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10. októbra 2026
Vlhová si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom z Rakúska, prezradila aj viac zo svojho zákulisia – FOTO, VIDEO
Tagy: Svetový pohár
Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Petra Vlhová vráti do svetového lyžovania. Elitnú slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Petra Vlhová vráti do svetového lyžovania.
Elitnú slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú delia už len dva týždne od návratu na súťažné svahy vo Svetovom pohári. Tridsaťjedenročná Liptáčka v tomto prestížnom seriáli absentuje od januára 2024, vtedy si vážne poranila koleno počas domáci pretekov Jasnej.
Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu 2022 sama hovorí o novom začiatku a zdravotne sa cíti v poriadku. Pred obrovským slalom v rakúskom Söldene naplánovanom na 24. októbra však nechce hovoriť o výsledkových očakávaniach. "Som rada, že tam vôbec budem môcť byť," prezradila.
Fotogaléria k článku: Stretnutie s Petrou Vlhovou a Niké Ski Team Petra Vlhová pred sezónou 2026/2027 (Fotografie)
Pred štartom nového súťažného ročníka je usmievavá a viditeľne šťastná, vstúpi do neho s novým trénerom Mariom Rafetzederom a túto spoluprácu si veľmi pochvaľuje. "Zažívame veľa srandy a smejeme sa," pokračovala ďalej Vlhová.
Rakúšan bol údajne trochu v strese pred prvým tréningom, keďže ho čakala spolupráca s dlhoročným asistentom kouča úspešnej Slovenky Matejom Gemzom.
Za sebou má Vlhová tradičnú prípravu v Argentíne, počas ktorej podľa vlastných slov mala príležitosť sledovať aj výkony množstva súperiek. Podmienky jej znemožnili iba niekoľko tréningových dní.
V novej sezóne by chcela Slovenka absolvovať všetky slalomy aj obrovské slalomy SP aj majstrovstvá sveta, program však môže upravovať podľa toho, ako sa bude cítiť. "Pôjdeme krok po kroku, stále musím rešpektovať svoje telo. Niekedy koleno povie, že stačí, takže sa potrebujem do toho dostať. Postupne na tom pracujeme, všetko ide podľa plánu," komentovala Vlhová na brífingu v Bratislave a informovala, že aktuálne sa v obrovskom slalome cíti lepšie ako v obľúbenom slalome.
Po rokoch lyžiarskeho kolotoča si 31-násobná víťazka pretekov SP vyskúšala aj život mimo neho, presťahovala sa z rodného Liptova do Bratislavy, kde našla kvalitné zázemie.
Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Vlhová vráti do svetového lyžovania. Jedno však je už teraz isté, fanúšikovia ju budú neúnavne povzbudzovať a v januári 2027 v pretekoch SP v Jasnej isto opäť pripravia nezabudnuteľnú atmosféru.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom z Rakúska, prezradila aj viac zo svojho zákulisia – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Elitnú slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú delia už len dva týždne od návratu na súťažné svahy vo Svetovom pohári. Tridsaťjedenročná Liptáčka v tomto prestížnom seriáli absentuje od januára 2024, vtedy si vážne poranila koleno počas domáci pretekov Jasnej.
Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu 2022 sama hovorí o novom začiatku a zdravotne sa cíti v poriadku. Pred obrovským slalom v rakúskom Söldene naplánovanom na 24. októbra však nechce hovoriť o výsledkových očakávaniach. "Som rada, že tam vôbec budem môcť byť," prezradila.
Fotogaléria k článku: Stretnutie s Petrou Vlhovou a Niké Ski Team Petra Vlhová pred sezónou 2026/2027 (Fotografie)
Pred štartom nového súťažného ročníka je usmievavá a viditeľne šťastná, vstúpi do neho s novým trénerom Mariom Rafetzederom a túto spoluprácu si veľmi pochvaľuje. "Zažívame veľa srandy a smejeme sa," pokračovala ďalej Vlhová.
Rakúšan bol údajne trochu v strese pred prvým tréningom, keďže ho čakala spolupráca s dlhoročným asistentom kouča úspešnej Slovenky Matejom Gemzom.
Za sebou má Vlhová tradičnú prípravu v Argentíne, počas ktorej podľa vlastných slov mala príležitosť sledovať aj výkony množstva súperiek. Podmienky jej znemožnili iba niekoľko tréningových dní.
Ako si po pauze zvykala na skoré ranné vstávanie?
V novej sezóne by chcela Slovenka absolvovať všetky slalomy aj obrovské slalomy SP aj majstrovstvá sveta, program však môže upravovať podľa toho, ako sa bude cítiť. "Pôjdeme krok po kroku, stále musím rešpektovať svoje telo. Niekedy koleno povie, že stačí, takže sa potrebujem do toho dostať. Postupne na tom pracujeme, všetko ide podľa plánu," komentovala Vlhová na brífingu v Bratislave a informovala, že aktuálne sa v obrovskom slalome cíti lepšie ako v obľúbenom slalome.
Po rokoch lyžiarskeho kolotoča si 31-násobná víťazka pretekov SP vyskúšala aj život mimo neho, presťahovala sa z rodného Liptova do Bratislavy, kde našla kvalitné zázemie.
A čo si dopraje ako odmenu po pretekoch?
Až najbližšie mesiace ukážu, na akej úrovni sa Vlhová vráti do svetového lyžovania. Jedno však je už teraz isté, fanúšikovia ju budú neúnavne povzbudzovať a v januári 2027 v pretekoch SP v Jasnej isto opäť pripravia nezabudnuteľnú atmosféru.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom z Rakúska, prezradila aj viac zo svojho zákulisia – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Svetový pohár
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