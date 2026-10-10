Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. októbra 2026

Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka



Slovenská tenistka môže po vyše dvoch rokoch získať turnajový titul na okruhu WTA. Rebecca Šramková si zahrá o turnajový titul v Číne. Najlepšia slovenská tenistka ...



Zdieľať
australian_open_tennis_93575 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská tenistka môže po vyše dvoch rokoch získať turnajový titul na okruhu WTA.


Rebecca Šramková si zahrá o turnajový titul v Číne. Najlepšia slovenská tenistka postúpila už do finále dvojhry na turnaji WTA 125 na tvrdom povrchu v čínskom meste Su-čou.

V semifinále Šramková zvíťazila nad favorizovanou Mexičankou a turnajovou šestkou Renatou Zarazuovou 7:5, 6:3.

Trikrát vzala podanie


Šramková (pred turnajom 152. v rebríčku WTA) v celom zápase iba raz prišla o svoje podanie, kým sama premenila tri zo štyroch brejkových príležitostí. Víťazka zahrala aj osem es.

V druhom sete Slovenka predviedla pôsobivý obrat z 1:3 na 6:3, keď získala päť gemov v neprerušenej sérii. Pri svojom podaní využila prvý mečbal. Zarazuovej patrí 94. priečka vo svetovom renkingu, Šramková je po postupe do finále vo virtuálnom rebríčku už na 140. mieste.

Proti Japonke


"Zverenka trénera Milana Martinca nastúpi v súboji o titul proti japonskej kvalifikantke Kjoke Okamurovej. Pre 29-ročnú hráčku NTC je to prvá finálová účasť od októbra 2024. Na svojom konte má doposiaľ jeden titul z okruhu WTA, ktorý získala pred dvoma rokmi v Thajsku," informoval web Slovenského tenisového zväzu.

Pre úplnosť treba dodať, že Šramkovej najväčší individuálny úspech kariéry sa spája s turnajovým titulom v thajskom Hua Hin v septembri 2024. Na turnaji WTA 250 vtedy vo finále zdolala Nemku Lauru Siegemundovú 6:4, 6:4.



Zdroj: SITA.sk - Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vlhová si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom z Rakúska, prezradila aj viac zo svojho zákulisia – FOTO, VIDEO
<< predchádzajúci článok
Z tridsiatich šprintov v histórii Verstappen vyhral štrnásťkrát. Najnovšie aj v mokrom Singapure

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 