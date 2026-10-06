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06. októbra 2026

Sú horší živí alebo nemŕtvi? Toto je slovenská zombie apokalypsa Trava v troskách



Jedno obyčajné poludnie stačí na to, aby sa život v meste Trava obrátil naruby.



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Sú horší živí alebo nemŕtvi? Toto je slovenská zombie apokalypsa Trava v troskách

Nemŕtvi zaplavia ulice, spoločnosť sa začne rozpadať a ľudia zisťujú, že najväčším problémom nemusia byť vždy tí, ktorí už nežijú. Debut Matúša Kukučku Trava v troskách prináša slovenský zombie horor, v ktorom má svoje miesto akcia, krv, strach, ale aj otázka, čo všetko dokáže krízová situácia odhaliť o človeku.

Predstavte si obyčajné mesto. Ľudia riešia svoje každodenné starosti, chodia do práce, stretávajú sa, hádajú, plánujú budúcnosť. A potom sa počas jediného slnečného poludnia všetko zmení. Trava sa v priebehu niekoľkých hodín dostane pod útok nemŕtvych. Zdanlivo normálne fungovanie mesta končí a začína sa boj o prežitie. Ulice už nepatria ľuďom a pravidlá, ktoré platili ešte pred pár hodinami, prestávajú mať význam.

Presne v tomto bode sa začína debut slovenského autora Matúša Kukučku. Na prvý pohľad pomerne jasná žánrovka: zombie, apokalypsa, nebezpečenstvo a zápas o život. Lenže autor sa rozhodol, že nemŕtvi nebudú jedinými monštrami v príbehu.
Jedna z najzaujímavejších vecí na knihe je práve rozdiel medzi tým, čo očakávate od zombie hororu, a tým, kam sa príbeh postupne posúva. Nemŕtvi sú nebezpeční preto, že útočia bez súcitu, nepoznajú strach a ich jediným cieľom je dostať sa k živým. Človek však má niečo, čo zombie nemá – schopnosť rozhodovať sa. A práve rozhodnutia ľudí dostávajú v knihe čoraz väčší priestor.

Čo urobí človek, keď zistí, že pomoc nepríde? Dokáže sa podeliť o posledné zásoby s niekým cudzím? Bude riskovať vlastný život kvôli človeku, ktorého pozná? A čo ak sa ukáže, že človek, ktorému ste doteraz verili, má svoju vlastnú tajnú motiváciu?
Práve tu môže byť Trava v troskách zaujímavejšia než obyčajný príbeh o likvidovaní zombie.

Mimochodom, názov mesta môže na prvý pohľad pôsobiť zvláštne. Prečo práve Trava? Odpoveď je celkom zaujímavá. Kukučka pochádza z Nitry a jeho fiktívna Trava je v skutočnosti akousi alternatívnou podobou jeho rodného mesta. Nie však presnou kópiou Nitry. Autor si vytvoril vlastný svet, v ktorom sú niektoré miesta a názvy pozmenené tak, aby pripomínali skutočné prostredie, no zároveň zostali súčasťou jeho fikcie.
Aj samotné pomenovanie Trava má podľa autora súvisieť s historickými podobami názvu Nitry. V rozhovore vysvetľuje, že si tak vytvoril vlastnú mapu, na ktorej sa mohol s názvami miest a ulíc hrať. Niektoré odkazy majú byť ľahko rozpoznateľné, pri iných môže správny význam poznať iba samotný autor.
Aj preto je zaujímavé, že na obálke možno nájsť motív Zobora – všimli ste si? :).

Matúš Kukučka chcel napísať predovšetkým drsný príbeh. Akcia, nebezpečenstvo, prekvapenia, zvraty a poriadna dávka apokalypsy. Lenže pri písaní sa začali postavy správať podľa vlastnej logiky a príbeh sa postupne posunul iným smerom. Zrazu už nešlo iba o to, kto prežije útok nemŕtvych. Začalo ísť o ľudí.
O ich vzťahy, strach, sebeckosť, schopnosť spolupracovať, ale aj o to, či sa človek dokáže zmeniť, keď ho okolnosti prinútia prekročiť hranice, ktoré si dovtedy sám nastavil. Pôvodne akčný zombie príbeh sa postupne rozrástol na rozprávanie o civilizácii, spoločenstve, vzťahoch a ľudskom správaní.

A ešte jedna zaujímavá vec: podľa vydavateľa nejde o uzavretý jednorazový experiment. Kniha Trava v troskách je označovaná ako debut v rámci pripravovaného cyklu.


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