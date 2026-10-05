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TMA Slovensko: Aj v čase ekonomickej neistoty je kľúčové zdieľať skúsenosti a hľadať riešenia pre firmy v kríze
Tagy: PR
Občianske združenie Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) usporiadalo už štvrtý ročník odborného podujatia TMA Slovensko. Občianske združenie Turnaround Management ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Občianske združenie Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) usporiadalo už štvrtý ročník odborného podujatia TMA Slovensko.
Občianske združenie Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) usporiadalo už štvrtý ročník odborného podujatia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2026. Konferencia, ktorá sa uskutočnila 30. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, spojila odborníkov z bankového, právneho, poradenského a investičného prostredia. Hlavnou témou diskusií bola pripravenosť firiem na ekonomické výzvy a význam včasných a odborných riešení v situáciách, keď sa podnik dostáva do problémov.
Ekonomické vyhliadky zostávajú neisté a viaceré sektory môžu v najbližšom období čeliť zvýšenému tlaku. Práve v takomto prostredí je však podľa TMA Slovensko dôležitá spolupráca medzi bankami, investormi, právnikmi, poradcami, správcami a samotnými podnikateľmi. Skúsenosti z reštrukturalizácií ukazujú, že zdieľanie know-how a včasná identifikácia problémov môžu byť dôležitou súčasťou hľadania riešení.
"Negatívne prognózy nemusia znamenať, že firmy nemajú perspektívu. Naopak, práve v náročných časoch je dôležité, aby ľudia, ktorí reštrukturalizáciám a krízovému manažmentu rozumejú, spolupracovali a zdieľali svoje skúsenosti. TMA Slovensko chce byť platformou na výmenu skúseností a ich premenu na praktické riešenia pre slovenské firmy," hovorí Viliam Myšička, predseda správnej rady TMA Slovensko a riadiaci partner advokátskej kancelárie Kinstellar.
Program štvrtého ročníka sa začal pohľadom na makroekonomický vývoj. Následné diskusie sa venovali sektorom, ktoré môžu byť v období ekonomického tlaku najviac vystavené rizikám. Bankový panel sa zameral na komodity, stavebníctvo a retail a priniesol aj výhľad na rok 2027. Ďalšie diskusie sa venovali porovnaniu európskych a britských pre-pack reštrukturalizácií, zodpovednosti štatutárov počas insolvencie či budúcnosti reštrukturalizácií v strednej a východnej Európe.
Konferencia zároveň ukázala, že reštrukturalizácia nie je iba otázkou právneho alebo finančného riešenia. Investorský panel priniesol pohľad na príležitosti a riziká pri kúpe podnikov v náročných situáciách a otvoril diskusiu o tom, čo rozhoduje pri posudzovaní firmy, ktorá sa nachádza v problémoch.
"Pri problémových firmách často rozhoduje nielen samotná finančná situácia, ale aj kvalita informácií, schopnosť správne vyhodnotiť riziká a pripraviť realistický plán ďalšieho fungovania. Práve preto je dôležité prepájať pohľad investorov, poradcov, právnikov, bánk a manažmentu," uvádza Matúš Kudlák, člen TMA Slovensko a expert advokátskej kancelárie A&O Shearman.
Štvrtý ročník Reštrukturalizačného fóra tak naplnil ambíciu TMA Slovensko vytvárať na Slovensku odbornú platformu pre výmenu skúseností v oblasti reštrukturalizácie, insolvencie a krízového manažmentu. TMA Slovensko združuje odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa stretávajú pri riešení situácií, v ktorých je potrebné hľadať cestu k ozdraveniu a ďalšiemu fungovaniu podniku.
TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2026 sa uskutočnilo s podporou partnerov: Nadácia Tatra banky, Slovenská sporiteľňa, MKA Nosko, Montward, Crowdberry, UBC2020, act legal, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Kinstellar, Origon Recovery Solutions, A&O Shearman a PwC.
Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) je profesijné združenie, ktoré spája odborníkov z finančného, právneho a poradenského sektora so spoločným cieľom podporovať reštrukturalizáciu, ozdravovanie a obnovu výkonnosti podnikov. Ako súčasť globálnej siete TMA International vytvára od roku 2023 aj na Slovensku priestor pre výmenu skúseností, rozvoj odborných znalostí a budovanie profesionálnych vzťahov v oblasti krízového manažmentu, riešenia insolvencie a transformácie podnikov.
Členovia združenia sa svojou činnosťou a hodnotami hlásia k vysokým etickým a odborným štandardom, čím prispievajú k posilňovaniu dôvery a transparentnosti v podnikateľskom prostredí.
Viac informácií o poslaní, aktivitách a možnostiach členstva nájdete na webovej stránke TMA Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - TMA Slovensko: Aj v čase ekonomickej neistoty je kľúčové zdieľať skúsenosti a hľadať riešenia pre firmy v kríze © SITA Všetky práva vyhradené.
Občianske združenie Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) usporiadalo už štvrtý ročník odborného podujatia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2026. Konferencia, ktorá sa uskutočnila 30. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, spojila odborníkov z bankového, právneho, poradenského a investičného prostredia. Hlavnou témou diskusií bola pripravenosť firiem na ekonomické výzvy a význam včasných a odborných riešení v situáciách, keď sa podnik dostáva do problémov.
Ekonomické vyhliadky zostávajú neisté a viaceré sektory môžu v najbližšom období čeliť zvýšenému tlaku. Práve v takomto prostredí je však podľa TMA Slovensko dôležitá spolupráca medzi bankami, investormi, právnikmi, poradcami, správcami a samotnými podnikateľmi. Skúsenosti z reštrukturalizácií ukazujú, že zdieľanie know-how a včasná identifikácia problémov môžu byť dôležitou súčasťou hľadania riešení.
"Negatívne prognózy nemusia znamenať, že firmy nemajú perspektívu. Naopak, práve v náročných časoch je dôležité, aby ľudia, ktorí reštrukturalizáciám a krízovému manažmentu rozumejú, spolupracovali a zdieľali svoje skúsenosti. TMA Slovensko chce byť platformou na výmenu skúseností a ich premenu na praktické riešenia pre slovenské firmy," hovorí Viliam Myšička, predseda správnej rady TMA Slovensko a riadiaci partner advokátskej kancelárie Kinstellar.
Program štvrtého ročníka sa začal pohľadom na makroekonomický vývoj. Následné diskusie sa venovali sektorom, ktoré môžu byť v období ekonomického tlaku najviac vystavené rizikám. Bankový panel sa zameral na komodity, stavebníctvo a retail a priniesol aj výhľad na rok 2027. Ďalšie diskusie sa venovali porovnaniu európskych a britských pre-pack reštrukturalizácií, zodpovednosti štatutárov počas insolvencie či budúcnosti reštrukturalizácií v strednej a východnej Európe.
Konferencia zároveň ukázala, že reštrukturalizácia nie je iba otázkou právneho alebo finančného riešenia. Investorský panel priniesol pohľad na príležitosti a riziká pri kúpe podnikov v náročných situáciách a otvoril diskusiu o tom, čo rozhoduje pri posudzovaní firmy, ktorá sa nachádza v problémoch.
"Pri problémových firmách často rozhoduje nielen samotná finančná situácia, ale aj kvalita informácií, schopnosť správne vyhodnotiť riziká a pripraviť realistický plán ďalšieho fungovania. Práve preto je dôležité prepájať pohľad investorov, poradcov, právnikov, bánk a manažmentu," uvádza Matúš Kudlák, člen TMA Slovensko a expert advokátskej kancelárie A&O Shearman.
Štvrtý ročník Reštrukturalizačného fóra tak naplnil ambíciu TMA Slovensko vytvárať na Slovensku odbornú platformu pre výmenu skúseností v oblasti reštrukturalizácie, insolvencie a krízového manažmentu. TMA Slovensko združuje odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa stretávajú pri riešení situácií, v ktorých je potrebné hľadať cestu k ozdraveniu a ďalšiemu fungovaniu podniku.
TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2026 sa uskutočnilo s podporou partnerov: Nadácia Tatra banky, Slovenská sporiteľňa, MKA Nosko, Montward, Crowdberry, UBC2020, act legal, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Kinstellar, Origon Recovery Solutions, A&O Shearman a PwC.
O TMA Slovensko
Turnaround Management Association Slovenská republika (TMA Slovensko) je profesijné združenie, ktoré spája odborníkov z finančného, právneho a poradenského sektora so spoločným cieľom podporovať reštrukturalizáciu, ozdravovanie a obnovu výkonnosti podnikov. Ako súčasť globálnej siete TMA International vytvára od roku 2023 aj na Slovensku priestor pre výmenu skúseností, rozvoj odborných znalostí a budovanie profesionálnych vzťahov v oblasti krízového manažmentu, riešenia insolvencie a transformácie podnikov.
Členovia združenia sa svojou činnosťou a hodnotami hlásia k vysokým etickým a odborným štandardom, čím prispievajú k posilňovaniu dôvery a transparentnosti v podnikateľskom prostredí.
Viac informácií o poslaní, aktivitách a možnostiach členstva nájdete na webovej stránke TMA Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - TMA Slovensko: Aj v čase ekonomickej neistoty je kľúčové zdieľať skúsenosti a hľadať riešenia pre firmy v kríze © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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