú knihu.
NKÚ zároveň identifikoval riziká v rozhodovaní predstavenstva, ktoré podľa dostupných zistení prijímalo rozhodnutia bez ekonomických analýz, hodnotenia dosahov či systematického riadenia rizík. Upozornil aj na koncentráciu riadiacich a kontrolných funkcií v rukách predsedu predstavenstva Miroslava Sima, ktorý zastáva najmenej šesť funkcií v spoločnostiach holdingu.
Zároveň sa podieľal na rozhodovaní o odmeňovaní, z ktorého mal aj priamy prospech. Za október 2025 mu bola priznaná odmena najmenej vo výške 18-násobku mesačnej mzdy. Úplný rozsah odmeňovania však kontrolóri pre chýbajúce dokumenty nemohli overiť.
90 miliónov eur z ministerstva obrany
Kontrola sa zamerala aj na využitie 90 miliónov eur, o ktoré ministerstvo obrany v decembri 2023 navýšilo základné imanie holdingu. Peniaze boli do dcérskych spoločností presúvané postupne, pričom značná časť prostriedkov zostávala dlhší čas na bankových účtoch. NKÚ preto nedokázal potvrdiť, či bol takýto postup v súlade so strategickým zámerom štátu podporiť rozvoj výrobných kapacít obranného priemyslu.
Kontrolóri navyše identifikovali pôžičku vo výške 15 miliónov eur, ktorú spoločnosť ZTS-ŠPECIÁL poskytla materskému holdingu DMD Group napriek tomu, že holding disponoval vlastnými finančnými zdrojmi. Pre nedostatok podkladov nebolo možné posúdiť ekonomickú opodstatnenosť transakcie ani vylúčiť riziko konfliktu záujmov.
Podľa dostupných finančných údajov nebol holding významne zadlžený. V roku 2025 dosiahol výnosy 7,1 milióna eur a zisk 6,25 milióna eur. NKÚ pre nedostatočnú súčinnosť spoločnosti nedokázal overiť úplnosť a správnosť všetkých údajov.
Predseda NKÚ o závažnosti situácie informoval parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Zodpovednosť za spoluprácu s kontrolórmi nesie štatutár spoločnosti, ktorý sa má za svoje konanie zodpovedať ministerstvu obrany ako jedinému akcionárovi holdingu.
Zdroj: SITA.sk - NKÚ odhalil vážne riziká v štátnom zbrojárskom holdingu DMD Group, kontrolórom chýbali viaceré doklady © SITA Všetky práva vyhradené.
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