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10. októbra 2026
Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka
Slovenská tenistka môže po vyše dvoch rokoch získať turnajový titul na okruhu WTA. Rebecca Šramková si zahrá o turnajový titul v Číne. Najlepšia slovenská tenistka ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská tenistka môže po vyše dvoch rokoch získať turnajový titul na okruhu WTA.
Rebecca Šramková si zahrá o turnajový titul v Číne. Najlepšia slovenská tenistka postúpila už do finále dvojhry na turnaji WTA 125 na tvrdom povrchu v čínskom meste Su-čou.
V semifinále Šramková zvíťazila nad favorizovanou Mexičankou a turnajovou šestkou Renatou Zarazuovou 7:5, 6:3.
Šramková (pred turnajom 152. v rebríčku WTA) v celom zápase iba raz prišla o svoje podanie, kým sama premenila tri zo štyroch brejkových príležitostí. Víťazka zahrala aj osem es.
V druhom sete Slovenka predviedla pôsobivý obrat z 1:3 na 6:3, keď získala päť gemov v neprerušenej sérii. Pri svojom podaní využila prvý mečbal. Zarazuovej patrí 94. priečka vo svetovom renkingu, Šramková je po postupe do finále vo virtuálnom rebríčku už na 140. mieste.
"Zverenka trénera Milana Martinca nastúpi v súboji o titul proti japonskej kvalifikantke Kjoke Okamurovej. Pre 29-ročnú hráčku NTC je to prvá finálová účasť od októbra 2024. Na svojom konte má doposiaľ jeden titul z okruhu WTA, ktorý získala pred dvoma rokmi v Thajsku," informoval web Slovenského tenisového zväzu.
Pre úplnosť treba dodať, že Šramkovej najväčší individuálny úspech kariéry sa spája s turnajovým titulom v thajskom Hua Hin v septembri 2024. Na turnaji WTA 250 vtedy vo finále zdolala Nemku Lauru Siegemundovú 6:4, 6:4.
Zdroj: SITA.sk - Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka © SITA Všetky práva vyhradené.
Rebecca Šramková si zahrá o turnajový titul v Číne. Najlepšia slovenská tenistka postúpila už do finále dvojhry na turnaji WTA 125 na tvrdom povrchu v čínskom meste Su-čou.
V semifinále Šramková zvíťazila nad favorizovanou Mexičankou a turnajovou šestkou Renatou Zarazuovou 7:5, 6:3.
Trikrát vzala podanie
Šramková (pred turnajom 152. v rebríčku WTA) v celom zápase iba raz prišla o svoje podanie, kým sama premenila tri zo štyroch brejkových príležitostí. Víťazka zahrala aj osem es.
V druhom sete Slovenka predviedla pôsobivý obrat z 1:3 na 6:3, keď získala päť gemov v neprerušenej sérii. Pri svojom podaní využila prvý mečbal. Zarazuovej patrí 94. priečka vo svetovom renkingu, Šramková je po postupe do finále vo virtuálnom rebríčku už na 140. mieste.
Proti Japonke
"Zverenka trénera Milana Martinca nastúpi v súboji o titul proti japonskej kvalifikantke Kjoke Okamurovej. Pre 29-ročnú hráčku NTC je to prvá finálová účasť od októbra 2024. Na svojom konte má doposiaľ jeden titul z okruhu WTA, ktorý získala pred dvoma rokmi v Thajsku," informoval web Slovenského tenisového zväzu.
Pre úplnosť treba dodať, že Šramkovej najväčší individuálny úspech kariéry sa spája s turnajovým titulom v thajskom Hua Hin v septembri 2024. Na turnaji WTA 250 vtedy vo finále zdolala Nemku Lauru Siegemundovú 6:4, 6:4.
Zdroj: SITA.sk - Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka © SITA Všetky práva vyhradené.
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