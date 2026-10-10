Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. októbra 2026

Z tridsiatich šprintov v histórii Verstappen vyhral štrnásťkrát. Najnovšie aj v mokrom Singapure


Tagy: Veľká cena Singapuru

Líder šampionátu efjednotiek Talian Kimi Antonelli skončil v šprinte štvrtý. Po deviatich neúspešných pokusoch konečne Max Verstappen prvýkrát vo svojej kariére zvíťazil v ...



Zdieľať
singapore_f1_gp_auto_racing_62452 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Líder šampionátu efjednotiek Talian Kimi Antonelli skončil v šprinte štvrtý.


Po deviatich neúspešných pokusoch konečne Max Verstappen prvýkrát vo svojej kariére zvíťazil v Singapure.

Holandský jazdec Red Bullu vyhral šprintérske preteky na okruhu Marina Bay Street Circuit pred dvoma jazdcami Ferrari - Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom.

Antonelli mimo pódia


Líder šampionátu Kimi Antonelli skončil štvrtý, jeho prenasledovateľ v boji o titul a tímový kolega George Russell po havárii body nezískal, preto pred nedeľňajšou hlavnou časťou víkendu Talian zvýšil náskok pred Britom o ďalších päť bodov, momentálne má líder 325 bodov a jeho hlavný prenasletovateľ 236.

https://www.instagram.com/p/DeT2lmey0bi


Na mokrej trati po prudkom lejaku v úvode sa zrodil jeden nevšedný rekord. V histórii svetového šampionátu efjednotky sa nikdy predtým nestalo, že by zo šprintérskych pretekov odstúpilo až deväť jazdcov.

Majster šprintu


Verstappen už vo svojej kariére vyhral preteky MS F1 na 26 okruhoch – ale nikdy nie v Singapure. Štvornásobný majster sveta teraz toto "pochybenie" napravil a opäť dokázal, že je majstrom šprintu.

V 30. skrátených pretekoch v histórii F1 si 29-ročný jazdec zabezpečil svoje 14. víťazstvo. Verstappen tiež profitoval z predčasného odstúpenia Brita Russella, ktorý po štarte prevzal od Holanďana vedenie.

Predčasný koniec pre deviatich


Okrem jazdca Mercedesu z pretekov z rôznych dôvodov na mokrej trati odstúpil aj jeho tímový kolega Oscar Piastri, a tiež Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Sergio Pérez (Mex./Cadillac), Isack Hadjar (Fr./Red Bull), Franco Colapinto (Arg./Alpine), Valtteri Bottas (Fín./Cadillac), Gabriel Bortoleto (Arg/PiTHAudi) a Alex Albon (V. Brit./Williams Racing). Do cieľa došlo iba trinásť z pôvodného počtu 22 jazdcov na štartovnom rošte.

Chce vyhrať aj v nedeľu


"Musíme zlepšiť naše štarty. Nebolo to ideálne. Ak sa to stane aj zajtra. bude koniec. Ale mal som šťastie s tým, čo sa stalo Georgeovi. Potom som chcel zostať pokojný, mať všetko pod kontrolou a pokúsiť sa to dotiahnuť do víťazného konca. Som šťastný, ale chcem vyhrať aj zajtra,“ povedal Verstappen pred nedeľňajšou Veľkou cenou Singapuru.

Hlavné preteky sa začnú o 14.00 h SELČ. Ešte v sobotu po 15.00 h sa uskutoční kvalifikácia.


Zdroj: SITA.sk - Z tridsiatich šprintov v histórii Verstappen vyhral štrnásťkrát. Najnovšie aj v mokrom Singapure © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Veľká cena Singapuru
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šramková si zahrá o titul v Číne. Proti nej nastúpi japonská kvalifikantka
<< predchádzajúci článok
Zaujímavá správa pre Hancka. Hviezda NBA mení basketbal za futbal, aj keď nie v pravom zmysle slova

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 