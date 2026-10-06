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06. októbra 2026

VRAŽDA MUŽA V BRATISLAVE OBJASNENÁ: Polícia obvinila Ukrajincov



Obvinení mali 27. septembra vo večerných hodinách spôsobiť poškodenému mužovi viaceré bodné rany kuchynským nožom.



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VRAŽDA MUŽA V BRATISLAVE OBJASNENÁ: Polícia obvinila Ukrajincov

Polícia objasnila vraždu, ku ktorej došlo koncom septembra večer na Rybničnej ulici v Bratislave. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva čelia 39-ročný Y. H. a 46-ročná M. B. z Ukrajiny. Na oboch bol vydaný medzinárodný zatykač, keďže po spáchaní skutku odišli zo Slovenska. 24hod.sk o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.


Obvinení mali 27. septembra vo večerných hodinách spôsobiť poškodenému mužovi viaceré bodné rany kuchynským nožom. Jeho telo bez známok života bolo nájdené nasledujúci deň krátko po 7.00 h na trávnatej ploche pred obytným domom.

Obvineným bolo vznesené obvinenie v ich neprítomnosti, vydaný bol na nich medzinárodný zatýkací rozkaz. V prípade preukázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.


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