Bayern Mníchov potvrdil, že príznaky ochorenia Musialu sa prejavili až po predĺžení zmluvy
Bavori aj agentúra Jamala Musialu reagujú na špekulácie ohľadom zdravotného stavu hráča. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov vyhlásil, že s
25.11.2026 (SITA.sk) - Bavori aj agentúra Jamala Musialu reagujú na špekulácie ohľadom zdravotného stavu hráča.
Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov vyhlásil, že s Jamalom Musialom podpísal predĺženie zmluvy ešte pred tým, ako sa u neho začali prejavovať príznaky neurologického ochorenia vedúceho k záchvatom. Vyhlásenie vydané po rokovaniach s predstaviteľmi hráča uvádza, že príznaky záchvatov sa objavili 22. apríla 2025, teda viac ako dva mesiace po tom, čo 23-ročný futbalista 14. februára predĺžil kontrakt s Bavormi.
"Počas posledných dní vzniklo množstvo špekulácií, Bayern spolu s agentúrou 11WINS, ktorá zastupuje Jamala Musialu, chcú preto uviesť veci na pravú mieru. Jamal Musiala bol po prvýkrát vyšetrený na príznaky 22. apríla 2025. Toto vyšetrenie prebehlo v spolupráci s FC Bayern a jeho lekárskym tímom okamžite po tom, ako sa neurologické príznaky objavili," uvádza sa vo vyhlásení.
Na začiatku sezóny 2026/2027 počas predsezónnych zápasov Musiala dvakrát skolaboval na ihrisku. Neskôr priznal, že trpí "neurologickým ochorením", ktoré môže spôsobiť "dočasné, ale liečiteľné záchvaty".
Bayern čelí v ostatných dňoch silnej kritike po tom, čo niekoľkí členovia vedenia klubu naznačili, že Musiala by mal pristúpiť na zníženie platu, ak mu zdravotný stav bude brániť v návrate do jeho najlepšej formy.
"Ak sa nevráti k forme starého Jamala, budeme musieť viesť rozhovory s jeho rodinou, s hráčom a predovšetkým s jeho agentúrou – pretože úprimne povedané, aktuálne finančné podmienky už nebudú ospravedlniteľné," povedal v piatok dlhoročný mocný muž klubu Karl-Heinz Rummenigge.
Medzinárodná hráčska únia FIFPRO cez víkend kritizovala klub za nasadenie "koordinačnej stratégie na vyvíjanie tlaku na Musialu a jeho zástupcov pred akýmikoľvek rokovaniami".
Musiala patrí medzi najlepšie platených hráčov Bayernu, pričom podľa nemeckých médií jeho ročný plat dosahuje približne 25 miliónov eur. Vyhlásenie tiež potvrdilo, že klub a Musialove zastúpenie začali "konštruktívne diskusie".
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov potvrdil, že príznaky ochorenia Musialu sa prejavili až po predĺžení zmluvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov vyhlásil, že s Jamalom Musialom podpísal predĺženie zmluvy ešte pred tým, ako sa u neho začali prejavovať príznaky neurologického ochorenia vedúceho k záchvatom. Vyhlásenie vydané po rokovaniach s predstaviteľmi hráča uvádza, že príznaky záchvatov sa objavili 22. apríla 2025, teda viac ako dva mesiace po tom, čo 23-ročný futbalista 14. februára predĺžil kontrakt s Bavormi.
"Počas posledných dní vzniklo množstvo špekulácií, Bayern spolu s agentúrou 11WINS, ktorá zastupuje Jamala Musialu, chcú preto uviesť veci na pravú mieru. Jamal Musiala bol po prvýkrát vyšetrený na príznaky 22. apríla 2025. Toto vyšetrenie prebehlo v spolupráci s FC Bayern a jeho lekárskym tímom okamžite po tom, ako sa neurologické príznaky objavili," uvádza sa vo vyhlásení.
Kolaps na ihrisku
Na začiatku sezóny 2026/2027 počas predsezónnych zápasov Musiala dvakrát skolaboval na ihrisku. Neskôr priznal, že trpí "neurologickým ochorením", ktoré môže spôsobiť "dočasné, ale liečiteľné záchvaty".
Bayern čelí v ostatných dňoch silnej kritike po tom, čo niekoľkí členovia vedenia klubu naznačili, že Musiala by mal pristúpiť na zníženie platu, ak mu zdravotný stav bude brániť v návrate do jeho najlepšej formy.
Aktuálne finančné podmienky už nebudú ospravedlniteľné
"Ak sa nevráti k forme starého Jamala, budeme musieť viesť rozhovory s jeho rodinou, s hráčom a predovšetkým s jeho agentúrou – pretože úprimne povedané, aktuálne finančné podmienky už nebudú ospravedlniteľné," povedal v piatok dlhoročný mocný muž klubu Karl-Heinz Rummenigge.
Medzinárodná hráčska únia FIFPRO cez víkend kritizovala klub za nasadenie "koordinačnej stratégie na vyvíjanie tlaku na Musialu a jeho zástupcov pred akýmikoľvek rokovaniami".
Musiala patrí medzi najlepšie platených hráčov Bayernu, pričom podľa nemeckých médií jeho ročný plat dosahuje približne 25 miliónov eur. Vyhlásenie tiež potvrdilo, že klub a Musialove zastúpenie začali "konštruktívne diskusie".
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov potvrdil, že príznaky ochorenia Musialu sa prejavili až po predĺžení zmluvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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