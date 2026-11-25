Zmierovací proces medzi FC Barcelona a Real Madrid nepriniesol dohodu. Katalánci môžu podať žalobu na prezidenta rivala
Podľa Kataláncov by prezident konkurenta Florentino Pérez mal stiahnuť svoje tvrdenia o škandále s rozhodcami. Španielske futbalová veľkokluby Real Madrid a ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Podľa Kataláncov by prezident konkurenta Florentino Pérez mal stiahnuť svoje tvrdenia o škandále s rozhodcami.
Španielske futbalová veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona sa v stredu nedohodli na zmierovacom pojednávaní ohľadom vyhlásení prezidenta Los Blancos Florentina Péreza o škandále s rozhodcami, ktorý je známy ako kauza Negreira. Agentúre AFP to potvrdil zdroj z prostredia katalánskeho klubu.
Toto rokovanie nasledovalo po žalobe podanej 12. júna Kataláncami voči Pérezovi za jeho výroky z mája, v ktorých obvinil úradujúceho španielskeho šampióna zo snahy získať priaznivé zaobchádzanie od rozhodcov.
"Cieľom tohto sporu je, aby pán Pérez označil určité tvrdenia, ktoré vedome vyhlásil, ako nepravdivé a poškodzujúce obraz a reputáciu klubu. V prípade, že sa táto žaloba nebude náležite riešiť, FC Barcelona pristúpi k podaniu trestného oznámenia za hanobenie," uviedli predstavitelia Blaugranas pri podaní žaloby.
"Keď niekto niečo povie a môže sa mýliť alebo príliš preháňať, je zmierovacie pojednávanie príležitosťou na opravu slov. Ak táto možnosť nie je využitá, znamená to, že vidíme zlomyseľný zámer a budeme pokračovať v súdnom konaní," povedal pred pojednávaním pre médiá prezident Barcelony Joan Laporta.
FC Barcelona teraz môže voči Pérezovi podať trestné oznámenie kvôli jeho poznámkam. Hlavným dôvodom hnevu katalánskeho klubu bola tlačová konferencia z 12. mája, na ktorej Pérez vyhlásil voľby na post prezidenta Realu Madrid, ktoré neskôr vyhral. Na nej opätovne obvinil Barcu v kauze "Negreira".
Španielske súdy prešetrujú údajné platby vo výške okolo 7,5 milióna eur uskutočnené počas takmer dvoch dekád zo strany FC Barcelonou firmám patriacim Josému Maríovi Enríquezovi Negreirovi, bývalému druhému mužovi v hierarchii španielskych rozhodcov.
Vyšetrovanie sa snaží zistiť, či tieto platby mohli byť použité na zisk akýchkoľvek konkurenčných výhod, čo FC Barcelona popiera a trvá na tom, že išlo výhradne o platby za analýzy rozhodcov.
Zdroj: SITA.sk - Zmierovací proces medzi FC Barcelona a Real Madrid nepriniesol dohodu. Katalánci môžu podať žalobu na prezidenta rivala © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielske futbalová veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona sa v stredu nedohodli na zmierovacom pojednávaní ohľadom vyhlásení prezidenta Los Blancos Florentina Péreza o škandále s rozhodcami, ktorý je známy ako kauza Negreira. Agentúre AFP to potvrdil zdroj z prostredia katalánskeho klubu.
Toto rokovanie nasledovalo po žalobe podanej 12. júna Kataláncami voči Pérezovi za jeho výroky z mája, v ktorých obvinil úradujúceho španielskeho šampióna zo snahy získať priaznivé zaobchádzanie od rozhodcov.
Cieľ sporu
"Cieľom tohto sporu je, aby pán Pérez označil určité tvrdenia, ktoré vedome vyhlásil, ako nepravdivé a poškodzujúce obraz a reputáciu klubu. V prípade, že sa táto žaloba nebude náležite riešiť, FC Barcelona pristúpi k podaniu trestného oznámenia za hanobenie," uviedli predstavitelia Blaugranas pri podaní žaloby.
"Keď niekto niečo povie a môže sa mýliť alebo príliš preháňať, je zmierovacie pojednávanie príležitosťou na opravu slov. Ak táto možnosť nie je využitá, znamená to, že vidíme zlomyseľný zámer a budeme pokračovať v súdnom konaní," povedal pred pojednávaním pre médiá prezident Barcelony Joan Laporta.
FC Barcelona môže podať trestné oznámenie
FC Barcelona teraz môže voči Pérezovi podať trestné oznámenie kvôli jeho poznámkam. Hlavným dôvodom hnevu katalánskeho klubu bola tlačová konferencia z 12. mája, na ktorej Pérez vyhlásil voľby na post prezidenta Realu Madrid, ktoré neskôr vyhral. Na nej opätovne obvinil Barcu v kauze "Negreira".
Španielske súdy prešetrujú údajné platby vo výške okolo 7,5 milióna eur uskutočnené počas takmer dvoch dekád zo strany FC Barcelonou firmám patriacim Josému Maríovi Enríquezovi Negreirovi, bývalému druhému mužovi v hierarchii španielskych rozhodcov.
Vyšetrovanie sa snaží zistiť, či tieto platby mohli byť použité na zisk akýchkoľvek konkurenčných výhod, čo FC Barcelona popiera a trvá na tom, že išlo výhradne o platby za analýzy rozhodcov.
Zdroj: SITA.sk - Zmierovací proces medzi FC Barcelona a Real Madrid nepriniesol dohodu. Katalánci môžu podať žalobu na prezidenta rivala © SITA Všetky práva vyhradené.
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