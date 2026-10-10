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10. októbra 2026
Z tridsiatich šprintov v histórii Verstappen vyhral štrnásťkrát. Najnovšie aj v mokrom Singapure
Tagy: Veľká cena Singapuru
Líder šampionátu efjednotiek Talian Kimi Antonelli skončil v šprinte štvrtý. Po deviatich neúspešných pokusoch konečne Max Verstappen prvýkrát vo svojej kariére zvíťazil v ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Líder šampionátu efjednotiek Talian Kimi Antonelli skončil v šprinte štvrtý.
Po deviatich neúspešných pokusoch konečne Max Verstappen prvýkrát vo svojej kariére zvíťazil v Singapure.
Holandský jazdec Red Bullu vyhral šprintérske preteky na okruhu Marina Bay Street Circuit pred dvoma jazdcami Ferrari - Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom.
Líder šampionátu Kimi Antonelli skončil štvrtý, jeho prenasledovateľ v boji o titul a tímový kolega George Russell po havárii body nezískal, preto pred nedeľňajšou hlavnou časťou víkendu Talian zvýšil náskok pred Britom o ďalších päť bodov, momentálne má líder 325 bodov a jeho hlavný prenasletovateľ 236.
Na mokrej trati po prudkom lejaku v úvode sa zrodil jeden nevšedný rekord. V histórii svetového šampionátu efjednotky sa nikdy predtým nestalo, že by zo šprintérskych pretekov odstúpilo až deväť jazdcov.
Verstappen už vo svojej kariére vyhral preteky MS F1 na 26 okruhoch – ale nikdy nie v Singapure. Štvornásobný majster sveta teraz toto "pochybenie" napravil a opäť dokázal, že je majstrom šprintu.
V 30. skrátených pretekoch v histórii F1 si 29-ročný jazdec zabezpečil svoje 14. víťazstvo. Verstappen tiež profitoval z predčasného odstúpenia Brita Russella, ktorý po štarte prevzal od Holanďana vedenie.
Okrem jazdca Mercedesu z pretekov z rôznych dôvodov na mokrej trati odstúpil aj jeho tímový kolega Oscar Piastri, a tiež Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Sergio Pérez (Mex./Cadillac), Isack Hadjar (Fr./Red Bull), Franco Colapinto (Arg./Alpine), Valtteri Bottas (Fín./Cadillac), Gabriel Bortoleto (Arg/PiTHAudi) a Alex Albon (V. Brit./Williams Racing). Do cieľa došlo iba trinásť z pôvodného počtu 22 jazdcov na štartovnom rošte.
"Musíme zlepšiť naše štarty. Nebolo to ideálne. Ak sa to stane aj zajtra. bude koniec. Ale mal som šťastie s tým, čo sa stalo Georgeovi. Potom som chcel zostať pokojný, mať všetko pod kontrolou a pokúsiť sa to dotiahnuť do víťazného konca. Som šťastný, ale chcem vyhrať aj zajtra,“ povedal Verstappen pred nedeľňajšou Veľkou cenou Singapuru.
Hlavné preteky sa začnú o 14.00 h SELČ. Ešte v sobotu po 15.00 h sa uskutoční kvalifikácia.
Zdroj: SITA.sk - Z tridsiatich šprintov v histórii Verstappen vyhral štrnásťkrát. Najnovšie aj v mokrom Singapure © SITA Všetky práva vyhradené.
Po deviatich neúspešných pokusoch konečne Max Verstappen prvýkrát vo svojej kariére zvíťazil v Singapure.
Holandský jazdec Red Bullu vyhral šprintérske preteky na okruhu Marina Bay Street Circuit pred dvoma jazdcami Ferrari - Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom.
Antonelli mimo pódia
Líder šampionátu Kimi Antonelli skončil štvrtý, jeho prenasledovateľ v boji o titul a tímový kolega George Russell po havárii body nezískal, preto pred nedeľňajšou hlavnou časťou víkendu Talian zvýšil náskok pred Britom o ďalších päť bodov, momentálne má líder 325 bodov a jeho hlavný prenasletovateľ 236.
Na mokrej trati po prudkom lejaku v úvode sa zrodil jeden nevšedný rekord. V histórii svetového šampionátu efjednotky sa nikdy predtým nestalo, že by zo šprintérskych pretekov odstúpilo až deväť jazdcov.
Majster šprintu
Verstappen už vo svojej kariére vyhral preteky MS F1 na 26 okruhoch – ale nikdy nie v Singapure. Štvornásobný majster sveta teraz toto "pochybenie" napravil a opäť dokázal, že je majstrom šprintu.
V 30. skrátených pretekoch v histórii F1 si 29-ročný jazdec zabezpečil svoje 14. víťazstvo. Verstappen tiež profitoval z predčasného odstúpenia Brita Russella, ktorý po štarte prevzal od Holanďana vedenie.
Predčasný koniec pre deviatich
Okrem jazdca Mercedesu z pretekov z rôznych dôvodov na mokrej trati odstúpil aj jeho tímový kolega Oscar Piastri, a tiež Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Sergio Pérez (Mex./Cadillac), Isack Hadjar (Fr./Red Bull), Franco Colapinto (Arg./Alpine), Valtteri Bottas (Fín./Cadillac), Gabriel Bortoleto (Arg/PiTHAudi) a Alex Albon (V. Brit./Williams Racing). Do cieľa došlo iba trinásť z pôvodného počtu 22 jazdcov na štartovnom rošte.
Chce vyhrať aj v nedeľu
"Musíme zlepšiť naše štarty. Nebolo to ideálne. Ak sa to stane aj zajtra. bude koniec. Ale mal som šťastie s tým, čo sa stalo Georgeovi. Potom som chcel zostať pokojný, mať všetko pod kontrolou a pokúsiť sa to dotiahnuť do víťazného konca. Som šťastný, ale chcem vyhrať aj zajtra,“ povedal Verstappen pred nedeľňajšou Veľkou cenou Singapuru.
Hlavné preteky sa začnú o 14.00 h SELČ. Ešte v sobotu po 15.00 h sa uskutoční kvalifikácia.
Zdroj: SITA.sk - Z tridsiatich šprintov v histórii Verstappen vyhral štrnásťkrát. Najnovšie aj v mokrom Singapure © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Veľká cena Singapuru
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