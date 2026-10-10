Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. októbra 2026

Vlhová si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom z Rakúska, prezradila aj viac zo svojho zákulisia – FOTO, VIDEO


Tagy: Svetový pohár

Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Petra Vlhová vráti do svetového lyžovania. Elitnú slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics_alpine_skiing_05158 1 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Petra Vlhová vráti do svetového lyžovania.


Elitnú slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú delia už len dva týždne od návratu na súťažné svahy vo Svetovom pohári. Tridsaťjedenročná Liptáčka v tomto prestížnom seriáli absentuje od januára 2024, vtedy si vážne poranila koleno počas domáci pretekov Jasnej.

Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu 2022 sama hovorí o novom začiatku a zdravotne sa cíti v poriadku. Pred obrovským slalom v rakúskom Söldene naplánovanom na 24. októbra však nechce hovoriť o výsledkových očakávaniach. "Som rada, že tam vôbec budem môcť byť," prezradila.

Fotogaléria k článku: Stretnutie s Petrou Vlhovou a Niké Ski Team Petra Vlhová pred sezónou 2026/2027 (Fotografie)

Pred štartom nového súťažného ročníka je usmievavá a viditeľne šťastná, vstúpi do neho s novým trénerom Mariom Rafetzederom a túto spoluprácu si veľmi pochvaľuje. "Zažívame veľa srandy a smejeme sa," pokračovala ďalej Vlhová.



Rakúšan bol údajne trochu v strese pred prvým tréningom, keďže ho čakala spolupráca s dlhoročným asistentom kouča úspešnej Slovenky Matejom Gemzom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Za sebou má Vlhová tradičnú prípravu v Argentíne, počas ktorej podľa vlastných slov mala príležitosť sledovať aj výkony množstva súperiek. Podmienky jej znemožnili iba niekoľko tréningových dní.

Ako si po pauze zvykala na skoré ranné vstávanie?




V novej sezóne by chcela Slovenka absolvovať všetky slalomy aj obrovské slalomy SP aj majstrovstvá sveta, program však môže upravovať podľa toho, ako sa bude cítiť. "Pôjdeme krok po kroku, stále musím rešpektovať svoje telo. Niekedy koleno povie, že stačí, takže sa potrebujem do toho dostať. Postupne na tom pracujeme, všetko ide podľa plánu," komentovala Vlhová na brífingu v Bratislave a informovala, že aktuálne sa v obrovskom slalome cíti lepšie ako v obľúbenom slalome.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Po rokoch lyžiarskeho kolotoča si 31-násobná víťazka pretekov SP vyskúšala aj život mimo neho, presťahovala sa z rodného Liptova do Bratislavy, kde našla kvalitné zázemie.

A čo si dopraje ako odmenu po pretekoch?




Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Vlhová vráti do svetového lyžovania. Jedno však je už teraz isté, fanúšikovia ju budú neúnavne povzbudzovať a v januári 2027 v pretekoch SP v Jasnej isto opäť pripravia nezabudnuteľnú atmosféru.


Zdroj: SITA.sk - Vlhová si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom z Rakúska, prezradila aj viac zo svojho zákulisia – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Svetový pohár
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 